SuperJet International: firmata l’intesa per il nuovo stabilimento negli Emirati Arabi

È stato siglato ad Abu Dhabi lo scorso 31 maggio, il Memorandum d’Intesa (MoU) tra SuperJet International SpA, Mark AB Capital Investment e Abu Dhabi Investment Office (ADIO), che sancisce la collaborazione con l’industria aeronautica civile negli Emirati Arabi e la creazione di un impianto industriale ad Abu Dhabi.

“La collaborazione nasce con l’obiettivo di sostenere lo sviluppo dell’industria aeronautica civile negli Emirati Arabi Uniti creando una struttura all’avanguardia ad Al Ain, Abu Dhabi e il trasferimento di know-how e tecnologie specifiche. Grazie al sostegno del governo degli Emirati Arabi Uniti e all’acquisizione del 49% delle azioni di SuperJet International da parte di Mark AB Capital (leggi anche qui), operazione ancora soggetta alle approvazioni governative, SJI diventerà il punto di riferimento direttamente da Venezia e l’elemento chiave per lo sviluppo dell’industria manifatturiera aeronautica in Italia.

A guidare il nuovo progetto sarà SuperJet International (SJI), società aeronautica con sede a Venezia, in Italia. Ad Al-Ain (Abu-Dhabi) SJI stabilirà una nuova linea di assemblaggio per velivoli regionali, che verrà completata secondo i piani entro metà 2025.

Parallelamente, SJI creerà una nuova catena di fornitura per tutte le parti relative alle aerostrutture in Italia e negli Emirati Arabi Uniti, il cui completamento è pianificato per il 2026. La prima fase del progetto prevede un investimento di circa 200 milioni di euro, con la creazione di 450 nuovi posti di lavoro, negli emirati, per figure professionali altamente qualificate”, afferma SuperJet International.

“Questa collaborazione è per noi di grande valore rappresenta un ulteriore passo nella costruzione di forti relazioni tra Italia ed Emirati Arabi Uniti finalizzate alla realizzazione di programmi aeronautici. Siamo grati per il sostegno ricevuto dal governo di Abu Dhabi attraverso ADIO, così come per la scelta di Mark AB di investire in questo progetto”, dichiara Camillo Perfido, CEO di SuperJet International.

“Abu Dhabi Investment Office (ADIO), ente istituito con la Legge n. 1 del 2019, emanata dal presidente degli Emirati Arabi Uniti, Sua Altezza lo sceicco Khalifa bin Zayed Al Nahyan, in qualità di hub del governo centrale, ha lo scopo di supportare gli investitori e le aziende a porre le basi della nascente attività industriale ad Abu Dhabi al fine di sviluppare il settore privato degli Emirati Arabi e a diversificare l’economia del Paese con investimenti privati.

Mark AB Capital, società di private equity con sede negli Emirati Arabi, è considerato un importante fondo di investimento, proprietario di numerosi grandi gruppi familiari mediorientali (detto anche “multi-family office”).

SuperJet International (SJI), nata nel 2007 è un’azienda italiana in possesso di importanti certificazioni, tecnologie e know-how nel settore aeronautico civile, aspetti fondamentali per il successo della nascente collaborazione con gli Emirati Arabi”, conclude SuperJet International.

(Ufficio Stampa SuperJet International – Photo Credits: SuperJet International)