Binter ordina sei nuovi Embraer E195-E2

La compagnia aerea Binter ha effettuato un nuovo ordine al costruttore aeronautico Embraer per sei nuovi esemplari del velivolo E195-E2, che le consentirà di aumentare la sua flotta di questo modello a 16 aerei.

Questi velivoli si aggiungeranno ai cinque che sono entrati in flotta nel 2019 e agli altri cinque acquistati nel dicembre 2022 e che inizieranno ad arrivare nel corso di quest’anno.

La compagnia aerea e il costruttore hanno fatto questo annuncio nell’ambito dell’International Air and Space Show, che si sta svolgendo in questi giorni a Parigi e che riunisce i principali attori dell’industria globale del settore.

Il presidente di Binter, Rodolfo Núñez, ha sottolineato il cambiamento che l’utilizzo dell’E195-E2 ha comportato per le operazioni della compagnia: “È un aeromobile molto apprezzato dai nostri passeggeri, soprattutto per il suo comfort e le sue prestazioni a bordo e per la sua silenziosità. Inoltre, ci permette di continuare il nostro forte impegno per la riduzione delle emissioni di CO2, quindi è perfetto per la crescita della nostra azienda”.

Martyn Holmes, CCO Embraer Commercial Aviation, ha dichiarato: “I migliori ordini sono quelli ripetuti, e questo è il quarto ordine di Binter per l’E2. Noi di Embraer siamo molto soddisfatti di questa partnership e ci congratuliamo con la compagnia aerea delle Isole Canarie per il suo continuo successo”.

Il vicepresidente di Binter, Alfredo Morales, ha spiegato: “L’accordo raggiunto comporterà un investimento di oltre 500 milioni di dollari per Binter. I nuovi aeromobili inizieranno ad arrivare a partire da agosto 2024, estendendo le consegne fino alla prima metà del 2025”.

(Ufficio Stampa Binter – Photo Credits: Binter)