News Brevi – 20.06.2023

IL 21 GIUGNO L’AEROPORTO DI MILANO BERGAMO CELEBRA LA FESTA DELLA MUSICA – Il 21 giugno la Musica torna a essere protagonista anche negli aeroporti italiani. L’edizione 2023 si svolge in un importante momento di riprese del traffico aereo e l’arte musicale si manifesta negli spazi adibiti al transito dei passeggeri che attendono di imbarcarsi. SACBO e l’Aeroporto di Milano Bergamo hanno aderito all’invito di Enac e Assaeroporti a organizzare un programma di esibizioni musicali che saranno ospitate nell’area imbarchi del terminal, a partire dalle 10:45, con i pianisti Marco Serazzi e Elena Migliorini e il cantautore Matteo Romano, e nella piazzetta commerciale antistante l’area di accesso ai controlli di sicurezza, dove alle ore 15:00 suonerà la Mismountainboys, country band, band storica del panorama country italiano, che prosegue la tradizione del suo fondatore Remo Ceriotti e propone vari tipi di sonorità e stili: dal bluegrass (veloce e aggressivo) alle canzoni d’autore di origine texana, country classico, folk song, ballate western. Alla Mismountainboys, country band si lega il ricordo di Remo Ceriotti, collaboratore prezioso e indimenticabile di SACBO.

L’AEROPORTO DI TRAPANI ADERISCE ALLA FESTA DELLA MUSICA – Anche quest’anno, Airgest, società di gestione dell’aeroporto di Trapani Birgi, associato ad Assaeroporti, ha accolto l’invito del presidente di Aipfm, Associazione italiana per la promozione della Festa della musica, Marco Staccioli, e ha aderito all’evento che si celebrerà il prossimo 21 giugno in 14 scali nazionali. A Trapani Birgi, la Festa prenderà il via dalle ore 10,00 e durerà fino alle 13,00. Si svolgerà al piano terra nell’Area Land side, dove andranno in scena concerti proposti dall’Ente Luglio Musicale Trapanese e dal Conservatorio di musica Antonio Scontrino di Trapani. L’ingresso è libero. La Festa della Musica è organizzata, oltre che dall’Aipfm, dal Ministero della Cultura e dalla Rappresentanza in Italia della Commissione europea e ha come principale media partner la Rai. Il tema di quest’anno è “Vivi la Vita”, con l’obiettivo di diffondere un messaggio che faccia riflettere sull’importanza di custodire la vita anche nei momenti di gioia ed emozione che la musica può dare, senza lasciarsi andare agli eccessi.

L’AEROPORTO DI TORINO PARTECIPA ALLA FESTA DELLA MUSICA IN COLLABORAZIONE CON IL TEATRO REGIO TORINO – Torino Airport partecipa alla Festa della Musica 2023, evento in programma domani 21 giugno a cui aderiscono l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC), Assaeroporti e le società di gestione aeroportuale italiane. Presso l’aeroporto di Torino, dalle 17.30 alle 18.30, si terrà al Livello Partenze-Area imbarchi un concerto di Solisti del Regio Ensemble, community di artisti in residence creata dal Teatro Regio di Torino per offrire a giovani studenti e artisti, provenienti da percorsi e nazionalità diverse, la possibilità di allargare il proprio orizzonte e di mettersi alla prova. Il concerto consentirà ai passeggeri in partenza dall’aeroporto di Torino di ascoltare alcune delle più belle arie del repertorio lirico e vivere un momento di pura emozione in attesa del proprio volo. L’aeroporto di Torino ospiterà gli artisti: Irina Bogdanova, Soprano; Francesco Lucii, Tenore; Rocco Lia, Basso; Maestro Andrea Mauri, pianoforte. Il tema ‘Vivi la Vita’ caratterizza quest’anno l’appuntamento musicale celebrato in tutta Italia in 16 aeroporti.

