Emirates vince 5 premi per l’eccellenza in materia di salute e sicurezza nei servizi di trasporto a terra

I servizi di trasporto a terra del Gruppo Emirates sono stati recentemente premiati dalla Royal Society for Prevention of Accidents (RoSPA) con 5 riconoscimenti di alto livello: il gold award per le prestazioni in materia di salute e sicurezza, il gold award per la sicurezza nel tempo libero, il premio di influencer dell’anno in materia di sicurezza per uno dei membri del team di Emirates, un premio altamente lodato nell’ambito dell’iniziativa per la salute e la sicurezza, e il riconoscimento per la migliore sicurezza della flotta in Medio Oriente.

“Emirates è l’unica compagnia aerea a livello globale ad aver ottenuto il gold award per le prestazioni in materia di salute e sicurezza nei trasporti e ha vinto il premio ogni anno negli ultimi 4 anni. Il gold award per le prestazioni in materia di salute e sicurezza riguarda le prestazioni complessive per tutti gli aspetti del servizio che riguardano sia il personale che i clienti, mentre il gold award per la sicurezza nel tempo libero riguarda le prestazioni in materia di salute e sicurezza per i servizi offerti direttamente agli ospiti e ai visitatori. Il premio per l’influencer dell’anno è andato a Roshan Menon, Manager dei servizi di trasporto, per il suo lavoro di promozione della sicurezza in Medio Oriente. Nella categoria “iniziative per la salute e la sicurezza in Medio Oriente” al Gruppo Emirates è stato conferito un premio ampiamente meritato per l’ampio supporto ai trasporti e alle misure di sicurezza implementate durante il COVID-19. L’ultimo premio, il trofeo per la sicurezza della flotta, è stato assegnato per l’eccellenza nella gestione del rischio professionale anche su strada in Medio Oriente.

Negli Emirati Arabi Uniti, Emirates gestisce un parco auto di oltre mille veicoli per il trasporto dei passeggeri, dell’equipaggio di cabina e dei piloti, nonché di altri dipendenti da e verso il luogo di lavoro, con una media di 2,5 milioni di viaggi in un anno. Uno dei numerosi vantaggi offerti all’equipaggio di cabina e dei piloti di Emirates è un servizio navetta dedicato e all’avanguardia nel tragitto che va dalla loro casa all’aeroporto. Anche il personale di terra, sia di Emirates che di dnata, viene trasportato da e per il lavoro”, afferma Emirates.

“Emirates Group Transport Services opera in oltre 167 Paesi, offrendo ai clienti di Emirates l’opportunità di usufruire di comodi pullman con Emirates Shuttle Services e di lussuosi servizi di Emirates Chauffeur Drive per i passeggeri di First e Business Class. I servizi navetta Emirates sono effettuati su comodi pullman, disponibili in destinazioni selezionate negli Emirati Arabi Uniti, in Giappone, negli Stati Uniti e in Canada, che trasportano i passeggeri di Economy e Premium Economy dall’aeroporto alle città vicine. Emirates Chauffeur Drive assicura ai clienti di First e Business Class il trasferimento senza problemi da e per l’aeroporto in un veicolo di fascia alta come una BMW o una Mercedes. Emirates gestisce anche gli standard e i protocolli per i fornitori di servizi esterni a livello internazionale che trasportano i clienti premium da e per l’aeroporto in tutta comodità e sicurezza come parte del servizio Emirates Chauffeur Drive“, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)