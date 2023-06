News Brevi – 19.06.2023

DASSAULT AVIATION: DEMO DEL RAFALE E DEL FALCON 6X AL PARIS AIR SHOW – Dassault Aviation informa: “Il Paris Air Show è un’opportunità per Dassault Aviation di far volare i suoi aerei Rafale e Falcon 6X in dimostrazioni spettacolari. Il Rafale è l’unico fully “omni-role” aircraft e può essere utilizzato da una base terrestre o da una portaerei, trasportando 1,5 volte il proprio peso in armi e carburante. È stato progettato per eseguire tutte le combat aviation missions. Il Falcon 6X stabilirà un nuovo standard per il comfort widebody, con la cabina più alta e più ampia della business aviation. Il 6X sarà il primo ultra-widebody purpose-built business jet”.

DELTA E LATAM GROUP ANNUNCIANO NUOVE ROTTE – Delta e LATAM Group stanno aggiungendo rotte in joint venture mentre continuano a far crescere la loro vasta rete combinata tra il Nord e il Sud America. Le rotte estenderanno la posizione di leader di mercato della Joint Venture per i viaggi tra i due continenti. LATAM Airlines Colombia lancerà un nuovo servizio giornaliero tra Miami e Medellin il 29 ottobre. La rotta opererà con aeromobili Airbus A320. Lo stesso giorno LATAM Airlines Peru introdurrà un servizio tre volte alla settimana tra il suo hub di Lima e l’hub di Atlanta di Delta, a partire dal 29 ottobre. Inoltre, Delta offrirà un servizio tra il suo hub di Atlanta e Cartagena, Colombia. La rotta verrà lanciata il 22 dicembre, con voli tre volte alla settimana con aeromobili Boeing 737. Delta aggiungerà anche un secondo volo giornaliero tra Atlanta e Bogotà, Colombia, a partire dal 29 ottobre con Boeing 757. Le nuove rotte saranno disponibili per la prenotazione a partire dal 17 giugno su delta.com e latam.com. La partnership tra Delta e LATAM Group genera una connettività leader del settore, collegando più di 200 destinazioni nordamericane servite da Delta alle oltre 120 destinazioni sudamericane servite da LATAM. Le aggiunte consentiranno ai viaggiatori di esplorare Atlanta, Miami, Cartagena, Bogotà, Lima e Medellin e di aumentare le opportunità di collegarsi ad altre destinazioni in entrambi i continenti. Da Atlanta Delta offre oltre 780 voli giornalieri verso 143 destinazioni negli Stati Uniti e in Canada. Da Miami Delta offre più di 30 voli giornalieri verso 11 destinazioni negli Stati Uniti, mentre LATAM Group offre 102 voli settimanali da Miami verso 5 città del Sud America. Da Medellin LATAM Group opera 33 voli giornalieri verso 11 destinazioni in Sud America, mentre da Lima LATAM Group offre più di 108 voli giornalieri verso 37 destinazioni in Sud America. Dal suo hub di Bogotà LATAM Group offre 84 voli verso 21 destinazioni in Sud America.

EASYJET LANCIA UN PROGRAMMA DI FORMAZIONE PER TECNICI AERONAUTICI A BER – In occasione del terzo festival del lavoro per le professioni aeronautiche che si tiene oggi a Wildau (Brandeburgo), easyJet ha annunciato l’inizio di un nuovo programma di formazione per la prossima generazione di tecnici aeronautici presso l’aeroporto di Berlino-Brandeburgo. l'”Engineering Apprenticeship Program at BER” è il primo programma di formazione offerto dalla compagnia aerea al di fuori della Gran Bretagna. La compagnia aerea firmerà presto un accordo di cooperazione con TRAINICO GmbH, una delle organizzazioni di formazione più esperte nel settore dell’aviazione in Germania. La durata della formazione, che porta alla qualifica di meccanico aeronautico o tecnico di elettronica aeronautica, è complessivamente di tre anni e mezzo. Il primo anno si svolge interamente presso TRAINICO GmbH a Wildau. Dal secondo anno, la formazione continua direttamente a BER nel moderno hangar di easyJet.