AIR THAITI NUI INAUGURA IL COLLEGAMENTO VERSO SEATTLE DA PARIGI – Air Tahiti Nui ha festeggiato lo scorso 14 giugno il decollo del volo inaugurale fa Parigi CDG a Seattle Tacoma. I passeggeri del volo inaugurale sono stati accolti all’imbarco dal Terminal 2 dell’aeroporto Charles de Gaulle da Michel Monvoisin, Presidente Generale della compagnia, Jean Marc Hastings Direttore Francia & Europa di Air Tahiti Nui, e Régis Lacote, Direttore dell’aeroporto Paris Charles De Gaulle. Dopo il discorso di benvenuto, i passeggeri sono stati invitati al buffet con alcune torte con i colori di Air Tahiti Nui e di Seattle in un clima di festa. Michel Monvoisin ha ringraziato i partner e i colleghi di Air Tahiti Nui che hanno reso possibile il lancio di questo nuovo volo in tempi record, meno di 6 mesi dall’inizio del progetto al volo inaugurale. Dopo l’inaugurazione della rotta tra Papeete e Seattle, il 4 ottobre, e l’annuncio dell’estensione a Parigi del servizio bisettimanale per il periodo estivo 2023, Air Tahiti Nui proseguirà la rotta Parigi-Papeete via Seattle anche durante la prossima stagione invernale IATA. Dal 14 giugno 2023, questa nuova rotta da e verso Parigi si aggiunge alle cinque rotazioni programmate via Los Angeles, permettendo così ad Air Tahiti Nui di proporre un totale di sette voli a settimana fra Parigi e Papeete da giugno a settembre 2023.

SALAMAIR ANNUNCIA IL LEASING DI TRE A330NEO DA AVOLON – SalamAir ha annunciato un firm commitment per il leasing di tre aeromobili Airbus A330neo da Avolon. Una lettera di intenti è stata firmata al Paris Air Show il 19 giugno 2023 e la prima consegna è prevista per ottobre 2023. L’introduzione di tre nuovi aeromobili Airbus A330neo porterà vantaggi significativi a SalamAir e supporterà i piani di espansione della flotta e della rete della compagnia aerea. Questi moderni velivoli presentano una configurazione a doppia classe con 365 economy seats e 12 premium flatbed seats, consentendo un maggiore comfort e capacità dei passeggeri.

DASSAULT SYSTEMES E DASSAULT AVIATION PARTNER PER LA COLLABORAZIONE SUL CLOUD PER I NEXT GENERATION DEFENSE PROGRAMS – Dassault Systèmes e Dassault Aviation hanno annunciato al Paris Air Show il prossimo passo nella loro collaborazione mirata a portare i massimi livelli di sicurezza, sovranità e collaborazione sul cloud ai principali programmi di difesa. Dassault Aviation utilizzerà la piattaforma 3DEXPERIENCE di Dassault Systèmes sul cloud per sviluppare il suo next-generation fighter, un progetto chiave nella collaborazione industriale Future Combat Air System per garantire il futuro dell’autonomia e della sovranità europea in difesa e sicurezza. Questo ambiente cloud sarà localizzato nei locali di Dassault Aviation e gestito da Dassault Systèmes attraverso il suo marchio OUTSCALE, la cui qualifica SecNumCloud è il più alto riconoscimento di sicurezza assegnato dalla National Cybersecurity Agency of France. La piattaforma 3DEXPERIENCE fornisce un cloud di difesa sovrano dedicato in cui Dassault Aviation e i suoi partner possono sviluppare il fighter con maggiore agilità in un ambiente altamente protetto e scalabile. Gli utenti trarranno vantaggio dai continui sviluppi software di Dassault Systèmes che offrono le più recenti funzionalità in ingegneria dei sistemi, gestione dei programmi, progettazione, simulazione e altre discipline. “La Francia e l’Europa devono creare una capacità di cloud sovrano, in modo da poter sviluppare programmi di difesa collaborativi con la migliore funzionalità possibile. Questa partnership tra Dassault Aviation e Dassault Systèmes fornisce la prima soluzione di ingegneria collaborativa adattata alle normative informatiche richieste per i programmi di difesa e che si evolve alla velocità del cloud”, ha affermato Eric Trappier, Presidente e CEO di Dassault Aviation.

