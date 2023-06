Pratt & Whitney: gli annunci durante il primo giorno del Paris Air Show 2023

United Airlines seleziona i motori Pratt & Whitney GTF™ per equipaggiare 120 aeromobili Airbus A321neo e A321XLR

Pratt & Whitney ha annunciato oggi che United Airlines (“United”) ha scelto il motore GTF per equipaggiare 70 Airbus A321neo e 50 A321XLR firm aircraft orders, il primo dei quali dovrebbe essere consegnato quest’anno.

United e Pratt & Whitney hanno iniziato la loro relazione più di 90 anni fa come parte di United Aircraft and Transport Corporation, insieme a Boeing, volando aerei Boeing Model 40 con un singolo motore Pratt & Whitney Wasp. Oggi Pratt & Whitney equipaggia più di 250 aeromobili United, inclusa la famiglia Airbus A320ceo con motori V2500® e i Boeing 777 e 767 con motori PW4000.

“United e Pratt & Whitney condividono una celebre storia come pionieri dei viaggi aerei commerciali, nonché un impegno per un’aviazione più sostenibile mentre guardiamo avanti”, ha affermato Rick Deurloo, president of Commercial Engines at Pratt & Whitney. “I motori GTF consentiranno a United di ottenere il massimo dai propri aeromobili A321neo e A321XLR, offrendo prestazioni leader del settore per questi tipi di aeromobili”.

Volaris sceglie i motori Pratt & Whitney GTF™ per equipaggiare altri 64 aeromobili Airbus A321neo

Pratt & Whitney e Volaris hanno annunciato oggi che la compagnia aerea ha selezionato i motori GTF per equipaggiare altri 64 aeromobili A321neo. Pratt & Whitney fornirà inoltre a Volaris la manutenzione del motore attraverso un contratto a lungo termine EngineWise® Maintenance. Ciò porta l’impegno totale di Volaris a 217 aeromobili GTF acquistati e in leasing, inclusa la precedente selezione di motori GTF della compagnia aerea per 153 aeromobili della famiglia A320neo.

Volaris è un vettore low cost con sede a Città del Messico e affiliato di Indigo Partners. È stata la prima compagnia aerea del Nord America a volare con l’A320neo e attualmente opera 70 aeromobili della famiglia A320neo con motore GTF e 53 aeromobili della famiglia A320ceo con motore V2500®.

“In qualità di vettore leader a basso costo con una forte attenzione alla sostenibilità, Volaris sa quanto siano importanti il basso consumo di carburante e le emissioni per il loro modello di business e la leadership ambientale”, ha affermato Rick Deurloo, president of Commercial Engines at Pratt & Whitney. “La scelta del motore GTF da parte di Volaris per questo ordine successivo è una testimonianza del valore che il motore sta già offrendo oggi e non vediamo l’ora di alimentare l’espansione della compagnia aerea negli anni a venire”.

Pratt & Whitney si avvia a completare F135 Engine Core Upgrade preliminary design review e a avviare la detailed design phase all’inizio del 2024

Pratt & Whitney è sulla buona strada per completare l’F135 Engine Core Upgrade preliminary design review (PDR) e passare alla dettagliata fase di progettazione all’inizio del 2024. Per rispettare questa tempistica, l’azienda ha più che raddoppiato il team F135 ECU da 200 a 500 persone.

Il PDR si concentrerà sulla dimostrazione che il progetto soddisfa i requisiti del cliente con un rischio accettabile e che la maturità del progetto è sufficiente per entrare nella fase di progettazione dettagliata.

“Questo aggiornamento fornirà all’F135 ciò di cui ha bisogno per supportare le capacità aggiuntive che saranno presto introdotte nell’F-35 attraverso il Block 4 upgrade”, afferma Jill Albertelli, president of Pratt & Whitney’s Military Engines business.

Nel marzo 2023 il Dipartimento della Difesa ha scelto di aggiornare l’F135 invece di sostituirlo con un motore completamente nuovo.

