Skytrax World Airline Awards 2023: LATAM scelta dai passeggeri come migliore compagnia aerea del Sud America

Per il quarto anno consecutivo, LATAM è stata scelta dai passeggeri come Migliore Compagnia Aerea del Sud America agli Skytrax World Airline Awards, organizzazione internazionale di rating del trasporto aereo. Le premiazioni sono state annunciate durante il Paris Air Show 2023. Altro riconoscimento ottenuto da LATAM è il premio come Migliore Compagnia Aerea del Sud America per il secondo anno consecutivo.

I premi Skytrax sono considerati gli “Oscar dell’aviazione” e suscitano grande interesse nel settore. Nell’edizione di quest’anno, più di 20 milioni di passeggeri di oltre 100 nazionalità diverse hanno partecipato al sondaggio che è stato condotto tra settembre 2022 e maggio 2023.

“Ringrazio i nostri clienti per questo riconoscimento. I nostri sforzi si concentrano costantemente sul miglioramento dei nostri prodotti e servizi e siamo molto orgogliosi di offrire la migliore esperienza di viaggio a bordo in Sud America. Inoltre, desidero dedicare questo premio ai nostri straordinari dipendenti. Sono i loro instancabili sforzi, la loro dedizione e la loro incessante ricerca dell’eccellenza che ci hanno portato a ottenere questo importante riconoscimento”, ha dichiarato Paulo Miranda, Chief Customer Officer di LATAM Airlines Group.

Edward Plaisted, CEO di Skytrax, ha aggiunto: “Siamo lieti di vedere LATAM tornare agli World Airline Awards 2023; il suo ripetuto successo sia come Migliore Compagnia Aerea del Sud America che come Miglior Personale di servizio a bordo del Sud America è un risultato straordinario per tutto il team LATAM”.