EMIRATES SI PREPARA AD UN PICCO DI VIAGGIATORI PER LE VACANZE ESTIVE – Emirates consiglia ai passeggeri di prendersi del tempo per pianificare il proprio viaggio a giugno e luglio, poiché il numero di partenze raggiungerà un picco significativo poco prima dell’Eid al Adha il 24 giugno e di nuovo il 1° luglio poiché molte famiglie partono per le vacanze estive. “Con oltre 80.000 passeggeri che dovrebbero partire da Dubai nei giorni di grande affluenza, Emirates consiglia ai passeggeri di arrivare in aeroporto fino a 3 ore prima del volo, di prendere nota dell’orario di imbarco per assicurarsi di raggiungere il gate di partenza in tempo e di usufruire di molteplici opzioni di check-in e consegna bagagli per ridurre i tempi in aeroporto. I passeggeri sono incoraggiati a scaricare l’app Emirates sul proprio telefono cellulare. Si ricorda che quando si parte da Dubai le carte d’imbarco vengono ora emesse in formato digitale sull’app o tramite e-mail quando i passeggeri effettuano il check-in online tramite Emirates.com. Il check-in online e il check-in tramite app sono entrambi aperti 48 ore prima dell’orario di partenza del volo. Per risparmiare tempo, i passeggeri Emirates possono lasciare i bagagli in aeroporto la sera prima del viaggio gratuitamente. I passeggeri in partenza da Dubai possono effettuare il check-in anticipato e lasciare i bagagli 24 ore prima della partenza o 12 ore prima della partenza se volano negli Stati Uniti o a Tel Aviv. Quindi, più vicino all’orario di partenza, possono arrivare all’aeroporto e procedere direttamente all’immigrazione. Per iniziare al meglio i viaggi estivi, i passeggeri possono provare il nuovo City Check-in and Travel Store nell’ICD Brookfield Place, Dubai International Financial Centre (DIFC). I passeggeri possono scegliere di utilizzare i chioschi per il check-in automatico di Emirates in aeroporto se non hanno già effettuato il check-in online. È possibile visualizzare l’itinerario di viaggio, scegliere un posto preferito e aggiungere i numeri Emirates Skywards e utilizzare l’area di consegna bagagli per il check-in dei bagagli”, afferma Emirates.

