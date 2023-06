Singapore Airlines estende il servizio Wi-Fi illimitato ai passeggeri di tutte le classi

Singapore Airlines informa: “I passeggeri di Singapore Airlines (SIA) potranno usufruire del più completo accesso Wi-Fi gratuito illimitato nel settore del trasporto aereo dal 1° luglio 2023, quando il servizio sarà esteso ai viaggiatori di tutte le classi, incluse la Premium Economy e l’Economy.

L’offerta Wi-Fi potenziata sarà disponibile virtualmente sull’intera flotta di aeromobili e su quasi tutta la rete globale della compagnia aerea.

I passeggeri di ogni classe di viaggio avranno dunque la possibilità di rimanere in contatto con i propri cari, lavorare online o tenersi aggiornati con le ultime notizie o con i loro feed sui social media, anche a 36.000 piedi da terra”.

“Per usufruire di questo servizio, sarà necessario inserire online i propri dati di iscrizione al programma KrisFlyer al momento della prenotazione, tramite l’opzione Gestisci Prenotazioni, o al momento del check-in. Chi non fosse registrato al programma KrisFlyer potrà comunque iscriversi gratuitamente online oppure a bordo del volo sul portale dei contenuti digitali SIA, tramite i propri dispositivi.

I passeggeri di Suite, First Class e Business Class, così come i membri del PPS Club, continueranno a godere dell’accesso al Wi-Fi gratuito illimitato. Da febbraio 2023 i membri KrisFlyer di Premium Economy ed Economy avevano beneficiato di piani di navigazione Wi-Fi gratuiti rispettivamente di tre e due ore”, prosegue Singapore Airlines.

Yeoh Phee Teik, Senior Vice President Customer Experience, Singapore Airlines, ha dichiarato: “In un mondo sempre più iperconnesso, il servizio Wi-Fi ad alta velocità in volo è uno dei requisiti più importanti per i nostri passeggeri. Offrire loro l’accesso al Wi-Fi illimitato e gratuito è un’ulteriore prova del continuo impegno di SIA per offrire un’eccezionale esperienza di viaggio end-to-end. Con il rafforzamento di questo servizio, i nostri passeggeri potranno rimanere connessi, divertirsi ed essere produttivi, anche volando a 36.000 piedi”.

(Ufficio Stampa Singapore Airlines)