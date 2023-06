Boeing: gli ordini e gli annunci di oggi al Paris Air Show

Air India finalizza l’ordine per un massimo di 290 Boeing Single-Aisle and Widebody Jets

Boeing e Air India hanno annunciato oggi di aver finalizzato un ordine per un massimo di 290 nuovi jet Boeing e servizi ampliati. Al Paris Air Show 2023, le società hanno tenuto una cerimonia di firma per celebrare lo storico acquisto di single-aisle and widebody jets di Boeing per rinnovare ed espandere la flotta di Air India.

L’ordine, che comprende 190 737 MAX, 20 787 Dreamliner e 10 777X, con opzioni per 50 737 MAX e 20 787 Dreamliner, è il più grande ordine di Boeing nell’Asia meridionale e sottolinea la sua partnership di 90 anni con Air India. Una serie completa di servizi consentirà inoltre ad Air India di espandere in modo sostenibile le sue operazioni nel mercato dell’aviazione in rapida crescita dell’Asia meridionale. Nei prossimi 20 anni, l’Asia meridionale dovrebbe più che triplicare la sua flotta in servizio da 700 a 2.300 aerei per soddisfare la domanda dei passeggeri.

Le società hanno annunciato a febbraio che Air India aveva selezionato questi modelli Boeing per servire la sua strategia per una crescita sostenibile.

China Airlines annuncia l’ordine per otto 787 Dreamliner al Paris Air Show

Boeing e China Airlines hanno finalizzato oggi un ordine per otto 787-9 Dreamliner al Paris Air Show 2023. Questo ordine fermo, che era stato precedentemente pubblicato sul sito Web ordini e consegne di Boeing come non identificato, segue il primo ordine in assoluto della compagnia aerea per 16 787-9 annunciato lo scorso anno.

China Airlines diventa anche il nuovo cliente del 787-10, in quanto converte sei 787-9 nel 787-10, il membro più grande della famiglia 787, per aggiungere flessibilità e capacità alla sua rete regionale, mentre la domanda di passeggeri continua a salire rispetto a prima della pandemia.

Con questo ordine, il vettore introdurrà 24 787 nei prossimi anni, rafforzando la rete globale esistente della compagnia aerea. Il 787 consente a China Airlines di ridurre il consumo di carburante e le emissioni del 20%, il che aiuterà la compagnia aerea a raggiungere i suoi obiettivi di sostenibilità.

La famiglia 787 sta vendendo al tasso più alto della sua storia, ricevendo più di 250 ordini e impegni negli ultimi sei mesi.

Air Algérie ordina otto Boeing 737 MAX e si impegna per due 737-800 Boeing Converted Freighters

Boeing e Air Algérie hanno confermato oggi un ordine per otto 737-9 al Paris Air Show. La compagnia di bandiera algerina ha anche firmato un Memorandum of Understanding (MoU) per due 737-800 Boeing Converted Freighter (BCF), per soddisfare la crescente domanda cargo nella regione.

“Questo ordine contribuirà allo sviluppo della flotta di Air Algérie”, ha affermato Yacine Benslimane, direttore generale di Air Algérie. “Questa acquisizione fa parte della strategia di estensione della flotta di Air Algérie attraverso l’acquisto di nuovi aeromobili”.

Air Algérie opera una flotta a corridoio singolo di oltre 30 737-500, 737-600 e 737-800. L’aggiunta del 737-9 consente alla compagnia aerea di trasportare più passeggeri, aumentando la redditività all’interno della sua rete. Con una maggiore capacità e una maggiore redditività, il 737-9 è progettato per trasportare 193 passeggeri in una configurazione a due classi con un’autonomia di 3.300 miglia nautiche.

“Il 737-9 è ideale per la rete regionale di Air Algérie, fornendogli capacità e flessibilità aggiuntive per operare senza problemi con la sua flotta 737 esistente”, ha affermato Stan Deal, presidente e CEO di Boeing Commercial Airplanes. “Inoltre, i 737-800 Boeing Converted Freighter altamente affidabili e capaci consentiranno ad Air Algerie di cogliere le crescenti opportunità cargo, espandendosi oltre la sua attività di trasporto passeggeri”.

Questo ordine per il 737-9 era non identificato sul sito web ordini e consegne di Boeing.

Boeing e Avolon annunciano un ordine per 40 737 MAX

Boeing e Avolon, società internazionale di leasing di aeromobili, hanno annunciato oggi un ordine per 40 737 MAX al Paris Air Show.

“L’annuncio di oggi riafferma la nostra partnership di lunga data con Boeing e il nostro supporto per il loro programma 737 MAX. Siamo fiduciosi nella domanda a lungo termine da parte dei nostri clienti per il 737 MAX e questo ordine estende la nostra pipeline di consegne fino al 2030”, ha affermato Andy Cronin, CEO, Avolon. “La transizione della flotta globale verso aeromobili di nuova tecnologia più efficienti in termini di consumo di carburante è una priorità per il nostro settore e stiamo cercando di svolgere un ruolo di primo piano supportando le compagnie aeree nel raggiungimento dei loro obiettivi di sostenibilità”.

