Qatar Airways celebra 20 anni di voli su Roma e guarda al futuro con ottimismo

Qatar Airways ha celebrato i 20 anni di voli tra Roma e Doha, annunciando un aumento a tre voli giornalieri dalla capitale italiana. Nei giorni scorsi si è tenuto un evento organizzato da Qatar Airways, in collaborazione con Aeroporti di Roma, per celebrare questo traguardo.

Dal 2003 Qatar Airways collega Roma con destinazioni in tutto il mondo attraverso il suo hub, l’Hamad International Airport di Doha. I rappresentanti di Qatar Airways e Aeroporti di Roma hanno festeggiato questi due decenni insieme ai principali partner commerciali durante una serata tenutasi alla Terrazza dei Papi del Mecenate Palace Hotel di Roma.

Qatar Airways ha lanciato le operazioni di volo verso l’aeroporto di Roma Fiumicino il 16 giugno 2003 e opera attualmente 16 frequenze settimanali, collegando la capitale italiana all’hub di Doha. Tratta fondamentale non solo per l’Italia ma per tutta la regione Southern Europe, Roma è sempre rimasta operativa durante la pandemia e, per confermare la sua importanza, entro l’inverno la compagnia tornerà gradualmente ad operare 3 frequenze giornaliere, raggiungendo così 21 voli settimanali che miglioreranno ulteriormente la connettività dall’Italia verso le principali destinazioni in Africa, Asia e Australia.

Eric Odone, Vice President, Sales, Europe, Qatar Airways, ha dichiarato: “Sono orgoglioso di ciò che Qatar Airways è riuscita a realizzare in 20 anni di attività da e per Roma. Con i nostri aeromobili all’avanguardia, vogliamo offrire ai nostri passeggeri un’esperienza di volo indimenticabile, con servizi su misura e un’attenzione all’eccellenza, dalla cucina all’intrattenimento in volo. Roma è un hub fondamentale non solo per l’Italia, ma per l’intera regione del Sud Europa e, entro l’inverno, torneremo finalmente a operare tre frequenze giornaliere come facevamo prima della pandemia, un collegamento che permetterà ai passeggeri di raggiungere oltre 160 destinazioni del nostro network attraverso il miglior aeroporto del Medio Oriente, l’Hamad International Airport. Vorrei ringraziare gli Aeroporti di Roma per la loro continua collaborazione ed eccellenza negli ultimi 20 anni”.

“Federico Scriboni, Head of Aviation Business Development di Aeroporti di Roma, ha dichiarato: “I nostri migliori auguri a Qatar Airways per i suoi primi 20 anni di attività su Roma. Un traguardo che racconta una storia di proficua collaborazione che prosegue senza sosta e che, con la progressiva ripresa dei tre voli giornalieri, rafforza la centralità del nostro aeroporto negli investimenti di Qatar Airways. In questi 20 anni quasi 4 milioni di passeggeri hanno potuto volare tra Roma ed il resto del network del vettore, apprezzando un’esperienza di viaggio al top degli standard come anche avvalorato dalla certificazione 5 stelle Skytrax, il rilevante riconoscimento ottenuto sia che da Qatar Airways che dall’aeroporto di Fiumicino”.

A settembre dello scorso anno Qatar Airways aveva celebrato 20 anni di attività a Milano (leggi qui l’articolo decicato).

Anche su Milano è previsto l’aumento a 21 voli settimanali.

Mate Hoffmann, Area Manager Southern Europe di Qatar Airways, durante un’intervista telefonica, ha dichiarato a Md80.it: “Siamo molto contenti per quanto riguarda i dati relativi alle prenotazioni per quest’estate: le richieste per la Summer si stanno rivelando molto forti e questo ci permette di crescere nel mercato italiano. Grazie all’aumento della domanda, offriremo nuovi voli sia dall’aeroporto di Milano Malpensa sia da Roma Fiumicino.

Siamo ottimisti anche per quanto riguarda la Winter, infatti siamo certi che raggiungeremo i livelli pre-covid e questo ci porta ad avere 3 partenze in entrambi gli aeroporti italiani, con un risvolto positivo sull’incremento dei voli dall’Italia, mercato per noi molto importante, verso le nostre principali destinazioni.

Lo dimostra anche il fatto che riscontriamo una forte domanda nel mercato italiano per i servizi Premium, con una sempre consistente richiesta per la Business Class. Per quanto riguarda il nostro servizio QSuite, disponibile su selezionati aerei sia da Milano Malpensa sia da Roma Fiumicino, è molto apprezzato per comodità e comfort, ed anche per la qualità dei servizi offerti a bordo”.

Qsuite, la pluripremiata poltrona di Business Class di Qatar Airways, offre un’esclusiva suite dotata di illuminazione ambiente regolabile, letti spaziosi completamente reclinabili e un grande spazio per riporre i propri effetti personali. I pannelli mobili inoltre, rendono la Qsuite un luogo confortevole, completamente personalizzabile in base alle specifiche esigenze di ogni passeggero e i suoi compagni di viaggio. Le poltrone sono accuratamente rivestite con i più raffinati tessuti, per ottimizzare il comfort del viaggiatore, il pannello multimediale è dotato di una porta di alimentazione, con funzionalità USB, HDMI e NFC. Sono inoltre disponibili gli esclusivi amenity kit Diptyque e l’abbigliamento firmato The White Company.

“Siamo consapevoli che in questo periodo c’è stato un importante incremento del Fuel Cost: è un fattore che monitoriamo costantemente, anche perché va ad esercitare una pressione sul costo dei biglietti. Tuttavia, fino ad ora siamo riusciti ad affrontare in modo positivo questi aumenti, soprattutto per l’utente finale: fortunatamente, riusciamo a non far ricadere l’intero importo di questo costo sul prezzo del biglietto e, per noi, questo è un ottimo risultato, perché ci permette di contenere l’aumento dei biglietti. E’ anche vero che, essendoci ancora dell’instabilità sul mercato, non è possibile fare previsioni a breve-medio termine in merito all’andamento di questa voce perché, attualmente, non si hanno scenari certi”, ha proseguito Mate Hoffmann.

Infine, riguardo i SAF e la sempre maggiore importanza che riveste la decarbonizazione per le compagnie aeree, Mate Hoffmann ha dichiarato: “L’utilizzo dei SAF (Sustainable Aviation Fuel) è uno dei punti chiave che, unitamente ad altre pratiche messe in atto da Qatar Airways, ci permetterà di raggiungere e rispettare gli obiettivi di decarbonizzazione. L’utilizzo di questi nuovi carburanti è un ottimo strumento per la riduzione delle emissioni di CO2: attualmente, sui nostri aeroplani, utilizziamo un blend composto dal 5% di SAF e stiamo già riscontrando una diminuzione delle emissioni. La sfida, nell’immediato futuro, sarà aumentare la reperibilità di questi carburanti, in modo da garantire maggior disponibilità ed utilizzo degli stessi da parte delle compagnie aeree”.

(Ufficio Stampa Qatar Airways – Intervista telefonica a cura di Erika Brambilla – Photo Credits: Qatar Airways)