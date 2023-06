Qatar Airways ottiene il riconoscimento World’s Best Business Class e altri tre premi ai 2023 Skytrax World Airline Awards

Qatar Airways ha vinto il premio World’s Best Business Class ai 2023 World Airline Awards, svolti al Musée de l’Air et de l’Espace il 20 giugno al Paris Air Show. I clienti globali, per la decima volta, hanno classificato Qatar Airways come World’s Best Business Class. I premi sono stati ritirati dal Qatar Airways Group Chief Executive, Mr. Akbar Al Baker e dal Chief Operating Officer of HIA, Eng. Badr Mohammed Al Meer.

Qatar Airways vince inoltre il premio per la sua lounge Al Mourjan presso l’Hamad International Airport, segnalando il suo predominio nella World’s Best Business Class Lounge category. La lounge Al Mourjan ha inoltre ricevuto il primo riconoscimento come World’s Best Business Class Lounge Dining. Qatar Airways è stata insignita del titolo Best Airline in the Middle East per l’undicesima volta nella storia dei premi.

Akbar Al Baker, Qatar Airways Group Chief Executive, ha dichiarato: “Qatar Airways è lieta di vincere il premio per la migliore classe business del mondo agli Skytrax World Airline Awards di quest’anno. Questa è la testimonianza dell’impegno collettivo della compagnia aerea che ci consente di offrire un’esperienza cliente insuperabile. Altri tre premi come Best Airline in the Middle East, World’s Best Business Class Lounge e World’s Best Business Class Lounge Dining, illustrano la leadership di Qatar Airways nel settore, nonché il suo alto grado di innovazione e impegno”.

Edward Plaisted, CEO di Skytrax, ha dichiarato: “Qatar Airways è una delle preferite dai clienti e vincere questi importanti premi nel 2023 dimostra che la loro Business Class, sia a bordo dei voli che negli aeroporti, si distingue ben al di sopra dei concorrenti. Qatar Airways ha guadagnato un un secondo posto molto vicino nella classifica globale complessiva, assicurando che Qatar Airways si aggiudicasse nuovamente il premio come migliore compagnia aerea del Medio Oriente per il 2023 per l’undicesima volta”.

(Ufficio Stampa Qatar Airways – Photo Credits: Qatar Airways)