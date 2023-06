Il Gulfstream G280 è autorizzato per operazioni a St-Tropez La Môle

Gulfstream Aerospace Corp. ha annunciato che il super-midsize Gulfstream G280 è stato autorizzato per le operazioni presso l’Airport of the Gulf di Saint-Tropez, situato a La Môle. L’aereo ha recentemente effettuato diverse takeoff and landing demonstrations presso lo short-field airport.

“Data la sua posizione privilegiata nel sud della Francia, siamo lieti di sbloccare questa destinazione per i G280 customers”, ha dichiarato Mark Burns, presidente, Gulfstream. “L’aereo offre short-field performance comprovate da tempo, necessarie per questo aeroporto, nonché un accesso a un range competitivo quando si parte da La Môle verso tutta l’Europa e l’Africa settentrionale”.

“Per iniziare le operazioni, gli equipaggi del G280 devono completare un French Civil Aviation Authority (DGAC) approved ground, simulator and aircraft training entro sei mesi dal primo volo per La Môle. Nessuna modifica dell’aeromobile sarà richiesta per l’approvazione operativa.

Oltre alle short-field performance richieste per La Môle, il G280 offre anche una comprovata steep-approach capability, aprendo l’accesso ad alcuni degli aeroporti più impegnativi del mondo e consentendo ai clienti di atterrare ancora più vicino alla destinazione. È inoltre certificato secondo i severi Federal Aviation Administration Stage 5 noise standards”, afferma Gulfstream Aerospace.

“La cabina del G280 offre molteplici opzioni e può ospitare fino a 10 persone con un four-place conference table. È dotato dell’esclusivo Gulfstream cabin management and high-definition entertainment systems, di 19 grandi finestrini ovali, accesso ai bagagli ad alta quota e molteplici opzioni di connettività, incluso un high-speed Ka-band satellite system. Il G280 è stato esposto insieme al Gulfstream G500, al Gulfstream G700 e al Gulfstream G800 al Paris Air Show 2023“, conclude Gulfstream Aerospace.

(Ufficio Stampa Gulfstream Aerospace Corporation – Photo Credits: Gulfstream Aerospace Corporation)