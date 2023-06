News Brevi – 23.06.2023

ETHIOPIAN AIRLINES RIMANE LA COMPAGNIA AEREA LEADER IN AFRICA CON CINQUE RICONOSCIMENTI DA SKYTRAX – Ethiopian Airlines è stata nominata con cinque prestigiosi riconoscimenti agli SKYTRAX 2023 World Airline Awards durante il Paris Air Show tenutosi in Francia, a Parigi, il 20 giugno 2023. Ethiopian ha ottenuto i riconoscimenti come: Miglior Compagnia Aerea in Africa 2023 per il sesto anno consecutivo; Miglior Business Class in Africa 2023 per il quinto anno consecutivo; Miglior Economy Class in Africa 2023 per il quinto anno consecutivo; Miglior Catering a bordo della Business Class in Africa 2023 per il secondo anno consecutivo; Compagnia aerea più pulita in Africa 2023. Inviando il suo messaggio di congratulazioni per il premio, Mesfin Tasew, CEO di Ethiopian Airlines, ha dichiarato: “Siamo davvero soddisfatti dei premi che abbiamo ricevuto oggi agli ammirati World Airline Awards. Aver vinto i prestigiosi premi di Skytrax per diversi anni consecutivi è una testimonianza della nostra coerenza e impegno nella fornitura di servizi di alta qualità. Siamo molto orgogliosi del forte voto di fiducia dei nostri stimati clienti, e vorrei ringraziarli e ribadire che continueremo a superare le loro aspettative. Vorrei cogliere questa opportunità per apprezzare sinceramente le laboriose famiglie di Ethiopian Airlines che si impegnano 24 ore su 24 per mantenere accesi i motori del nostro successo”. Edward Plaisted, CEO di Skytrax, ha dichiarato: “Ethiopian Airlines vince questo importante riconoscimento come compagnia aerea preferita in Africa per il sesto anno consecutivo e questo livello di costanza è un risultato favoloso per tutto il management e il personale di prima linea di Ethiopian Airlines”.

NELL’ANNO DEL CENTENARIO AM, L’OMAGGIO DELLA BANDA MUSICALE E DELLE FRECCE TRICOLORI ALLA CENTESIMA STAGIONE OPERISTICA DELL’ARENA DI VERONA – In occasione della Première che ha dato il via al 100° Arena di Verona Opera Festival 2023, giovedì 16 giugno la Pattuglia Acrobatica Nazionale ha effettuato uno spettacolare sorvolo dell’Anfiteatro scaligero, anticipando di un giorno “l’Omaggio all’opera” offerto dalla Banda Musicale dell’Aeronautica Militare, che si è esibita sul prestigioso palco areniano venerdì 17 giugno, prima della messa in scena dell’opera regina di Verdi e del Festival areniano stesso, l’Aida. Due espressioni di grande eccellenza italiana hanno emozionato il numeroso pubblico assiepato sulle gradinate e nel parterre dell’Arena, per testimoniare la vicinanza della Forza Armata, che quest’anno celebra il Centenario dalla sua nascita, alla prestigiosissima istituzione musicale, in coincidenza del medesimo anniversario. Diretta dal Maestro Maggiore Pantaleo Leonfranco Cammarano, la Banda ha calcato le scene del teatro all’aperto più grande e celebre al mondo dove, a partire dal 1913, è passata la storia del bel canto e del melodramma italiano, divenuti negli anni punti di riferimento culturali del nostro Paese nel mondo. Il 2023 vede il calendario della Banda Musicale dell’Aeronautica fitto di impegni. Una stagione cominciata con l’apparizione sul palco dell’Ariston e che oltre alla Rai di Napoli e l’Arena di Verona, raggiungerà moltissime città italiane: 24 giugno Firenze, 28 giugno Latina, 6 luglio Scurcola Marsicana, 29 luglio Sabaudia, 3 agosto Martina Franca, 26 agosto Livorno, 8 settembre Lucca, 10 settembre Minturno, 15 settembre Macerata, 17 settembre Torino, 30 settembre Camerota, 12 ottobre Palermo (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AERONAUTICA MILITARE: ADDESTRAMENTO ALLA SOPRAVIVENZA IN MARE PER IL 61° STORMO – Nella mattinata di martedì 20 giugno, nella zona di mare antistante il distaccamento A.M. Laghi Alimini, si è tenuta la prima delle esercitazioni di “sopravvivenza in mare con recupero naufrago” programmate per il 2023 dall’Ufficio Sicurezza Volo del 61° Stormo di Galatina (LE). L’attività organizzata grazie al supporto logistico fornito dal Distaccamento Aeronautico di Otranto, ed in coordinamento con l’Ufficio Circondariale Marittimo di Otranto, si è concretizzata nel simulare il recupero in mare aperto di piloti costretti ad eiettarsi a seguito di abbandono in emergenza del velivolo. Il personale navigante in istruzione ha così potuto riscontrare nella pratica le conoscenze acquisite durante il corso. L’occasione è stata altrettanto propizia per verificare e consolidare le procedure di recupero equipaggi in acqua: l’esercitazione ha infatti impegnato anche un elicottero HH-139A ed il personale “aerosoccorritore” dell’84° Centro CSAR (Combat, Search and Rescue) di Gioia del Colle. Per il Colonnello pilota Vito Conserva, Comandante del 61° Stormo, “l’esercitazione ha rappresentato uno strumento fondamentale per perfezionare l’iter addestrativo dei giovani piloti e, soprattutto, abituarli a gestire le potenziali situazioni di emergenza, compresa quella che prevede la necessità di eiettarsi da un aereo non più controllabile, cadendo in mare aperto con il paracadute e dovendo sopravvivere, anche per qualche giorno, in un ambiente sicuramente ostile e con il limitato materiale a disposizione. Inoltre l’esercitazione è un momento addestrativo e di verifica anche per il personale del soccorso, sia aereo sia di terra, che mette alla prova le proprie capacità e l’efficienza dei mezzi nell’intervento in mare a favore di naufraghi o persone in difficoltà” (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

