ATR riporta una tendenza al rialzo dall’International Paris Air Show

In occasione dell’International Paris Air Show, il produttore di aeromobili regionali ATR ha registrato una chiara tendenza al rialzo e un solido appeal di mercato per entrambi i modelli della sua famiglia di turboelica a basse emissioni, confortevoli e versatili con imbattibile economia.

Durante una conferenza stampa tenutasi oggi, Nathalie Tarnaud Laude, Chief Executive Officer di ATR, ha annunciato ordini fermi per 22 nuovi velivoli, più 2 opzioni:

– 6 ATR 72-600 per Mandarin Airlines

– 2 ATR 72-600 con configurazione premium “All-Business Class” per Berjaya Air

– 3 ATR 72-600 per Azul, più opzioni per 2 velivoli aggiuntivi

– 8 ATR 72-600 da 3 undisclosed customers.

– 3 ATR 42-600 da 2 undisclosed customers.

Ha commentato: “Questi nuovi ordini di aeromobili dimostrano chiari segnali di ripresa dal sud-est asiatico, tradizionalmente uno dei più grandi mercati di ATR. Siamo fiduciosi che, a tempo debito, l’efficienza della nostra offerta di prodotti, la mancanza di velivoli di seconda mano disponibili e il traffico superiore ai livelli pre-covid in alcune aree del globo indurranno la necessità di velivoli a basse emissioni e versatili per supportare i piani degli operatori regionali, sia di sostituzione che di crescita della flotta”.

Inoltre, nonostante le continue tensioni sulla supply chain, il produttore è sulla buona strada per raggiungere il suo obiettivo di oltre 40 consegne entro il 2023.

Nathalie Tarnaud Laude ha aggiunto: “Lo scopo di ATR è connettere comunità e aziende in modo economico e responsabile negli ambienti operativi più complessi. Già oggi i nostri aerei emettono il 45% in meno di CO2 rispetto ai jet regionali di dimensioni simili e, con il nostro concetto EVO, vogliamo ridurre ulteriormente le emissioni. Grazie anche al sostegno dei governi, stiamo investendo in tecnologie che verranno utilizzate sui nostri velivoli di prossima generazione, ed entro la fine dell’anno otterremo maggiori risultati dallo studio di fattibilità”.

Per continuare a supportare la crescita della produzione e i piani per il futuro, incluso lo sviluppo in corso della sua variante Short Take-Off and Landing, il produttore è alla ricerca di talenti più lungimiranti, puntando a un aumento del 12% dei dipendenti quest’anno.

Mandarin Airlines amplia la flotta con 6 ATR 72-600

Mandarin Airlines, la filiale regionale della compagnia di bandiera taiwanese China Airlines, e il produttore di aeromobili regionali ATR, hanno annunciato oggi la firma di un ordine fermo per sei ATR 72-600, con consegna a partire dalla fine del 2023 fino al 2025. I turboelica si uniranno alla flotta esistente della compagnia aerea di nove ATR 72-600, per soddisfare la domanda del mercato taiwanese.

“L’espansione della nostra flotta ATR ci consentirà di aggiungere capacità sulle rotte esistenti e creare nuovi servizi per continuare a stimolare l’economia locale e il turismo in tutta Taiwan con gli aerei regionali a più basse emissioni”, ha affermato Kao Shing-Hwang, presidente di Mandarin Airlines. “L’imbattibile efficienza nei consumi dell’ATR 72-600, ulteriormente rafforzata dal nuovo motore PW127XT certificato per blend 50% SAF, insieme alla sua versatilità e comfort, ci consente di offrire ai nostri passeggeri servizi confortevoli, affidabili e convenienti”.

Nathalie Tarnaud Laude, CEO di ATR, ha aggiunto: “Da quando hanno introdotto gli ATR nella loro flotta nel 2017, Mandarin Airlines è stata in grado di aumentare le frequenze di volo sulle rotte esistenti, aprendo nuove opportunità per le loro comunità in modo conveniente e responsabile. La rinnovata fiducia della compagnia aerea è la testimonianza più gratificante del valore che i nostri aerei apportano alle loro operazioni e un grande segnale di ripresa del mercato asiatico”.

Berjaya Air firma per 2 ATR 72-600 con premium cabin interior

La compagnia aerea malese Berjaya Air ha firmato un Heads of Agreement per due ATR 72-600. Entrambi i velivoli saranno in una configurazione “All-Business Class”, che fa parte della nuova ATR HighLine premium collection di cabin interiors. Avranno un layout 1-1 con individual outboard side stowage. Le consegne sono previste per il 2025 e il 2026.

I due nuovi velivoli consentiranno a Berjaya di trasformarsi in un’offerta premium e di espandere la propria rete per servire i numerosi resort e hotel del Gruppo.

Il proprietario di Berjaya, Tan Sri Vincent Tan, ha dichiarato: “La visione di Berjaya è quella di offrire ai passeggeri un’esperienza VIP unica, con il massimo livello di comfort ed efficienza operativa, concentrandosi anche sulla sostenibilità. Il nostro velivolo ATR equipaggiato con la ATR HighLine collection ci aiuterà a rendere accessibili ai nostri ospiti le destinazioni più preservate con gli aerei più comodi, responsabili e orientati al futuro sul mercato”.

Nathalie Tarnaud Laude, CEO di ATR, ha aggiunto: “Condividiamo pienamente la visione di Berjaya Air secondo cui non dovrebbero esserci compromessi tra esperienza dei passeggeri, accessibilità e sostenibilità. Il loro posizionamento premium dimostra ulteriormente la versatilità dei nostri aeromobili, che consentono agli operatori in modo unico di beneficiare di un comfort eccezionale, accessibilità aeroportuale senza pari e basse emissioni sulle rotte regionali”.