AERONAUTICA MILITARE: CONVEGNO SU COVID, LONG COVID ED EFFETTI SUL PERSONALE NAVIGANTE – Mercoledì 14 giugno, presso la Casa dell’Aviatore a Roma, si è tenuto il convegno scientifico “Dal COVID al Long COVID: clinica e prevenzione in ambito Aeronautico”, organizzato dall’Istituto di Medicina Aerospaziale dell’Aeronautica Militare (IMA) di Roma, destinato a medici, infermieri e psicologi militari e civili. L’evento, presieduto dal Brigadier Generale Fabio Morgagni, Direttore dell’IMA, che ha avuto il patrocinio dell’ENAC e del CESMA a sottolineare la multidisciplinarietà dell’argomento, ha affrontato le problematiche cliniche determinate dal Covid-19 in acuto e soprattutto nel lungo termine, con un focus particolare rivolto ai marker prognostici e all’impatto sulla valutazione dell’idoneità al volo, e lo scopo di cominciare a identificare elementi utili per la diagnosi e, soprattutto, per l’inquadramento clinico e prognostico di una patologia ancora non definita nelle sue possibilità di evoluzione. Durante l’emergenza pandemica la Sanità Aeronautica e la Forza Armata stessa sono state parte integrante del sistema di allerta contribuendo fattivamente a fronteggiare gli eventi critici causati dal diffondersi del virus. A sottolineare l’integrazione della componente militare con gli altri elementi del sistema sanitario del Paese, è stata la presenza di autorevoli relatori istituzionali provenienti dal Ministero della Salute, dall’IRCSS INMI Spallanzani, dalla Croce Rossa Italiana, dall’Università “La Sapienza” e dall’Ordine dei Medici di Palermo. Il convegno ha mirato infatti a riunire esperti di vari settori, tra cui medicina, sanità pubblica, sicurezza aerea, psicologia, per discutere delle sfide affrontate durante la pandemia. Gli aspetti clinici dell’infezione da COVID-19 a lungo termine nel personale dell’aviazione, le strategie di prevenzione per i viaggi aerei, i protocolli di disinfezione degli aeromobili e altri argomenti correlati sono stati discussi durante l’evento. Di particolare interesse la tavola rotonda in cui giovani medici e infermieri in divisa hanno presentato diverse esperienze cliniche in ambito di Medicina Aeronautica, basate sullo studio di casistiche reali evidenziate su personale di volo e non, in sede di visita periodica o nell’osservazione post infezione (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

ANA RICEVE TRE RICONOSCIMENTI AI 2023 SKYTRAX AWARDS – All Nippon Airways (ANA) ha ottenuto il 3° posto agli 2023 Airline of the Year by SKYTRAX. ANA ha anche ricevuto ripetuti riconoscimenti come compagnia aerea al primo posto in tre categorie principali, tra cui: World’s Best Airport Services, World’s Cleanest Airline, Best Airline Staff Service in Asia. SKYTRAX è globalmente riconosciuta come la principale organizzazione internazionale indipendente di rating del trasporto aereo. “Grazie all’impegno di tutti i nostri dipendenti per offrire un’esperienza cliente imbattibile, ANA si è guadagnata il 3° posto nel prestigioso SKYTRAX Airline of the Year award, nonché il massimo riconoscimento in tre categorie”, ha dichiarato Shinichi Inoue, Presidente e CEO di ANA. “Con i molteplici riconoscimenti, è innegabile che il track record di ANA non ha precedenti. Tuttavia siamo determinati a continuare a migliorare la nostra qualità per portare ulteriore innovazione. Per soddisfare le esigenze in continua evoluzione dei nostri passeggeri nel post-COVID, aumenteremo i nostri sforzi per unire il mondo offrendo servizi, prodotti ed esperienze orientati al cliente al livello successivo”. In qualità di compagnia aerea riconosciuta da SKYTRAX come 5-star airline per 10 anni consecutivi dal 2013, ANA Group continuerà a perseguire un servizio di alta qualità e sicurezza come massima priorità.

LOCKHEED MARTIN, RED 6 E KAI ANNUNCIANO L’IMPLEMENTAZIONE DELL’ATARS SUL T-50 – Lockheed Martin, Korea Aerospace Industries e Red 6 hanno annunciato oggi di aver iniziato a sviluppare soluzioni ingegneristiche e una roadmap tecnologica per stabilire un percorso di implementazione per il Red 6’s Advanced Tactical Augmented Reality System (ATARS) nella piattaforma T-50 e i relativi sistemi di addestramento a terra. L’integrazione iniziale della tecnologia include un dimostratore T-50 e la tecnologia Red 6 ATARS che è elettronicamente collegata in rete con la suite di simulazione software Lockheed Martin Prepar3D. Questa prima soluzione ingegneristica fornisce a Lockheed Martin e Red 6 ulteriore esperienza nell’integrazione di simulazioni che potrebbero eventualmente comprendere l’addestramento integrato per il programma T-50 e i sistemi di addestramento a terra. Sebbene il sistema ATARS sia inizialmente destinato al programma T-50, alla fine potrebbe essere applicato a piattaforme operative Lockheed Martin come F-16, F-22 e F-35. Red 6 è una società del portfolio di Lockheed Martin Ventures.