IL CAPO DI SMA VISITA IL 15° STORMO DI CERVIA – Lunedì 19 giugno il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, Generale di Squadra Aerea Luca Goretti, si è recato in visita presso il 15° Stormo di Cervia, accompagnato dal Comandante della Squadra Aerea, Generale di Squadra Aerea Alberto Biavati, dal Presidente Capo Sottufficiali Graduati e Militari di Truppa 1° Luogotenente Mario Bonaventura e dal Presidente SGMT del Comando Squadra Aerea, 1° Luogotenente Raffaele Pirozzi. Il Comandante del 15° ha tenuto un briefing al Capo di SMA e al Comandante del CSA facendo il punto sulle attività condotte dal 15° Stormo sia alla luce della recente riorganizzazione del Reparto nonché sul contributo fondamentale svolto dal personale durante l’emergenza alluvione che ha colpito gran parte del territorio dell’Emilia-Romagna, con un contributo significativo da parte degli equipaggi che hanno tratto in salvo 332 persone. Al termine del briefing, il Generale Goretti e il Generale Biavati hanno incontrato il personale dello Stormo presso l’Hangar del 83° Gruppo SAR. In tale circostanza, il Capo di SMA ha tenuto a sottolineare l’altissima professionalità con il quale il personale militare e civili dello Stormo opera quotidianamente per permettere al 15° Stormo di essere sempre pronto a fornire il massimo supporto in ogni circostanza, in tempi rapidi quando chiamato ad intervenire. La visita si è conclusa con la consueta firma sull’Albo d’Onore del 15° Stormo, dove il Generale Goretti ha ringraziato le donne e gli uomini del 15° Stormo: “Per tutto quello che con i propri Centri S.A.R. fa quotidianamente in silenzio e con elevata professionalità. Voi ci siete sempre, di giorno e di notte”. Dalla sua costituzione ad oggi, gli equipaggi del 15° Stormo hanno salvato circa 7800 persone in pericolo di vita (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

L’ICAO COUNCIL CONDANNA I DPRK MISSILE LAUNCHES – ICAO informa: “L’ICAO Council ha condannato i recenti lanci di missili da parte della Democratic People’s Republic of Korea (DPRK), rilevando che “rappresentano un serio rischio per l’aviazione civile internazionale”. La decisione è arrivata all’inizio di questa settimana durante la 229a sessione del Consiglio, a seguito di un rapporto sull’argomento presentato dall’ICAO Secretary General Juan Carlos Salazar, e di un aggiornamento dell’ICAO Council President, Salvatore Sciacchitano. L’ICAO Council ha anche ribadito l’importanza della Chicago Convention nel fornire il quadro giuridico e operativo per un global civil aviation safety system basato sulla fiducia e sul riconoscimento reciproci e ha richiamato la Assembly Resolution A41-3 (October 2022)”.

