Leonardo: gli ordini e gli annunci di oggi al Paris Air Show

Mitsui Bussan Aerospace firma contratto per due elicotteri AW169 rafforzando la presenza del modello nel mercato giapponese

Mitsui Bussan Aerospace (MBA), distributore ufficiale in Giappone degli elicotteri AW139, AW169 e AW189, ha annunciato insieme a Leonardo nuovi ordini per due elicotteri AW169 durante il Paris Air Show. Dei due AW169 ordinati, uno è assegnato al dipartimento antincendio di un’autorità territoriale, mentre l’altro potrà soddisfare nuovi requisiti derivanti da opportunità emergenti sul mercato. Questi ultimi contratti confermano il crescente successo dell’AW169 in Giappone, portando a otto il numero totale di unità nel Paese.

L’AW169 appena ordinato per compiti antincendio è il secondo elicottero di questo tipo in Giappone per questa missione e per protezione civile, a conferma dell’apprezzamento in questo segmento di mercato per l’elicottero più moderno nella sua classe di peso. Questo AW169 è previsto in arrivo in Giappone nella metà del 2024. La consegna al cliente avverrà nel 2025, dopo un’attività di customizzazione effettuata localmente. La sua configurazione, versatile e multiruolo, include una gamma di equipaggiamenti dedicati, tra cui il sistema di rilevamento ostacoli di tipo LIDAR realizzato da Leonardo, sistema eletto-ottico FLIR, faro di ricerca, radar meteo, verricello e benna per la lotta antincendio.

Gli AW169 attualmente in servizio in Giappone presso vari operatori svolgono una serie di compiti, quali salvataggio, protezione civile, antincendio e supporto all’editoria. In Giappone sono in servizio circa 160 elicotteri di vario tipo, inclusi gli AW169, che vengono utilizzati per un’ampia gamma di missioni tra cui servizio medico d’emergenza, ricerca e soccorso, trasporto VIP/corporate, ordine pubblico e utility in ambiente marittimo.

Leonardo e Kawasaki Heavy Industries firmato un contratto per ulteriori elicotteri MCH-101 e per l’avvio dell’aggiornamento del programma in Giappone

Leonardo e Kawasaki Heavy Industries (KHI) hanno firmato un contratto per ulteriori elicotteri navali MCH-101 e per l’avvio del programma di aggiornamento MLU (mid-life-update) di questo modello in Giappone. L’MCH-101 è una versione costruita su licenza dell’elicottero AW101 di Leonardo. La firma, che fa seguito all’ordine per un elicottero effettuato nel 2022, coincide con i 20 anni di collaborazione tra Leonardo, KHI e Marubeni Aerospace Corporation sul mercato elicotteristico e per il programma AW101 giapponese.

La Forza Marittima di Autodifesa del Giappone ha una flotta di dieci MCH-101 per compiti di sminamento e trasporto e tre CH-101 per trasporto utility impiegati nelle attività di ricerca nell’Antartico, con estesa condivisione di caratteristiche tecniche tra gli elicotteri. Il programma di aggiornamento, lanciato lo scorso anno, coinvolgerà alcuni degli elicotteri MCH-101 dotandoli di una configurazione avionica allo stato dell’arte, in linea con quella dei nuovi elicotteri e incrementando così l’efficacia di missione dell’operatore. Leonardo, KHI e Marubeni Aerospace Corporation collaborano da 20 anni sul programma MCH-101. KHI agisce da prime contractor, Leonardo fornisce assistenza tecnica per la piattaforma e Marubeni Aerospace Corporation opera in qualità di distributore di Leonardo ed è responsabile per le parti di ricambio, l’equipaggiamento di supporto a terra e i servizi.

Gian Piero Cutillo, Managing Director di Leonardo Helicopters, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi della nostra collaborazione con Kawasaki Heavy Industries e Marubeni Aerospace Corporation e siamo felici di celebrare questa importante milestone e la firma del contratto. Tutto questo evidenzia l’importante ruolo svolto dall’AW101 per la difesa del Giappone e le sue straordinarie capacità per tutti i suoi operatori nel mondo”.

Adam Clarke, Managing Director di Leonardo Helicopters UK, ha aggiunto: “Questo contratto dimostra il ruolo chiave svolto a livello mondiale nel settore della difesa dall’unico costruttore elicotteristico britannico. Attraverso questa importante collaborazione con l’industria giapponese, l’export generato dal business elicotteristico di Leonardo contribuisce all’economia del Regno Unito con milioni di sterline. Siamo pronti a continuare a lavorare insieme per molti anni ancora, realizzando importanti tecnologie per sostenere il cliente nella sua risposta alle sue molteplici e complesse sfide operative”.

