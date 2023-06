Star Alliance nominata World’s Best Airline Alliance agli Skytrax 2023 World Airline Awards

Star Alliance ha vinto ancora una volta il titolo World’s Best Airline Alliance ai prestigiosi Skytrax World Airline Awards di quest’anno. La famosa lounge di Los Angeles dell’Alleanza ha anche mantenuto la sua posizione di World’s Best Airline Alliance Lounge per il settimo anno consecutivo. Il CEO di Star Alliance, Theo Panagiotoulias, ha ricevuto i premi durante una cerimonia tenutasi al Paris Air Show.

Felice della vittoria, Panagiotoulias ha dichiarato: “Star Alliance offre una solida rete e promette viaggi senza soluzione di continuità. Siamo molto felici di apprendere che milioni di passeggeri hanno riconosciuto l’eccezionale valore che la nostra alleanza offre. Con i cieli sempre più affollati, diamo il benvenuto a molti più passeggeri per sperimentare ciò che Star Alliance e le sue 26 compagnie aeree associate rappresentano”.

Panagiotoulias si è congratulato con il team e ha continuato: “La resilienza e il duro lavoro di ogni singolo dipendente di Star Alliance e delle sue compagnie aeree associate durante un difficile 2022 ha dato i suoi frutti con questa vittoria. Ricevo questo onore a loro nome e li incoraggio a impegnarsi di più quest’anno e oltre”.

“La lounge Star Alliance dell’aeroporto di Los Angeles è una delle lounge aeroportuali più apprezzate e riceve costantemente numerosi premi prestigiosi. Con una terrazza all’aperto che offre una vista invidiabile, la lounge è un piacere visivo di giorno e uno spazio vibrante ed energico di sera.

Dalla sua introduzione nelle categorie dei premi nel 2005, il premio World’s Best Airline Alliance ha visto numerose vittorie di Star Alliance“, afferma Star Alliance

Edward Plaisted, CEO di Skytrax, ha dichiarato: “Ci congratuliamo con Star Alliance per questo favoloso doppio risultato ai World Airline Awards, ricevendo sia il riconoscimento World’s Best Airline Alliance, sia il riconoscimento World’s Best Airline Alliance Lounge. La lounge Star Alliance nel Tom Bradley L’International Terminal è stata a lungo una delle preferite dai clienti, essendo stata precedentemente riconosciuta come award-winning lounge”.

Oltre ai premi dell’Alleanza, quest’anno 13 compagnie aeree membri di Star Alliance hanno ricevuto altri 35 premi, tra cui l’ambito premio World’s Best Airline per Singapore Airlines (leggi anche qui).

(Ufficio Stampa Star Alliance)