EMIRATES DIVENTA SPONSOR DI ETOILE SPORTIVE DU SAHEL – Emirates ed Etoile Sportive du Sahel, uno dei club sportivi di calcio e basket più decorati in Tunisia, hanno firmato un nuovo accordo di sponsorizzazione, che vedrà Emirates diventare official airline sponsor del Club, a partire dalla stagione 2023-24. L’accordo sottolinea l’impegno costante di Emirates per far crescere lo sport e connettersi a una nuova base di fan in Nord Africa. Oltre al calcio, Emirates sosterrà anche le principali squadre sportive indoor, tra cui basket, pallavolo e pallamano. Il marchio Emirates sarà ben visibile sulle maglie della prima squadra dell’Etoile Sportive du Sahel Club, sui kit da allenamento e su tutti i kit sportivi indoor dall’inizio della stagione 2023-2024. Emirates godrà inoltre di una vasta gamma di altri vantaggi, tra cui: diritti pubblicitari e di branding nello stadio del club e nelle strutture sportive al coperto, diritti di attivazione dei social media e digitali, ospitalità, accesso agli incontri e ai saluti per gli atleti; visibilità attraverso lo Stadio Olimpico di Sousse, il campo di allenamento e l’arena sportiva al coperto. Il portafoglio di sponsorizzazioni di Emirates è composto dai migliori club sportivi, tornei ed eventi culturali di alto profilo in tutto il mondo, rimanendo impegnata a sostenere iniziative sportive, di intrattenimento, musicali, culturali e artistiche nelle comunità che serve. La compagnia aerea supporta un elenco di club ed eventi calcistici di alto profilo tra cui Arsenal FC, Olympique Lyonnais, Real Madrid FC, AC Milan, Olympiacos FC, S.L Benfica, The Emirates FA Cup e la Asian Football Confederation.

DASSAULT AVIATION: AI PER MIGLIORARE I SENSORS DATA – Al Paris Air Show 2023, i risultati della “Paris Region AI Challenge for Industry” sono stati presentati a Éric Trappier, Presidente e CEO di Dassault Aviation, e a Valérie Pécresse, Presidente della Regione di Parigi. Sono stati anche al centro di un discorso programmatico organizzato con il cluster di competitività ASTech, un modo appropriato per concludere questa iniziativa che è stata presentata al Paris Air Show 2019. Il lavoro si è concentrato sullo sviluppo di “virtual sensors”, ovvero modelli statistici di sensori per migliorare le misurazioni disponibili in un aereo. Gli algoritmi si basano sul Deep Learning, e più specificamente su metodi di intelligenza artificiale generativa. Sono stati addestrati sui dati dei Falcon flight test data forniti da Dassault Aviation e quindi implementati all’interno di “TimeFlow”, una piattaforma sviluppata da Aquila Data Enabler per l’elaborazione, l’analisi e la previsione dei dati dei sensori e delle serie temporali. Dassault Aviation intende proseguire questa collaborazione integrando i modelli nei suoi team di ingegneri e continuerà a supportare i vincitori nella loro ricerca sull’ibridazione di modelli fisici e modelli di Deep Learning. “Stiamo lavorando per implementare i digital twins dei nostri aerei civili e militari in servizio. Questa alleanza tra Big Data e AI è molto promettente, soprattutto per facilitare la manutenzione degli aeromobili anticipando i problemi. In questo contesto, il Challenge ci ha aiutato a valorizzare un tipo di analisi incentrata sulla “mechanical soundness” degli airframes. Gli algoritmi selezionati contribuiranno a ottimizzare i nostri programmi di manutenzione, fornendo una comprensione più dettagliata dello stress meccanico a cui sono esposti i nostri velivoli e, in ultima analisi, alla progettazione di aiframes più leggeri ed efficienti in termini di consumo di carburante”, ha affermato Eric Trappier, Presidente e CEO di Dassault Aviation.

