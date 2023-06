Etihad Airways: Tom Cruise vola al nuovo Midfield Terminal di Abu Dhabi. Presentata una livrea personalizzata su un 787-9

Etihad Airways informa: “Tom Cruise è tornato con stile al Midfield Terminal di Abu Dhabi International Airport, dove sono state girate parti fondamentali del film, in vista della premiere del film in Medio Oriente all’Emirates Palace Mandarin Oriental di domani sera. La star dell’attesissimo settimo capitolo della serie ‘Mission: Impossible’ è arrivata con il primo volo nel nuovo Midfield Terminal presso Abu Dhabi International Airport. Per celebrare il film, Tom Cruise ha svelato la livrea personalizzata ‘Mission: Impossible’ su un Boeing 787 Dreamliner di Etihad Airways. In qualità di compagnia aerea ufficiale del film, Etihad ora porterà il brand del film su questo aereo mentre vola verso destinazioni in tutto il mondo.

Anche l’iconica struttura del Midfield Terminal è stata decorata con un tema simile per riconoscere il suo ruolo nel film, con una delle scene d’azione più emozionanti e tecnicamente complesse del film che è stata girata sul tetto di 315 metri dell’edificio.

Il film segna la prima volta che l’interno del terminal sarà visto dal pubblico quando uscirà nei cinema il 13 luglio 2023. ‘Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One’ presenta anche set appositamente costruiti all’aeroporto, tra cui una Etihad First Class Lounge, oltre a scene ambientate nel deserto di Liwa”.

Elena Sorlini, Acting Chief Executive Officer of Abu Dhabi Airports, ha dichiarato: “Siamo lieti di dare il benvenuto a Tom Cruise, al cast e alla troupe di ‘Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One’ di nuovo ad Abu Dhabi. Siamo orgogliosi del nostro ruolo nel film e del nostro contributo ad Abu Dhabi come destinazione che attrae talenti da tutto il mondo. Le scene mostrate nel film sono una testimonianza dell’architettura, delle dimensioni e del design dell’iconico Midfield Terminal, che si ispira agli elementi culturali di Abu Dhabi”.

Antonoaldo Neves, Group Chief Executive Officer di Etihad Aviation Group, ha dichiarato: “La collaborazione con ‘Mission: Impossible’ è una grande testimonianza della destinazione Abu Dhabi e di ciò che ha da offrire. Non potrei essere più orgoglioso di Abu Dhabi e del nostro team nel mostrare le attrazioni uniche dell’emirato, del nostro nuovo aeroporto e di Etihad nel film”.

Le scene girate al Midfield Terminal hanno richiesto 21 giorni di preparazione, sette giorni di produzione delle riprese e hanno coinvolto 762 persone tra cast, troupe e fornitori. Questo è il secondo film di ‘Mission: Impossible’ girato ad Abu Dhabi. Nel 2018 una HALO sky-diving scene è stata girata nell’emirato con l’aiuto dell’esercito degli Emirati Arabi Uniti, della Abu Dhabi Film Commission e di twofour54.

(Ufficio Stampa Etihad Airways – Photo Credits: Etihad Airways)