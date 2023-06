De Havilland Canada lancia il DHC-6 Twin Otter Classic 300-G

Al Paris International Air Show, De Havilland Aircraft of Canada Limited (De Havilland Canada) ha annunciato il lancio del DHC-6 Twin Otter® Classic 300-G™, con combined purchase agreements and letters of intent per un totale di 45 aeromobili.

“Per oltre 50 anni, il DHC-6 Twin Otter si è distinto come il velivolo più affidabile e versatile della sua categoria”, ha affermato Brian Chafe, CEO di De Havilland Canada. “Dopo un’ampia consultazione con i nostri clienti, siamo orgogliosi di portare questo aereo iconico a nuovi livelli con il nuovo DHC-6 Twin Otter Classic 300-G”.

“Con lo stesso robusto airframe, spinto dalla tecnologia Pratt & Whitney, il più leggero Classic 300-G offrirà un maggiore payload range e minori costi operativi per i nostri clienti”, ha aggiunto Chafe. “Insieme ai nuovi interni della cabina e al flight deck con la Garmin G1000® NXi fully integrated avionics suite, De Havilland Canada sta guidando ancora una volta l’utility transport aircraft market”.

“De Havilland Canada continua a plasmare l’aviazione con utility aircraft innovativi e siamo orgogliosi di offrire il nostro G1000 NXi integrated flight deck con l’ultima versione dell’iconico DHC-6 Twin Otter”, ha dichiarato Carl Wolf, Garmin Vice President of Aviation Sales and Marketing. “Il G1000 NXi porterà wireless cockpit connectivity, enhanced situational awareness, visual approach capability e il nostro fully integrated GFC™ 700 autopilot con envelope protection per il Classic 300-G aircraft”.

“Nel corso del Paris International Air Show, De Havilland Canada ha annunciato diversi accordi di acquisto con i clienti di lancio del Twin Otter Classic 300-G.

Il Classic 300-G è la quinta generazione del Twin Otter aircraft, che si unisce all’attuale Series 400. Tutti i DHC-6 Twin Otter trasportano passeggeri, VIP, muovono cargo, conducono medivac operations ed eseguono missioni speciali negli ambienti più difficili del mondo. Quando sono montati su amphibious floats, questi velivoli si muovono senza soluzione di continuità tra le superfici pavimentate e water-landing areas.

Mentre De Havilland Canada continua a far crescere la sua presenza nel settore aerospaziale canadese, il lancio del DHC-6 Twin Otter Classic 300-G rafforzerà l’economia locale creando posti di lavoro permanenti a Calgary, Alberta e Victoria, British Columbia”, conclude De Havilland Canada.

Questi gli accordi di acquisto siglati al Paris Air Show per il nuovo DHC-6 Twin Otter® Classic 300-G™

De Havilland Canada e Zimex firmano un accordo di acquisto per due nuovi velivoli DHC-6 Twin Otter Classic 300-G

Al Paris International Air Show, De Havilland Aircraft of Canada Limited (De Havilland Canada) e Zimex Aviation Ltd. (Zimex) hanno firmato un accordo di acquisto per l’acquisizione di due nuovi DHC-6 Twin Otter® Classic 300-G™.

“In qualità di primo operatore del nostro velivolo DHC-6 Twin Otter 400 Series, siamo lieti che Zimex sarà tra i primi a pilotare il nuovo Classic 300-G”, ha affermato Brian Chafe, Brian Chafe, Chief Executive Officer, De Havilland Canada. “Con la stessa robusta cellula, il più leggero Classic 300-G offrirà una maggiore payload range e minori costi operativi per i nostri clienti. De Havilland Canada sta ancora una volta guidando in avanti l’utility transport aircraft market”.

“Possiamo affermare con certezza che i velivoli Twin Otter sono stati la spina dorsale della nostra attività negli ultimi 54 anni”, ha affermato Daniele Cereghetti, CEO di Zimex Aviation Ltd. “Mi dà grande entusiasmo essere ancora una volta il cliente di lancio per l’ultimo della serie e siamo entusiasti di accogliere il nuovo Twin Otter nella nostra famiglia”.