SIKORSKY CELEBRA IL SUO 100° ANNIVERSARIO AL APRIS AIR SHOW – Sikorsky, una società Lockheed Martin, celebrerà il suo 100° anniversario durante il Paris Air Show a Le Bourget questa settimana, sottolineando la relazione profonda e duratura e il successo operativo condiviso da Sikorsky, la sua forza lavoro in Polonia e i suoi clienti commerciali e della difesa in tutta Europa. La storia di Sikorsky si incrocia con il Paris Air Show: cinquantasei anni fa, due elicotteri di ricerca e soccorso Sikorsky HH-3E effettuarono il primo volo in elicottero non-stop attraverso l’Oceano Atlantico da New York, oltre Londra e infine a Le Bourget durante il 27° Salone dell’Aeronautica di Parigi. “Oggi gli elicotteri Sikorsky in tutto il mondo effettuano regolarmente voli a lungo raggio in alcune delle condizioni più difficili”, ha affermato Paul Lemmo, presidente di Sikorsky. “Quei voli dell’HH-3E nel 1967, con il rifornimento supportato da un Lockheed HC-130P Hercules tanker, furono una testimonianza dell’ingegnosità e dell’innovazione iniziate 100 anni fa con il nostro fondatore Igor Sikorsky. L’innovazione è fondamentale per la nostra 21st Century Security mission di supportare i nostri clienti con sistemi per affrontare le loro sfide più difficili”. In Polonia, PZL Mielec di Lockheed Martin progetta, produce e assiste aeromobili ed elicotteri da oltre 85 anni. I 1.500 dipendenti dell’azienda consegneranno il 100° elicottero multiruolo S-70 Black Hawk dall’impianto di produzione entro la fine dell’anno. Ciò avviene dopo che Sikorsky ha consegnato il suo 5.000esimo elicottero Hawk a gennaio. Gli elicotteri Sikorsky S-92 e S-76 sono utilizzati anche per missioni civili e commerciali in Europa, tra cui VIP and head-of-state transport, oil and gas, and search and rescue.

GULFSTREAM ESPANDE LE OPERAZIONI A ST. LOUIS – Gulfstream Aerospace Corp. ha annunciato oggi un’ulteriore espansione delle completions and outfitting operations presso St. Louis Downtown Airport. Questa crescita aumenta l’espansione annunciata nella primavera del 2022 presso il Gulfstream St. Louis Service Center a Cahokia Heights, Illinois, ed è stata resa possibile con il sostegno dello Stato dell’Illinois attraverso. Con quest’ultima espansione, Gulfstream aumenterà le operazioni di completamento presso il sito, modernizzando al tempo stesso gli spazi esistenti, aggiungendo nuove attrezzature e strumenti all’avanguardia, per un investimento di capitale totale di 28,5 milioni di dollari. “Mentre continuiamo a sperimentare una domanda straordinaria, stiamo implementando investimenti strategici nelle nostre persone e nei nostri luoghi”, ha affermato Mark Burns, presidente, Gulfstream. “St. Louis ha una profonda storia nel settore dell’aviazione e siamo orgogliosi di costruire su quella storia migliorando al contempo il supporto per i nostri clienti. Non vediamo l’ora di offrire queste capacità ampliate ai clienti Gulfstream di tutto il mondo, in modo che possano sperimentare in prima persona la forza lavoro e gli artigiani di talento della regione”. “Apprezziamo le nostre partnership con lo stato dell’Illinois”, ha affermato Burns. “Queste relazioni hanno contribuito a espandere la nostra attività a Greater St. Louis e a coltivare opportunità di sviluppo della forza lavoro che ci consentono di preparare i clienti Gulfstream e la comunità per il successo futuro”.