Il 737 MAX fornirà ai clienti di Avolon una maggiore flessibilità attraverso la loro rete, riducendo al contempo il consumo di carburante e le emissioni del 20% rispetto agli aerei che sostituiscono.

“Questo ordine dimostra la popolarità del 737-8 tra le società di leasing e la domanda che stanno vedendo da parte dei loro clienti per questo modello di aeroplano”, ha affermato Stan Deal, presidente e CEO di Boeing Commercial Airplanes. “Avolon ha una relazione di lunga data con il programma 737 MAX e lo scorso anno ha preso in consegna il 1.000esimo 737 MAX. Non vediamo l’ora di costruire su questa solida relazione con un leasing partner chiave, mentre ampliano il loro portafoglio di aeroplani Boeing”.

Questo ordine era precedentemente non identificato sul sito web Boeing Orders & Deliveries.

Japan Airlines adotta Boeing Insight Accelerator per la flotta 787 Dreamliner

Boeing e Japan Airlines hanno annunciato accordi che miglioreranno l’esperienza dei passeggeri, inclusa una soluzione di manutenzione predittiva digitale che JAL ha contribuito a sviluppare e ampie modifiche agli interni per una parte della flotta 787 Dreamliner di JAL.

Insight Accelerator aiuta le compagnie aeree a pianificare la manutenzione predittiva e a ridurre la manutenzione non programmata attraverso l’intelligenza artificiale e l’apprendimento automatico, per identificare in modo rapido e accurato gli indicatori di degrado o malfunzionamento prematuro delle parti. Boeing stima che queste funzionalità possano ridurre le ispezioni non necessarie fino all’85% quando viene implementata una raccomandazione di Insight Accelerator. Inoltre, riduce il tempo per l’analisi della manutenzione predittiva da mesi a giorni.

Boeing fornirà anche una configurazione interna aggiornata per gli aerei 787. Boeing eseguirà il lavoro di ingegneria e fornirà kit di componenti per le riconfigurazioni.

Boeing lancia il dashboard SAF per tracciare e proiettare la produzione di SAF

Boeing ha lanciato oggi SAF Dashboard, uno strumento che tiene traccia della capacità prevista di Sustainable Aviation Fuel (SAF) nel prossimo decennio. Sulla base dei dati raccolti da BloombergNEF, il Dashboard aggrega gli annunci di capacità SAF totali da parte dei fornitori su scala globale e può filtrare la fornitura prevista per percorso di produzione, posizione e altri parametri. Lo strumento è accessibile sul nuovo hub Boeing Sustainable Aerospace Together.

Boeing ha rilasciato lo strumento al Paris Air Show 2023 per supportare la discussione e l’azione tra le parti interessate del settore in merito all’impronta SAF esistente e ai futuri livelli di produzione necessari per raggiungere l’obiettivo dell’industria dell’aviazione commerciale di zero emissioni nette entro il 2050.

Il rilascio di SAF Dashboard arriva dopo che Boeing a maggio ha lanciato la versione pubblica del Boeing “Cascade” Climate Impact Model, uno strumento di modellazione dei dati che identifica gli effetti di una gamma di soluzioni di sostenibilità per ridurre le emissioni di carbonio dell’aviazione.

Boeing investe nelle capacità difensive potenziate del KC-46A

Boeing e Aurora Flight Sciences stanno investendo nell’ulteriore sviluppo di sistemi difensivi avanzati e contromisure da applicare alle next-generation refueling and mobility platforms, incluso il KC-46A Pegasus tenker.

Aurora Flight Sciences, una società Boeing, sta guidando la ricerca e la progettazione concettuale di componenti compositi per migliorare operational survivability for aerial refueling and mobility missions. Questo lavoro si concentrerà anche sulla producibilità e sulla produzione presso l’impianto di produzione di Aurora a Columbus, Miss.

“Il KC-46A è già dotato di sistemi difensivi senza precedenti in un tanker”, ha affermato Justin Hatcher, advanced technology director for Boeing’s KC-46 Program. “Continuiamo a far evolvere il KC-46A e altre piattaforme di rifornimento e mobilità di nuova generazione per migliorare ulteriormente la versatilità e la sopravvivenza della missione”.

Il Boeing T-7A Red Hawk completa i taxi test

Il Boeing T-7A Red Hawk ha completato con successo i taxi test, un passaggio fondamentale nella verifica delle ground-handling capabilities e dei sistemi dell’advanced trainer per l’U.S. Air Force.

“I flight controls e i comandi al sistema fly-by-wire erano nitidi e l’aereo ha manovrato eccezionalmente bene”, ha affermato Steve Schmidt, Boeing’s T-7 chief test pilot. “Tutto ha funzionato come previsto”.

L’aereo è uno dei cinque velivoli di sviluppo ingegneristico e produttivo che saranno utilizzati per i test di volo quest’estate a St. Louis e passeranno quindi alla base aeronautica di Edwards per i test in autunno.

“Le nostre priorità sono sviluppare questo addestratore avanzato e portarlo ai futuri piloti di caccia e bombardieri”, ha affermato Evelyn Moore, vice president and T-7 program manager. “Questo test ci avvicina di un passo al volo del T-7A Red Hawk.”

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)