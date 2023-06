Austrian Airlines: arriva in flotta il quarto Airbus A320neo

Austrian Airlines ha completato l’introduzione in flotta dei suoi quattro aeromobili Airbus A320neo. Ieri, alle 20:15, è atterrato a Vienna il restante velivolo, con registrazione OE-LZP.

Il velivolo, denominato “Kalkalpen”, accoglierà a bordo i primi passeggeri ed entrerà in servizio già la prossima settimana. Ciò significa che tutti e quattro gli A320neo con le registrazioni OE-LZN (denominato “Donau-Auen”), OE-LZO (denominato “Seewinkel”), OE-LZQ (denominato “Gesäuse”), OE-LZP (denominato “Kalkalpen”) saranno quindi in servizio nella flotta di Austrian Airlines. Le destinazioni più frequentemente servite dall’A320neo includono: Amsterdam, Amman, Berlino, Francoforte, destinazioni in Grecia come Atene, Heraklion e Salonicco, nonché Il Cairo, Londra e Zurigo.

Il CEO, Annette Mann, afferma: “Siamo felici dell’arrivo del nostro nuovo membro della flotta giusto in tempo per l’inizio delle vacanze. Austrian sta iniziando l’estate con ottime prenotazioni e i nostri aerei sono pieni. Con l’A320neo abbiamo portato ad Austrian Airlines uno dei tipi di aeromobili più innovativi ed efficienti sul mercato e sono lieta che presto cresceremo anche nella nostra flotta a lungo raggio”.

Dal 2024 dieci Boeing 787-9 modernizzeranno gradualmente l’intera Austrian long-haul fleet, passando da nove a dieci aeromobili.

I velivoli di nuova generazione sono una leva fondamentale per ridurre le emissioni di CO2 nelle operazioni di volo. Grazie alla tecnologia innovativa, l’A320neo è fino al 20% più efficiente nei consumi rispetto ai modelli precedenti e circa il 50% più silenzioso. I passeggeri possono anche aspettarsi un cabin design con un innovativo sistema di illuminazione, orientato al bioritmo dei passeggeri. L’A320neo offre anche molto spazio per il bagaglio a mano, con una capacità fino al 60% in più.

(Ufficio Stampa Austrian Airlines – Photo Credits: Austrian Airlines)