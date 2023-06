ACI World: gli aeroporti danno la priorità alla transizione energetica e alle minacce informatiche

La Airports Council International (ACI) World Annual General Assembly (WAGA) ha concordato risoluzioni chiave sulla transizione energetica e sulle minacce informatiche, che riflettono le priorità per gli aeroporti nella costruzione di un aviation ecosystem sostenibile e resiliente.

La 33° WAGA si è svolta durante la ACI EUROPE / ACI WORLD Annual General Assembly, Conference and Exhibition, che ha attirato oltre 800 delegati a Barcellona, Spagna. Le Delibere sono state presentate dall’ACI World Governing Board, composto dai principali CEO aeroportuali di tutto il mondo.

Riconoscendo la necessità di un’azione collettiva per raggiungere l’obiettivo a lungo termine di azzerare le emissioni nette di CO2 entro il 2050, la risoluzione “Leading through cleaner energy transition and robust ESG practices” invita l’ICAO e i governi a lavorare con tutte le istituzioni finanziarie per facilitare l’accesso ai finanziamenti verdi per l’aviazione e per stimolare lo sviluppo di Sustainable Aviation Fuel (SAF). Esorta i governi a fornire il necessario supporto tecnico ed economico e il quadro normativo richiesto per sostenere la transizione energetica del settore aeroportuale.

Gli aeroporti sono chiamati a prendere in considerazione l’adozione di solide Environmental, Social and Governance (ESG) practices in base alle loro circostanze specifiche, a impegnarsi con ACI nello sviluppo dell’Airport ESG Global Framework e a partecipare agli sforzi globali per accelerare l’implementazione dei SAF.

Riconoscendo che l’industria aeronautica fa affidamento su sistemi interconnessi e tecnologie avanzate e che possono essere vulnerabili alle crescenti minacce informatiche, la risoluzione “Affirming airport’s commitment to addressing the evolving cyber threats in aviation” riconosce le azioni già intraprese dagli aeroporti e invita tutti le parti interessate del settore dell’aviazione a rafforzare la loro sensibilizzazione e le misure di mitigazione in questo settore.

La risoluzione esorta i governi, le organizzazioni internazionali e le parti interessate a sfruttare gli standard e i quadri internazionali esistenti in materia di sicurezza delle informazioni e sicurezza informatica nello sviluppo di aviation cybersecurity frameworks, standards and guidelines. Invita inoltre i governi ad attuare le misure necessarie per sostenere lo sviluppo di una forza lavoro qualificata per la sicurezza informatica nel settore dell’aviazione.

In occasione della della cerimonia di chiusura dell’ACI EUROPE / ACI WORLD Annual General Assembly, Conference and Exhibition, Riyadh Airports Company è stata annunciata come host dell’ACI Asia-Pacific / ACI World Annual General Assembly, Conference and Exhibition (WAGA). L’evento, che si svolgerà dal 21 al 23 maggio 2024, si riunirà a Riyadh, Regno dell’Arabia Saudita, e accoglierà amministratori delegati, regolatori e autorità aeroportuali globali e regionali.

Luis Felipe de Oliveira, ACI World Director General Luis Felipe de Oliveira, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di unire le forze con ACI Asia-Pacific e Riyadh Airports Company per ospitare WAGA 2024, il più importante raduno globale di leader aeroportuali. La regione ospita i mercati dell’aviazione in più rapida crescita al mondo e aeroporti leader che stanno alzando il livello su tutti i fronti per i viaggiatori e le comunità. Mentre costruiamo un ecosistema aeronautico sostenibile e resiliente, il nostro continuo impegno con la comunità aeroportuale globale e le sue parti interessate rimane il fattore decisivo per raggiungere i nostri obiettivi globali del settore”.

Stefano Baronci, ACI Asia-Pacific Director General, ha dichiarato: “È davvero un momento di orgoglio per noi poiché il WAGA si terrà a Riyadh il prossimo anno. Questo è un incontro significativo dei leader dell’aviazione globale e un ottimo forum per discutere le questioni e le possibilità attuali nel settore dell’aviazione, nonché esplorare strategie innovative per il successo a lungo termine. Siamo entusiasti di dare il benvenuto ai leader dell’aviazione di tutto il mondo e di renderla un’esperienza memorabile per tutti”.

Musad Aldaood, CEO di Riyadh Airports Company, ha dichiarato: “È un momento di orgoglio per noi annunciare l’ACI Asia-Pacific / ACI World Annual General Assembly, Conference, and Exhibition (WAGA) in Riyadh l’anno prossimo. Siamo entusiasti di dare il benvenuto ai leader dell’aviazione di tutto il mondo per garantire un’esperienza memorabile a tutti. Questa importante convergenza delle autorità aeronautiche globali è un luogo privilegiato per affrontare le sfide attuali ed esplorare le opportunità nel settore dell’aviazione, nonché per indagare sul futuro ed esplorare strategie innovative per il successo a lungo termine”.

