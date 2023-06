Austrian Airlines riceve il premio “Best Airline Staff in Europe” da Skytrax

Anche quest’anno Austrian Airlines è stata in grado di raggiungere una posizione di vertice ai prestigiosi SKYTRAX World Airline Awards, che si sono svolti a Parigi il 20 giugno 2023.

“Dopo anni di crisi, quest’anno continua la ripresa per il vettore austriaco: l’espansione e la modernizzazione della flotta di lungo raggio, il recente aumento del numero di dipendenti e l’ampio aggiornamento dell’offerta di servizi in volo, sono solo alcuni esempi di ciò. Ora la compagnia di bandiera austriaca festeggia il prossimo traguardo ricevendo lo Skytrax Award 2023 nella categoria “Best Airline Staff in Europe”. Ciò colloca Austrian Airlines nella stessa categoria delle principali compagnie aeree di fama mondiale come Delta Air Lines o ANA All Nippon Airways, che hanno ricevuto questo premio per le regioni del Nord America e dell’Asia.

Questa è la settima volta che Austrian Airlines si classifica al primo posto, recentemente nel 2018″, afferma Austrian Airlines.

“Siamo tutti immensamente orgogliosi di essere stati nominati campioni europei nella categoria “Best Airline Staff”. Soprattutto dopo gli anni di crisi, questo premio dimostra che i nostri clienti apprezzano molto la nostra professionalità e possono sentire la passione per il servizio e l’ospitalità che viviamo ogni giorno nella nostra compagnia”, sottolinea Annette Mann, CEO di Austrian Airlines.

Insieme ai rappresentanti di vari dipartimenti aziendali, Annette Mann ha ricevuto il premio a Parigi.

“Questo premio è un segnale forte per la nostra azienda, sia internamente che esternamente. La vittoria di quest’anno ha un’importanza molto particolare per noi, ci dà forza e ci motiva ancora di più a dare il massimo durante l’intensa stagione estiva”, conclude Annette Mann.

I risultati dettagliati dei World Airline Awards sono disponibili su www.worldairlineawards.com.

(Ufficio Stampa Austrian Airlines – Photo Credits: Austrian Airlines)