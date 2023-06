Il nuovo Rolls-Royce small engine è pronto per iniziare i test per far avanzare l’hybrid-electric flight

Rolls-Royce annuncia oggi che la sua nuova small gas turbine, sviluppata appositamente per alimentare l’hybrid-electric fligh, inizierà i test. Il motore fa parte di un turbogenerator system che è in fase di sviluppo per l’Advanced Air Mobility market. Ciò include electrical vertical take-off and landing (eVTOL) aircraft per Urban Air Mobility and Commuter aircraft applications fino a 19 posti.

Il turbogenerator system integrerà il Rolls-Royce Electrical propulsion portfolio, fornendo una on-board power source con offerte di potenza scalabili tra 500kW e 1200kW, consentendo un’autonomia estesa con sustainable aviation fuels (SAF) e successivamente, non appena disponibile, attraverso la combustione dell’idrogeno. Ciò aprirà nuove rotte più lunghe di quelle che gli aerei elettrici a batteria possono supportare a partire da oggi.

Olaf Otto, President – Electrical, ha dichiarato: “Rolls-Royce sarà il principale fornitore di sistemi di alimentazione e propulsione completamente elettrici e ibridi elettrici per la mobilità aerea avanzata. Il Pass-To-Test (PTT) del nostro nuovo small engine che alimenterà il nostro turbogenerator system è un importante passo avanti. Questo prodotto consentirà ai nostri clienti di estendere le rotte che il volo elettrico può supportare e significa che più passeggeri saranno in grado di viaggiare ulteriormente su velivoli a emissioni da basse a zero”.

Lo sviluppo del turbogenerator system combina le competenze di Rolls-Royce nello sviluppo di turbine a gas e nella propulsione elettrica. Il nuovo motore a combustione utilizza i recenti sviluppi tecnologici per ottenere un cambiamento radicale nell’efficienza delle piccole turbine a gas. Il turbogeneratore può essere utilizzato in serial or parallel hybrid applications. È adatto per ricaricare le batterie e fornire energia direttamente alle unità di propulsione elettrica e quindi consente agli aeromobili di passare da una fonte di alimentazione all’altra in volo. La ricerca e lo sviluppo di questa tecnologia sono parzialmente finanziati dal German Ministry for Economic Affairs and Climate Action.

Questo motore sarà testato con SAF nei prossimi mesi e sarà utilizzato per la messa in servizio della Rolls-Royce test facility in Dahlewitz. La Rolls-Royce Power Gearbox test facility è stata modificata per ospitare i test del nuovo motore.

Rolls-Royce sta sviluppando complete power and propulsion systems for all-electric and hybrid-electric applications.