EUROWINGS INIZIA LE VACANZE ESTIVE CON LIVELLI DI OCCUPAZIONE RECORD – Il ritorno dell’industria dei viaggi sta guadagnando slancio nell’estate del 2023: la compagnia aerea tedesca Eurowings sta rispondendo a questo sviluppo con nuove assunzioni e ha già raggiunto un nuovo picco di organico appena un anno dopo la fine della crisi Covid. La più grande leisure airline tedesca ha ora più di 4.700 dipendenti, inclusi circa 1.500 colleghi assunti dall’inizio della crisi. Sono stati reclutati in particolare per le operazioni di volo di Eurowings Germany ed Eurowings Europe, nonché per la startup IT in rapida crescita Eurowings Digital GmbH presso la sede di Colonia. Di conseguenza, la compagnia aerea si sta dirigendo verso la stagione delle vacanze estive con un numero record di dipendenti, per avere il maggior personale possibile, in grado di far volare fino a 100.000 passeggeri al giorno verso le loro meritate vacanze. Anche quest’anno la meta estiva più importante e di gran lunga più frequentata dai tedeschi è Maiorca. Con una base Eurowings in crescita a Palma e utilizzando il più grande jet di medio raggio Airbus A321 (più di 230 posti), Eurowings farà la spola tra Maiorca e la Germania fino a 400 volte a settimana. Anche altre destinazioni soleggiate sono molto apprezzate dai clienti Eurowings, quest’anno in particolare Creta e Rodi in Grecia, oltre a numerose destinazioni in Italia, Spagna e Turchia. Entro la fine dell’anno, la compagnia aerea di Lufthansa Group dovrebbe avvicinarsi alla soglia dei 5.000 dipendenti per la prima volta e superarla l’anno prossimo. La compagnia è ancora alla ricerca di numerosi specialisti, soprattutto informatici, tecnici, piloti e assistenti di volo. Le parti interessate possono trovare tutte le offerte di lavoro e ulteriori informazioni su lufthansagroup.careers. Con queste misure, Eurowings si sta sviluppando rapidamente, non solo in termini di dimensioni aziendali, ma anche in termini di diversità. Eurowings ha ora dipendenti provenienti da più di 50 nazioni. La percentuale di donne nelle operazioni di volo presso Eurowings Germany è del 53% e del 49% in tutti i gruppi professionali e le aziende. Kai Duve, Managing Director Finance and Human Resources, Eurowings: “Siamo lieti e fiduciosi di vedere quanto velocemente l’industria dei viaggi sta emergendo dalla sua crisi più lunga e difficile. Con l’assunzione di oltre 1.500 nuovi dipendenti, Eurowings ha fatto tutti i preparativi in termini di personale per garantire ai passeggeri un inizio delle vacanze estive nel miglior modo possibile. Siamo fiduciosi che anche i nostri partner aeroportuali si siano preparati bene per questa estate, in modo che insieme possiamo dare ai nostri ospiti un buon inizio per le loro vacanze”.

INAUGURATO A BARI IL NUOVO DUTY FREE SHOP DI HEINEMANN – Gebr. Heinemann, dopo un restyling durato circa 6 settimane, ha riaperto il Duty Free Shop nell’Aeroporto di Bari. Il negozio, che si trova nell’area imbarchi del “Karol Wojtyla”, si estende su una superficie commerciale di circa 630 mq. Il risultato della ristrutturazione è una configurazione totalmente nuova oltre all’ampliamento del precedente spazio commerciale. Una nuova area del negozio è stata dedicata interamente all’assortimento locale e regionale con scaffali in legno, pareti ad effetto “pietra a secco” ed elementi di illuminazione che ricordano ruote di carri a richiamare il feeling della Puglia. Anche l’offerta di accessori moda è stata arricchita con una più ampia selezione di occhiali da sole di brand di lusso. Il negozio vuole accompagnare il passeggero nel suo viaggio, prolungandone la piacevolezza, fino al momento dell’imbarco, ricreando un ambiente accogliente con richiami alle bellezze tipiche della Puglia che renda l’esperienza di acquisto all’interno del percorso verso la partenza un momento di relax. Heinemann Italia opera nell’ aeroporto di Bari già dal 2020.

SAUDIA: MASSIMO SERVIZIO CON L’ALLEANZA SKYTEAM – SAUDIA informa: “SAUDIA Saudi Arabian Airlines (SAUDIA), la compagnia di bandiera del Regno dell’Arabia Saudita, è stato il primo vettore mediorientale a diventare membro dell’alleanza globale SkyTeam nel 2012. SkyTeam offre il massimo servizio, una maggiore continuità e flessibilità con 19 membri globali attivi che offrono ai clienti oltre 1.036 destinazioni in più di 175 Paesi del mondo. Gli ospiti di SAUDIA beneficiano di un’ampia gamma di vantaggi e privilegi su tutti i membri di SkyTeam. Grazie all’ampia rete di SkyTeam, gli ospiti hanno l’opportunità di viaggiare verso emozionanti destinazioni in tutto il mondo e di sperimentare un elevato livello di comodità di viaggio attraverso gli hub globali di SkyTeam. Quest’estate SAUDIA sta ampliando la sua rete, aggiungendo 25 nuove destinazioni in Africa, Asia, Cina ed Europa. SAUDIA offre ai suoi clienti di Classe Elite Plus, Prima e Business l’accesso a più di 750 lounge in tutto il mondo, che offrono un’ampia gamma di comfort e servizi per rilassarsi, lavorare o cenare e includono le lounge SkyTeam di Dubai, Istanbul, Santiago del Cile, San Paolo, Sydney e Vancouver. La condivisione dei servizi aeroportuali di SkyTeams – banchi check-in, chioschi self-service, punti di consegna bagagli e biglietterie in tutto il mondo – offre agli ospiti un’ulteriore comodità. In totale, ci sono 16 diversi programmi frequent flyer che rientrano nell’alleanza SkyTeam e che riconoscono reciprocamente l’accumulo di miglia per ottenere lo status di élite. Questo include il programma Alfursan di SAUDIA”.