Kenya Takaha, Executive Senior General Manger, Marketing Division Aerospace System Company di Kawasaki Heavy Industries (KHI), ha detto: “Siamo orgogliosi di questo nuovo piano di acquisizione per il programma MCH-101 giapponese, con nuove caratteristiche e il relativo aggiornamento. Giappone, Regno Unito e Italia sono tutti paesi dotati di questa eccellente piattaforma. Potrebbero esserci requisiti operativi comuni in ogni paese e l’introduzione di equipaggiamenti condivisi sulla piattaforma può contribuire efficacemente al rafforzamento delle capacità di difesa di ognuno di loro”.

KHI ha consegnato il primo AW101 alla Forza Marittima di Autodifesa giapponese il 24 maggio 2006. Nel 2015 è stato consegnato il primo MCH-101 dotato dell’equipaggiamento per il contrasto alle minacce rappresentate della mine in ambiente marittimo.

Gli elicotteri di Leonardo sono in servizio in Giappone dalla metà degli anni ottanta, coinvolti in molteplici programmi. Oggi sono circa 160 gli elicotteri dell’azienda impiegati nel paese presso la Forza Marittima di Autodifesa, la Guardia Costiera, forze di polizia e antincendio, operatori attivi nel soccorso e per usi commerciali.

La flotta di elicotteri AW139 di Mukamalah raggiunge il traguardo delle 200.000 ore di volo

Leonardo e la società Mukamalah Aviation (una consociata interamente controllata da Saudi Aramco) hanno celebrato un importante risultato per la flotta di elicotteri bimotore intermedi AW139 dell’operatore, raggiungendo il traguardo delle 200.000 ore di volo nelle operazioni. L’evento è stato celebrato oggi al Paris Air Show.

Il CEO di Mukamalah, Khalid Alnatour, ha dichiarato: “In qualità di principale corporate operator,, Mukamalah è orgoglioso di essere il primo operatore di elicotteri nella regione MENA a raggiungere questo importante traguardo. Questo successo non sarebbe stato possibile senza la nostra forte partnership con Leonardo Helicopters”.

“Ci congratuliamo con la nostra compagnia partner Mukamalah Aviation per questo straordinario traguardo operativo. Questo risultato è stato ottenuto grazie a una combinazione unica di eccezionali capacità professionali ed esperienza nei servizi elicotteristici di prima classe a Mukamalah e alle capacità e tecnologie senza pari integrate nel nostro AW139. Siamo lieti di essere parte del loro successo fornendo un supporto fondamentale all’industria energetica e alla comunità nazionale e ci impegniamo a sostenere Mukamalah per raggiungere obiettivi operativi sempre più grandi con i loro AW139 in futuro”, ha affermato Gian Piero Cutillo, Leonardo Helicopters’ Managing Director.

Uno dei maggiori operatori di elicotteri Leonardo in Medio Oriente, la società Mukamalah Aviation utilizza AW139 dal 2008 e AW109 dal 2006, principalmente per svolgere missioni di trasporto offshore in Arabia Saudita a supporto dell’industria petrolifera e del gas. L’attuale flotta AW139 di Mukamalah è composta da 24 unità e altri 3 nuovi AW139 saranno consegnati quest’anno.

A Le Bourget la prima internazionale del Radar Kronos Granjd Mobile High Power di Leonardo

Gli scenari operativi attuali e futuri richiedono capacità sempre più avanzate di sorveglianza e protezione contro le minacce aeree e missilistiche. Per rispondere all’evoluzione delle esigenze operative e di mercato, sulla base dell’esperienza acquisita con la famiglia di radar Kronos, Leonardo ha sviluppato il Kronos Grand Mobile High Power, una versione potenziata del sensore. Il sistema è stato presentato per la prima volta a una fiera internazionale, il Paris Air Show in corso in questi giorni.

Supportato dalla tecnologia AESA (Active Electronically Scanned Array), il radar multi-funzione e multi-missione Kronos Grand Mobile High Power (GMHP) in banda C è principalmente orientato alla sorveglianza e alla difesa aerea, in ambienti terrestri e costieri, avendo come missione primaria la scoperta e il tracciamento di precisione di missili balistici, anche in ambienti complessi e molto disturbati, la designazione del bersaglio, nonché la guida missilistica. Il design compatto consente al sensore un’elevata mobilità tattica e tempi rapidi di dispiegamento, garantendo al contempo un raggio di sorveglianza aerea di oltre 300 km.

L’ultima evoluzione della famiglia Kronos è in grado di fornire maggiori prestazioni in termini di potenza e affidabilità, grazie ai nuovi componenti “GaN” in nitruro di gallio – sviluppati internamente nella “fonderia” di Leonardo – delle migliaia di moduli radar TRM (Transmit Receive Modules) che compongono l’antenna.

Kronos GMHP è stato recentemente selezionato dall’aeronautica militare ellenica come sensore principale per il poligono di test missilistico della NATO con sede nell’isola di Creta. Inoltre, è stato scelto come radar di sorveglianza e ingaggio per la versione italiana del sistema missilistico terra-aria SAMP/T di ultima generazione realizzato dal consorzio Eurosam (MBDA 66,6% – Thales Group 33,3%).