Pratt & Whitney e Virginia Tech pionieri della misurazione laser-ottica della spinta e delle emissioni per turbine a gas

Pratt & Whitney e Virginia Tech hanno annunciato oggi una nuova tecnologia pionieristica per il calcolo della spinta utilizzando i laser, per consentire la misurazione dei parametri chiave dei motori a turbina a gas tra cui velocità, temperatura e densità. Conosciuta come Filtered Rayleigh Scattering for Thrust measurement (FRST), questa nuova tecnica di strumentazione ottica offre vantaggi significativi rispetto ai sensori e alle sonde tradizionali, che supporteranno lo sviluppo di tecnologie più efficienti e potrebbero consentire la misurazione delle non-CO2 particulate emissions in volo.

“La capacità di utilizzare laser e sensori ottici rappresenta un importante passo avanti nella tecnologia della strumentazione del motore e testimonia la collaborazione di lunga data all’interno del Pratt & Whitney Center of Excellence presso Virginia Tech”, ha affermato Geoff Hunt, senior vice president, engineering and technology, Pratt & Whitney.

Una tecnologia in attesa di brevetto, FRST utilizza lo spettro della luce ultravioletta e si basa sul principio secondo cui la dispersione della luce dalle molecole d’aria che passano su un’area illuminata dal laser può fornire informazioni sul campo di flusso del gas, da cui si può derivare la spinta. Applicata a un motore turbofan, la luce viene fornita da un raggio laser diretto attraverso il percorso del gas della turbina, mentre la dispersione risultante viene registrata da una telecamera ad alte prestazioni e “filtrata” per le alterazioni del segnale.

RTX conduce una dimostrazione dell’EPACS power thermal management system per l’F-35

RTX ha condotto con successo un test di laboratorio del suo Enhanced Power and Cooling System (EPACS), sviluppato dalla sua divisione Collins Aerospace. L’EPACS è progettato per supportare la modernizzazione dell’F-35 Block 4 e gli aggiornamenti futuri. La società prevede che l’EPACS raggiungerà il Technology Readiness Level 6 nel 2023 e sarà pronta per iniziare un programma di sviluppo e produzione già nel 2024.

Grazie al suo ciclo termodinamico più efficiente, l’EPACS fornisce una capacità di raffreddamento significativamente maggiore alla piattaforma e richiede meno energia dal motore, contribuendo così a migliorare le prestazioni. Il sistema fornirà più del doppio dell’attuale capacità di raffreddamento per supportare un’ulteriore crescita oltre il Block 4 e dovrebbe fornire una capacità di raffreddamento sufficiente per la vita del velivolo. Inoltre, l’EPACS è destinato a essere compatibile con tutte e tre le varianti dell’F-35.

Progettato per fornire cooling, main engine start and emergency power functionality per l’F-35, l’EPACS include air cycle system, electric power generator and controller di Collins, insieme a una auxiliary power unit di Pratt & Whitney.

RTX fa avanzare l’hybrid-electric propulsion demonstrator

RTX ha raggiunto un traguardo fondamentale nel suo hybrid-electric flight demonstrator program, completando con successo un rated power test del demonstrator 1 megawatt (MW) electric motor, sviluppato da Collins Aerospace (Collins). Il motore da 1 MW sarà combinato con un motore termico altamente efficiente, sviluppato da Pratt & Whitney, come parte di un hybrid-electric propulsion system che mira a dimostrare un miglioramento del 30% nella fuel efficiency e nelle emissioni di CO2 rispetto ai turboelica regionali più avanzati di oggi. Collins e Pratt & Whitney sono entrambe business unit di RTX.

Comparato con gli electric motor generators di Collins più avanzati che volano oggi, il motore da 1 MW fornirà quattro volte la potenza e il doppio della tensione, con metà della perdita di calore e metà del peso. L’azienda sta sviluppando il motore presso lo stabilimento di Collins a Solihull, nel Regno Unito, e lo sta testando presso l’Institute for Aerospace Technology dell’Università di Nottingham.

Oltre al dimostratore di volo ibrido-elettrico, il motore da 1 MW farà anche parte del Pratt & Whitney GTF™ hybrid-electric powertrain previsto per il progetto SWITCH nell’ambito dell’iniziativa Clean Aviation dell’Unione Europea.

