Embraer: gli ordini e gli annunci di oggi durante il secondo giornio del Paris Air Show

Embraer pubblica il suo Market Outlook

Embraer ha pubblicato oggi il suo ventennale Market Outlook per le consegne di aerei commerciali fino al 2042, durante una conferenza stampa al Paris Air Show.

Il Market Outlook identifica la domanda di nuovi aerei jet e turboprop con un massimo di 150 posti nei prossimi due decenni. Presenta inoltre un’analisi delle influenze e delle tendenze globali in sei regioni del mondo.

Si prevede che il traffico passeggeri mondiale tornerà ai livelli del 2019 entro il 2024. Gli RPK globali cresceranno del 3,2% annuo fino al 2042.

Nel suo messaggio introduttivo, il presidente e amministratore delegato di Embraer Commercial Aviation, Arjan Meijer, sottolinea l’importanza degli aeromobili nella categoria fino a 150 posti per mantenere la connettività della rete aerea. Rileva inoltre come il lavoro a distanza e un’industria più ecologica influenzeranno il modo in cui viaggeremo e la domanda di nuovi aeromobili.

Il rapporto cita tre tendenze chiave che modellano la domanda futura di viaggi e aeromobili:

– Frammentazione dell’economia globale: la regionalizzazione delle imprese e delle catene di approvvigionamento modificherà il modo in cui le merci e le persone si spostano.

– Rivoluzione sociale: una forza lavoro remota richiederà il servizio aereo in nuove comunità.

– Effetti di mercato della sostenibilità: la spinta alla sostenibilità influirà sulla domanda, così come il costo dei nuovi carburanti e delle nuove tecnologie, questo probabilmente aumenterà il costo del volo nel tempo.

Altre tendenze includono la necessità di flessibilità della flotta per far fronte a una domanda incerta e mutevole, principalmente attraverso la narrow-body complementation e la crescente popolarità dei crossover narrow-body all-cargo jets.

Global demand for new aircraft up to 150 seats

11.000 unità

8.790 jets

2.210 turboprops.

Market value of all new aircraft

USD 650 billion

Per la versione completa del 2023 Market Outlook: https://www.embraercommercialaviation.com/marketoutlook/.

Binter ordina altri sei Embraer E195-E2 per guidare l’espansione internazionale

Binter ha effettuato un ordine fermo per sei aeromobili Embraer E195-E2. L’E195-E2 è il jet a corridoio singolo più silenzioso, pulito ed efficiente disponibile e questo ordine porterà la flotta E2 di Binter a 16 jet al momento della consegna. Binter configura i jet in un comodo layout a classe unica con 132 posti. Al prezzo di listino, l’accordo è valutato a US$ 504,7, con consegne a partire dalla seconda metà del 2024. Questo ordine sarà incluso nel portafoglio ordini di Embraer una volta che tutte le contingenze contrattuali saranno state risolte.

Binter ha celebrato la consegna del suo primo jet E195-E2 nel novembre 2019. La compagnia aerea è stata il primo cliente europeo a ricevere il più grande aereo della famiglia E2. Binter ha ora effettuato ordini per 16 E195-E2. Le consegne degli ordini precedenti di Binter saranno completate a metà del 2024.

Martyn Holmes, CCO di Embraer Commercial Aviation, ha dichiarato: “Gli ordini migliori sono ordini ripetuti e questo è il quarto ordine E2 di Binter. Embraer ringrazia Binter per la collaborazione e si congratula con la compagnia aerea per il suo continuo successo”.

Avolon si unisce al programma E2 di Embraer con il Sale and Leaseback di 10 E195-E2 per Porter Airlines

Avolon, una delle principali società internazionali di leasing di aeromobili, ha firmato un sale and leaseback agreement con Porter Airlines per 10 nuovi aeromobili Embraer E195-E2, con un prezzo di listino di 841,2 milioni di dollari. Il nuovo velivolo supporterà l’espansione delle rotte di Porter all’interno del Canada e ulteriormente nel mercato nordamericano. L’accordo segna anche il primo dei nuovi E2 di Embraer ad entrare a far parte della flotta di Avolon.