De Havilland Canada e flybig firmano un Purchase Agreement e una Letter of Interest per il nuovo DHC-6 Twin Otter

Al Paris International Air Show, De Havilland Aircraft of Canada Limited (De Havilland Canada) e flybig hanno firmato un Purchase Agreement per l’acquisizione di due aeromobili Twin Otter Series 400 e una Letter of Interest tper l’acquisizione di 10 nuovi velivoli DHC-6 Twin Otter® Classic 300-G™.

“Siamo orgogliosi di dare il benvenuto a flybig come nostro primo operatore Twin Otter Series 400 in India e di poter esplorare un potenziale futuro acquisto di 10 nuovi velivoli DHC-6 Twin Otter Classic 300-G”, ha affermato Brian Chafe, Chief Executive Officer, De Havilland Canada.

“Il Twin Otters è l’aereo perfetto per l’UDAN regional airport development program dell’India, parte del Regional Connectivity Scheme (RCS) per migliorare le underserviced air routes e collegare le comunità”, ha affermato Sanjay Mandavia, Chairman and Managing Director of flybig. “I nostri due velivoli della serie 400 contribuiranno a realizzare la visione del nostro primo ministro di collegare l’entroterra indiano e non vediamo l’ora di lavorare con De Havilland Canada su potenziali acquisizioni future del nuovo Classic 300-G”.

De Havilland Canada e Jetcraft Commercial firmano un Purchase Agreement per 10 nuovi velivoli DHC-6 Twin Otter Classic 300-G

Al Paris International Air Show, De Havilland Aircraft of Canada Limited (De Havilland Canada) e Jetcraft Commercial hanno firmato un Purchase Agreement per l’acquisizione di 10 nuovi DHC-6 Twin Otter® Classic 300-G™.

“Siamo orgogliosi di lavorare con Jetcraft Commercial su una global leasing solution e di dar loro il benvenuto nella DHC community come cliente di lancio del nostro ultimo velivolo, il DHC-6 Twin Otter Classic 300-G”, ha affermato Brian Chafe, Chief Executive Officer, De Havilland Canada. “Con lo stesso robusto airframe, il più leggero DHC-6 Twin Otter Classic 300-G offrirà un maggiore payload range e minori costi operativi per i nostri clienti. De Havilland Canada sta ancora una volta guidando l’utility transport aircraft market”.

“Crediamo che il DHC-6 Twin Otter Classic 300-G rappresenti la best in-class commuter aircraft solution”, afferma Raphael Haddad, President of Jetcraft Commercial. “Questa versatilità consente all’aeromobile di operare in aree in cuii regional aircraft non possono andare e fornire connettività aerea”.

De Havilland Canada ha firmato inoltre diversi maintenance agreement al Paris Air Show



Croatia Airlines si unisce al De Havilland Component Solutions Program per migliorare il supporto alla sua flotta di aerei Dash 8-400

De Havilland Aircraft of Canada Limited (De Havilland Canada) ha annunciato un De Havilland Component Solutions Program (“DCS Program”) agreement firmato con Croatia Airlines. In base all’accordo, De Havilland Canada gestirà i component maintenance, repair and overhaul (MRO) services per la flotta della compagnia aerea di sei aeromobili Dash 8-400 e fornirà l’accesso all’exchange pool strategicamente posizionato di De Havilland Canada.

De Havilland Component Solutions Program continuerà a supportare la Luxair Dash 8-400 fleet fino al 2028, con un’estensione del contratto di cinque anni

De Havilland Aircraft of Canada Limited (De Havilland Canada) ha annunciato che Luxair ha firmato un’estensione di cinque anni dell’attuale De Havilland Component Solutions Program (“DCS Program”) agreement. L’accordo è stato esteso fino al 2028, a dimostrazione della continua fiducia di Luxair nell’aereo Dash 8-400 e nel supporto fornito dal DCS Program. Il DCS Program fornisce a Luxair comprehensive component maintenance, repair and overhaul (MRO) services e l’accesso a uno spare part exchange pool in posizione strategica.