GE AEROSPACE CONSEGNA IL 1.200ESIMO AVIONICS AND POWER SYSTEMS PER LA FLOTTA F-35 GLOBALE – GE Aerospace ha recentemente consegnato il 1.200esimo shipset system per l’F-35 per ciascuno dei sette avionics and power systems attraverso la sua rete globale di produzione e supporto. “Siamo onorati di supportare Lockheed Martin per più di due decenni, contribuendo a far progredire continuamente i sistemi avionici ed elettrici dell’F-35 per le forze armate”, ha affermato Joe Krisciunas, presidente e GM di Electrical Power Systems, GE Aerospace. “L’affidabilità e la prontezza della missione dell’F-35 rimangono un obiettivo essenziale per il nostro team”. Supportando l’F-35 sin dal suo inizio, GE Aerospace dispone dei seguenti sistemi a bordo dell’aeromobile. Electrical Power Management System: Cheltenham, UK; Standby Flight Display: Cheltenham, UK; Remote Input Output Unit: Cheltenham, UK; Fuselage Remote Interface Unit: Grand Rapids, MI USA; Missile Remote Interface Unit: Grand Rapids, MI USA; Engine Distress Monitoring System: Southampton, UK; Ingested Debris Monitoring System: Southampton, UK. GE Aerospace ha recentemente annunciato un accordo con Lockheed Martin per la manutenzione dei sistemi F-35 presso i siti di riparazione e manutenzione in California, Georgia e Utah, nonché presso i siti GE di Grand Rapids, Michigan, Long Island, New York e Cheltenham, Regno Unito.

KAI SELEZIONA GE AEROSPACE PERT L’HUMS SUL KOREAN MARINE ATTACK HELICOPTER – GE Aerospace è stata selezionata da Korea Aerospace Industries (KAI) per fornire l’Health and Usage Monitoring System (HUMS) per il Korean Marine Attack Helicopter (KMAH). “Questo riconoscimento si basa una solida relazione commerciale riguardo la fornitura di rotorcraft health monitoring systems a KAI”, afferma Matt Burns, president & general manager for Avionics with GE Aerospace. “”Continuiamo a far progredire la tecnologia HUMS a supporto degli OEM e degli operatori di aeromobili ad ala rotante civili e militari”. Le HUMS shipset deliveries inizieranno nel 2024 e includeranno: Data Acquisition and Processing Unit (DAPU); Optical Blade Tracker (OBT); Multi-Platform Ground Station (MPGS). I siti GE Aerospace di Southampton (Regno Unito) e Grand Rapids (Mi USA) svilupperanno e forniranno l’HUMS a KAI. Ciò fa seguito a un riconoscimento che KAI ha ricevuto dal governo coreano per sviluppare e fornire il Korean Marine Attack Helicopter (KMAH). GE Aerospace ha fornito più di 250 HUMS a Korea Aerospace Industries per il loro Korean Utility Helicopter (KUH), conosciuto localmente anche come elicottero Surion. L’HUMS monitora la salute dei sistemi critici dell’aeromobile come motori, trasmissioni, cuscinetti e rotori attraverso l’analisi in tempo reale. I risultati delle analisi vengono memorizzati nell’aeromobile in una memoria rimovibile per il successivo trasferimento a una stazione di terra.

LA NATO ASSEGNA A LEONARDO UN CONTRATTO PER IL RADAR DI DIFESA AEREA RAT 31 DL/M – La NATO Support and Procurement Agency (NSPA) ha assegnato a Leonardo un contratto per la fornitura di un nuovo radar di difesa aerea a lungo raggio RAT 31 DL/M. Si tratta del terzo sistema di questa categoria, in versione mobile (DADR – Deployable Air Defense Radar), destinato all’Aeronautica tedesca, che già dall’inizio dello scorso decennio ha in servizio due di questi sensori. La fornitura prevede anche l’aggiornamento tecnologico dei primi due RAT 31 DL/M dell’Aeronautica Militare tedesca, per i quali sono stati recentemente firmati altri contratti. Sono incluse anche attività di supporto con analisi logistica, addestramento e avviamento operativo. È la prima volta dagli anni ’90 che l’Agenzia NATO acquista un sistema radar completo. Il contratto conferma inoltre le capacità di supporto sul campo dimostrate da Leonardo e dalla NSPA. Leonardo ha venduto oltre 70 RAT 31 (nelle versioni fissa e mobile) in 18 Paesi del mondo. Il radar è una componente essenziale delle capacità di difesa aerea della NATO; la sua architettura soddisfa gli standard dell’Alleanza, consentendo una piena interoperabilità durante le missioni multinazionali.