Porter ha introdotto l’E195-E2 nel servizio commerciale nel febbraio 2023 e prevede di espandere la propria flotta nei prossimi anni, con 50 ordini fermi e la possibilità di acquistare altri 50 aeromobili. Le rotte iniziali per la flotta E2 di Porter sono focalizzate all’interno del Canada, ma la compagnia aerea ha l’ambizione di crescere rapidamente a sud, offrendo presto servizi ai suoi clienti nei mercati chiave degli Stati Uniti, nonché in Messico e nei Caraibi.

American Airlines ordina sette Embraer E175 per Envoy Air

American Airlines ha firmato un ordine fermo con Embraer per sette nuovi E175. L’aereo sarà operato dalla consociata interamente controllata da American, Envoy Air. Con le consegne che inizieranno nel quarto trimestre del 2023, la flotta di E-Jet di Envoy crescerà fino a superare i 141 aeromobili entro la fine del 2024. Il valore del contratto è di 403,4 milioni di dollari al prezzo di listino e sarà incluso nel portafoglio ordini del secondo trimestre 2023 di Embraer.

Questo nuovo ordine dimostra ulteriormente l’importanza dell’E175 per la connettività negli Stati Uniti.

“Ringraziamo American Airlines ed Envoy per la loro lunga collaborazione con Embraer”, afferma Arjan Meijer, CEO e Presidente di Embraer Commercial Aviation. “È difficile esagerare l’impatto che questo aeromobile laborioso ha ogni giorno, offrendo un servizio essenziale e affidabile per le comunità in tutto il mercato nordamericano. L’E175 è la spina dorsale della rete regionale statunitense, con oltre 620 aeromobili venduti e una quota di mercato dell’86% dal 2013”.

L’E175 è entrato in servizio in Nord America nel 2005 e da allora è arrivato a dominare il settore, grazie al suo comfort, alle alte prestazioni e all’efficienza.

Azorra ha rivelato di essere il cliente non divulgato in ordine per 15 Embraer E195-E2

Embraer ha rivelato l’ordine annunciato nel gennaio 2023, con un cliente non dichiarato, per 15 E195-E2, collocato da Azorra, una forza in crescita nel settore del leasing. Embraer conferma l’ordine di Azorra, che ha un valore di 1,2 miliardi di dollari al prezzo di listino ed è stato aggiunto al portafoglio ordini del quarto trimestre 2022.

“Azorra ha avuto un grande impatto sul nostro mercato in breve tempo. Stanno dimostrando di essere ottimi partner per Embraer e per i nostri clienti. In qualità di leader globale nei velivoli regionali, Embraer è lieta di vedere lo slancio che sta godendo il nostro mercato e ringrazia Azorra per il loro aiuto nel costruire le opportunità che stiamo vedendo in tutto il mondo”, ha affermato Martyn Holmes, CCO, Embraer Commercial Aviation.

Eve e Widerøe Zero estendono la partnership, con l’obiettivo di lanciare operazioni eVTOL in Scandinavia con un massimo di 50 velivoli

Eve Air Mobility (“Eve”) ha annunciato oggi l’estensione della sua partnership con Widerøe Zero, un’iniziativa innovativa di Widerøe focalizzata sull’aviazione sostenibile, con la missione di rivoluzionare il settore e creare un futuro più verde per i viaggi aerei. La partnership, consolidata attraverso una lettera di intenti (LOI), segna un significativo passo avanti nell’impegno di entrambe le società per affrontare l’impatto ambientale dell’aviazione e inaugurare una nuova era di viaggi aerei sostenibili. L’accordo prevede fino a 50 eVTOL, un pacchetto di soluzioni operative e di servizio, nonché l’implementazione della soluzione software per la gestione del traffico aereo urbano (Urban ATM) di Eve.

“Questa nuova partnership si basa su un precedente MoU (Memorandum of Understanding) firmato tra Eve e Widerøe Zero nel 2021 alla Conferenza sul clima delle Nazioni Unite (COP26), che mirava a sviluppare le operazioni eVTOL in Scandinavia”, ha dichiarato Andre Stein, Co-CEO di Eve . “Questa LOI aggiuntiva rafforza il nostro impegno a introdurre viaggi aerei urbani sostenibili, sicuri e convenienti nella regione. Insieme, guideremo questa trasformazione e apriremo la strada a un ecosistema di trasporti più accessibile per le comunità scandinave”.