DELTA CHIEDE LA MODIFICA DELLA PERIMETER RULE A DCA – Quasi tre dozzine di dipendenti Delta in prima linea si sono recati al Campidoglio di Washington, D.C., il 13 giugno, per sostenere la modernizzazione della federal perimeter rule al Washington Ronald Reagan National Airport (DCA). “La perimeter rule, stabilita nel 1966, limita il numero di voli che possono decollare e atterrare al di fuori di un raggio di 1.250 miglia del DCA con poche eccezioni e fa sì che i clienti trascorrano più tempo sugli aerei pagando prezzi dei biglietti più alti. I membri di Delta hanno incontrato quasi 30 membri del Congresso per promuovere l’approvazione del Direct Capital Access (DCA) Act, che aggiungerebbe voli a DCA sia all’interno che all’esterno del perimetro da dividere tra le compagnie aeree”, afferma Delta. “La perimeter rule rende i viaggi più lunghi, più costosi e più dannosi per l’ambiente. I clienti stanno potenzialmente perdendo centinaia di milioni di dollari di valore sulle rotte interessate dalla regola e il 40% dei passeggeri oltre il perimetro deve effettuare almeno una connessione quando vola da o verso DCA. Più voli a DCA migliorerebbero l’accesso a Washington, DC e renderebbero i viaggi aerei più convenienti ed efficienti per i milioni di residenti e visitatori che arrivano ogni anno nella capitale della nostra nazione”, conclude Delta.

LOGISTICA DEL FARMACO: CONCLUSA LA SECONDA EDIZIONE DEI WORKSHOP DI PHARMACOMITALIA DEDICATA AL FLUSSO EXPORT VIA AEREA – Il 21 giugno 2023 alle ore 10:30 presso l’Hilton Garden Inn di Fiumicino si è tenuta la seconda edizione del Workshop & Cargo City Working Tour promossa da PharmacomItalia sul tema: “Flusso Export e Risk Assessment del Farmaceutico”. L’evento ha illustrato, in sala e sul campo, agli operatori della logistica del farmaco e alle aziende farmaceutiche tutte le fasi aeroportuali del trasporto del farmaco con l’intento di avvicinare logistica e produzione ai più elevati standard di qualità del processo operativo. Nel corso del Working Tour presso Cargo City di Fiumicino sono stati approfonditi i cosiddetti Critical Control Points e l’innovazione relativa a tracciabilità e reportistica digitale. In più, come assoluta novità 2023, è stato visitato l’AirPort Operations Center – APOC di Aeroporti di Roma. “Dopo il successo del 2022 la Comunità Tecnica PharmacomItalia ha ritenuto fondamentale tenere questa seconda edizione all’Aeroporto di Fiumicino perché vicino ad uno dei principali poli produttivi internazionali del farmaceutico residente in Italia e dotato di infrastrutture di rilevanza internazionale dedicate alla logistica del prodotto farmaceutico. Nello scalo aeroportuale romano le aziende farmaceutiche possono contare su magazzini a temperatura controllata e su standard operativi studiati per garantire la continuità della temperatura e tracciabilità in tutte le fasi del trasporto via aerea”, ha spiegato Fabrizio Iacobacci, Presidente di PharmacomItalia. “Aeroporti di Roma è stata lieta di accogliere i principali stakeholders della catena logistica farmaceutica promuovendo lo sviluppo aereo di Fiumicino a pieno servizio della community del Business Cargo Pharma”, ha dichiarato Federico Scriboni, Head of Business Development di Aeroporti di Roma. “La visita presso l’AirPort Operations Center (APOC) ha inoltre rappresentato un’importante occasione per testimoniare quanto Fiumicino si profili come esempio di innovazione tecnologica destinata a rivoluzionare l’approccio delle operazioni aeroportuali al fine di ottimizzare l’attività di pianificazione e garantire un’efficace coordinamento operativo dello scalo per una piena continuità operativa”. “ITA Airways è lieta di aver contribuito alle attività dimostrative previste per questa importante occasione di incontro tra gli specialisti del trasporto Pharma. Il Pharma è da sempre al centro della strategia di sviluppo dell’offerta cargo di ITA Airways, come attestato dall’acquisizione della certificazione IATA CEIV Pharma. ITA Airways mira al raggiungimento dell’eccellenza nella gestione dei prodotti farmaceutici, ispirandosi alle best practice del settore. I servizi di trasporto di prodotti farmaceutici sono disponibili su un ampio network di destinazioni e offrono agli spedizionieri una connettività premium da e per il mercato italiano. ITA Airways garantisce il massimo livello di sicurezza e di efficienza nei trasferimenti, l’integrità dei prodotti e la prevenzione di eventuali problematiche logistiche durante tutte le fasi del trasporto”, ha affermato ITA Airways.