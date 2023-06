Air Transat votata come Miglior Compagnia Aerea Viaggi Vacanze al Mondo agli Skytrax World Airline Awards 2023

Air Transat, compagnia aerea canadese rappresentata in Italia da REPHOUSE® GSA, annuncia di essere stata votata per la quinta volta Miglior Compagnia Aerea Viaggi Vacanze al Mondo agli Skytrax World Airline Awards.

La cerimonia di premiazione si è svolta questa mattina al Paris Air Show, presso il Musée de l’Air et de l’Espace di Bourget, Francia. Marc-Philippe Lumpé, Chief Operations Officer di Air Transat, e Frédéric Nappert, Specialist, Systems and Standards di Air Transat, insieme ai membri dell’equipaggio di Air Transat, erano presenti per ricevere questo prestigioso premio.

“Ricevere questo premio ci riempie di immenso orgoglio – ha dichiarato Marc-Philippe Lumpé, Chief Operations Officer di Air Transat – Testimonia il posto unico che occupiamo nel cuore dei nostri passeggeri e sottolinea l’eccezionalità del nostro servizio e il nostro impegno verso l’eccellenza. La nostra impareggiabile competenza, che pone i nostri clienti al centro di tutte le nostre azioni, ci permette di essere all’altezza della fiducia che ripongono in noi ogni giorno”.

“Desidero esprimere la mia gratitudine a tutti i nostri dipendenti, il cui impegno costante e la cui incrollabile professionalità rappresentano gli elementi essenziali che ci hanno permesso di ottenere questo prestigioso riconoscimento”, afferma Annick Guérard, Presidente e Amministratore Delegato di Transat. “Ricevere questo premio per la quinta volta dimostra il loro eccezionale contributo, che è alla base del nostro successo”.

“Ci congratuliamo con Air Transat per il favoloso risultato di essere stata votata per la quinta volta come Miglior Compagnia Aerea Viaggi Vacanze al Mondo nel 2023”, aggiunge Edward Plaisted, Chief Executive Officer di Skytrax. “Questo premio è un grande riconoscimento per tutto il personale di Air Transat, che si sta impegnando al massimo per ottenere il più alto livello di soddisfazione dei clienti”.

Air Transat ha vinto questo premio nel 2012, 2018, 2019, 2021 e ora nel 2023, oltre ad essere stata eletta Miglior Compagnia Aerea Viaggi Vacanze al Mondo in Nord America nel 2022.

Air Transat è rappresentata in Italia da REPHOUSE® GSA con uffici a Roma e Milano. I voli Air Transat possono essere prenotati presso tutte le agenzie di viaggi Italiane in GDS.

(Ufficio Stampa Air Transat – Photo Credits: Air Transat)