“Non vediamo l’ora di una collaborazione ancora più stretta con Eve negli anni a venire. Dalla progettazione di percorsi ottimali per i clienti nei nostri Mobility Labs alla definizione del futuro Concept of Operation e, nel 2027, alla messa in servizio dei primi veicoli Eve”, ha affermato Andreas Aks, CEO di Widerøe Zero AS.

Un altro punto saliente della partnership estesa è la collaborazione al progetto Air Mobility Labs in tutta la Norvegia. Il progetto guiderà lo sviluppo di futuri concetti di mobilità aerea adattati alle esigenze regionali, consentendo una profonda comprensione del viaggio del potenziale cliente e nuove soluzioni di mobilità aerea.

Eve e Voar Aviation firmano una lettera di intenti per promuovere la mobilità aerea urbana

Eve Air Mobility (“Eve”) e Voar Aviation (“Voar”), una società di servizi di aviazione generale, hanno annunciato oggi la firma di una lettera di intenti (LOI) per valutare l’acquisto di 70 velivoli eVTOL da operare in diverse località del Brasile. Secondo i termini dell’accordo, le società studieranno anche una potenziale partnership in cui Voar beneficerà del servizio e delle soluzioni operative di Eve per la mobilità aerea urbana (UAM). Questa potenziale vendita di eVTOL è inclusa nell’attuale portafoglio ordini di Eve fino a 2.770 eVTOL.

Voar Aviation ha in programma di espandere le operazioni in varie regioni del Brasile.

Eve Air Mobility e Nordic Aviation Capital siglano Lettera di intenti per un massimo di 30 eVTOL

Eve Air Mobility (“Eve”) ha firmato una lettera di intenti (LOI) con Nordic Aviation Capital (“NAC”), leader globale nel leasing di aeromobili regionali, per promuovere il velivolo elettrico a decollo e atterraggio verticale (eVTOL) attraverso strategie di leasing ottimizzate. La LOI stabilisce che Eve avrà l’opportunità di utilizzare la presenza globale e la conoscenza della gestione patrimoniale di NAC, mentre NAC acquisirà 15 eVTOL più 15 opzionali, che saranno dati in leasing agli operatori di flotte, supportando lo sviluppo e il ridimensionamento di operazioni di trasporto innovative.

Republic Airways entra a far parte dell’Energia Advisory Group di Embraer

Republic Airways, una delle più grandi compagnie aeree regionali statunitensi, è entrata a far parte dell’Energia Advisory Group di Embraer. L’Energia Advisory Group è un team di compagnie aeree, lessors, fornitori e altri esperti di aviazione che collaborano al progetto Energia di Embraer, che sta sviluppando velivoli sostenibili per il futuro. Il protocollo d’intesa firmato con Embraer vedrà le aziende lavorare insieme per definire e stabilire i requisiti per un’aviazione sostenibile, priva di emissioni e commercialmente fattibile.

Lavorando insieme ad altri membri del gruppo consultivo, le società collaboreranno per definire requisiti quali infrastrutture, assistenza a terra, prestazioni dell’aeromobile (autonomia, velocità, ecc.) e spazio di carico, oltre a quale velivolo Energia arriverà per primo sul mercato.

Recaro Aircraft Seating e Embraer svilupperanno sedili per aeromobili E1 ed E2

Recaro Aircraft Seating ed Embraer hanno concordato un accordo per sviluppare un catalogo di sedili SFE (Supplier Furnished Equipment) per aeromobili E1 ed E2. Il catalogo SFE includerà i sedili di classe economica BL3710 e SL3710 più venduti e sarà disponibile per configurazioni linefit e retrofit.

Lo sviluppo del catalogo SFE inizierà nel terzo trimestre del 2023. I posti diventeranno idonei per le offerte a metà del 2024. Le compagnie aeree e i lessors con tempi di consegna brevi trarranno vantaggio dai posti pre-certificati del catalogo e dai rapidi tempi di consegna.

Roberto Chaves, Chief Procurement Officer, Embraer, ha dichiarato: “Unire le forze con Recaro Aircraft Seating significa che Embraer può offrire più alternative ai nostri clienti, rendendo i nostri prodotti ancora più attraenti. Questa collaborazione rafforza il nostro impegno per migliorare l’esperienza dei passeggeri e offrire un valore senza pari ai nostri clienti. I sedili Recaro aggiungono un’altra dimensione ai nostri interni, più scelta, meno peso e più comfort e servizi per i passeggeri”.

(Ufficio Stampa Embraer)