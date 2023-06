Lufthansa Group vende AirPlus a SEB Kort

Lufthansa Group ha firmato un accordo con SEB Kort Bank AB di Stoccolma, Svezia, per la vendita di Lufthansa AirPlus Servicekarten GmbH. Il prezzo di acquisto ammonta a circa 450 milioni di euro.

Remco Steenbergen, Chief Financial Officer di Deutsche Lufthansa AG, afferma: “Siamo lieti di aver trovato un nuovo proprietario forte per AirPlus dal settore finanziario. SEB Kort porta con sé una grande esperienza nel settore dei pagamenti e ha il pieno supporto dell’AirPlus management. AirPlus è perfettamente posizionata sul mercato e, come parte di un gruppo finanziario più grande, sarà in grado di realizzare il suo potenziale meglio che in Lufthansa Group. A sua volta, ci consente di concentrarci ancora di più sull’ulteriore miglioramento della redditività e rendimenti di capitale del core business di Lufthansa Group. I miei ringraziamenti vanno ai dipendenti di AirPlus, che hanno reso la loro azienda un leader globale nei servizi di pagamento B2B”.

Oltre a Lufthansa AirPlus Servicekarten GmbH in Neu-Isenburg, la transazione include tutte le filiali internazionali di AirPlus. AirPlus rimarrà un membro del global payment network UATP dopo la vendita. Dopo il completamento della transazione, AirPlus si concentrerà sull’ulteriore crescita del business con il supporto del nuovo proprietario, sfrutterà le opportunità nel settore dei pagamenti B2B e continuerà a plasmare il mercato, con qualità e innovazione.

“Dopo entrambe le firme – della cessione di LSG Group ad aprile e del recente accordo su una partecipazione in ITA – la vendita di AirPlus è il prossimo grande passo nella strategia di Lufthansa Group per concentrarsi sul proprio core business in futuro”, afferma Remco Steenbergen. “La vendita di due società del Gruppo e l’accordo su una partecipazione in ITA – il tutto in meno di tre mesi – dimostra chiaramente la nostra determinazione nell’attuazione di questa strategia”.

Si prevede che la transazione avrà un effetto positivo sul margine operativo di Lufthansa Group (Adjusted EBIT) e, dato anche il modello di business ad alta intensità di capitale di AirPlus, sul rendimento del capitale investito (Adjusted ROCE).

Oliver Wagner, CEO di AirPlus, afferma: “Siamo lieti di continuare il nostro percorso di successo con un nuovo proprietario. Il nostro attraente portafoglio di prodotti, la presenza globale, la base di clienti e il nostro team incentrato sul cliente costituiscono una solida base per una crescita congiunta”,

Negli ultimi anni, AirPlus ha investito molto nella propria fattibilità futura e ha avviato una trasformazione IT completa. Questa moderna infrastruttura consentirà di aprire nuovi mercati e sviluppare prodotti innovativi con soluzioni incentrate sul cliente.

La transazione dovrebbe chiudersi durante la prima metà del 2024, previa approvazione esterna, principalmente da parte di vari regolatori finanziari.

Goldman Sachs ha agito in qualità di consulente finanziario di Lufthansa Group.

(Ufficio Stampa Lufthansa Group)