De Havilland Component Solutions Program estende l’attuale accordo con Widerøes Flyveselskap AS

De Havilland Aircraft of Canada Limited (De Havilland Canada) ha annunciato oggi di aver firmato un’estensione dell’attuale De Havilland Component Solutions Program (“DCS Program”) agreement con Widerøes Flyveselskap AS (Wideroe). L’accordo, originariamente previsto per la conclusione nel 2025, è stato esteso fino al 2027. Il DCS Program fornisce a Wideroe comprehensive component maintenance, repair and overhaul (MRO) services, accesso a uno spare part exchange pool in posizione strategica e on-site inventory presso la base del cliente.

Il De Havilland Maintenance Plus program continuerà a supportare la flotta CL-415 del Ministero della Difesa della Repubblica di Croazia fino al 2025

De Havilland Aircraft of Canada Limited (De Havilland Canada) ha firmato un’estensione del Maintenance Plus (“M+”) agreement con il Ministry of Defence, Republic of Croatia. In base all’accordo, De Havilland Canada gestirà i component maintenance, repair and overhaul (MRO) services per la flotta croata di sei aeromobili CL-415 e fornirà l’accesso al De Havilland Canada exchange pool. Questo programma è stato originariamente firmato nel 2019 e l’estensione estenderà questo termine fino al 2025.

Bluebox e De Havilland Canada annunciano una collaborazione al Paris Air Show

Al Paris Air Show, Bluebox Aviation Systems Ltd. (Bluebox) e De Havilland Aircraft of Canada Limited (De Havilland Canada) hanno annunciato un accordo di collaborazione per offrire la Bluebox Blueview digital services platform come nuova soluzione sui velivoli Dash 8-400.

“Questa collaborazione offre agli operatori dei velivoli Dash 8-400 la possibilità di offrire ai passeggeri la potente digital passenger experience di Bluebox. Blueview, implementato sul Bluebox Wow wireless streaming system, può essere offerto come nuovo servizio sui turboprop o come un modo per estendere l’esperienza digitale dei passeggeri disponibile su altri aeromobili della flotta Dash 8-400, garantendo un’esperienza coerente per i passeggeri dell’intera flotta. La piattaforma Blueview ricca di funzionalità consente agli operatori Dash 8-400 di guadagnare entrate accessorie mentre coinvolgono e intrattengono i propri passeggeri con servizi digitali, come la vendita al dettaglio a bordo e l’intrattenimento in volo, forniti in modalità wireless ai dispositivi dei passeggeri”, afferma De Havilland Canada.

“Siamo entusiasti di aggiungere Blueview e Bluebox Wow al nostro catalogo di soluzioni e di lavorare insieme per offrire digital passenger experiences agli operatori Dash 8-400 in tutto il mondo, dimostrando il nostro impegno nell’offrire ai nostri clienti soluzioni innovative e garantire ai loro passeggeri il meglio possibile dell’esperienza in volo”, ha affermato Jean-Philippe Côté, Vice-President Programs and Business Improvement, De Havilland Canada. “Grazie alla collaborazione con Bluebox, un’esperienza digitale per i passeggeri viene aggiunta alle opzioni disponibili per il nostro team, supportando opportunità di retrofit in tutto il mondo. Fornendo un Service Bulletin e una certificazione, siamo in grado di abbreviare non solo i tempi di progettazione, ma anche il time to market per gli operatori, che possono trarre vantaggio dalla fornitura di servizi digitali per i loro passeggeri”.

“La collaborazione con De Havilland Canada ci aiuterà a portare la digital cabin a più compagnie aeree e più passeggeri in tutto il mondo, proprio come abbiamo fatto implementando le nostre soluzioni sulle flotte Dash 8-400 per ANA e Air Inuit, consentendo un’esperienza digitale in volo per i passeggeri sulle rotte regionali servite dai turboprop”, ha dichiarato Paul Rayson, Business Development Director, Bluebox. “Ora, con De Havilland Canada che supporta attivamente l’ingegneria e la certificazione dell’installazione del nostro hardware Bluebox Wow, tutti gli operatori di aeromobili Dash 8-400 troveranno il processo di implementazione ancora più semplice e veloce”.

(Ufficio Stampa De Havilland Canada – Photo Credits: De Havilland Canada)