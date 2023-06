Embraer e Rex Group firmano un estensione per lo Spares Pool Program

Embraer ha firmato un’estensione del contratto con il membro di Rex Group, National Jet Express (NJE), per il Pool Program, per supportare i suoi sei jet Embraer E-190. NJE ha ricevuto il supporto di Embraer per un’ampia gamma di componenti riparabili dal 2014.

Attualmente, il Pool Program di Embraer supporta più di 60 compagnie aeree in tutto il mondo.

“Siamo molto lieti di estendere la nostra partnership con National Jet Express e Rex Group. Questa estensione del contratto dimostra che forniamo il miglior servizio della categoria per i nostri clienti e che ci sono diversi vantaggi per le compagnie aeree supportate dal Pool Program”, afferma Johann Bordais, Presidente e CEO, Embraer Services & Support.

Lim Kim Hai, Rex Executive Chairman, ha dichiarato: “Il supporto che abbiamo ricevuto da Embraer negli ultimi nove anni è stato esemplare e desidero elogiarli per la loro attenzione al cliente e per la partnership con il Singapore office”.

“L’Embraer Pool Program è progettato per consentire alle compagnie aeree di ridurre al minimo il loro investimento iniziale in scorte e risorse riparabili di alto valore, sfruttando al contempo l’esperienza tecnica di Embraer insieme al suo vasto component repair service provider network. I risultati sono significativi risparmi sui costi di riparazione e di trasporto dell’inventario, riduzione dello spazio di magazzino richiesto e l’eliminazione virtuale della necessità di risorse necessarie per la gestione delle riparazioni, fornendo in definitiva livelli di performance garantiti”, conclude Embraer.

(Ufficio Stampa Embraer)