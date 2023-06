KLM introduce nuovi World Business Class seats a bordo della flotta B777

KLM Royal Dutch Airlines ha introdotto nuovi World Business Class seats. Questi sedili più ampi hanno una porta scorrevole che garantisce maggiore comfort e privacy. Grazie a varie innovazioni, i sedili e i relativi accessori sono più leggeri del 10-15% rispetto ad altri sedili di business class in questo segmento di mercato, contribuendo così agli obiettivi di sostenibilità di KLM.

“I nuovi posti in World Business Class (WBC) di KLM sono stati progettati sulla base di un’approfondita ricerca sui clienti. I nuovi sedili offrono ai passeggeri più spazio e comfort.

– Tutti i passeggeri della World Business Class hanno accesso diretto al corridoio. Ogni sedile ha una porta scorrevole leggera che può essere facilmente aperta e chiusa, in modo che il sedile possa essere chiuso per una maggiore privacy quando si lavora, ci si rilassa e/o si dorme.

– Più opzioni di regolazione personali e funzionalità user-friendly, tra cui un supporto lombare regolabile e un’impostazione relax con una funzione di massaggio alla schiena.

– Il sedile può essere reclinato fino a fully flat, per formare un comodo letto lungo 198 cm.

– Ci sono più prese di ricarica facilmente accessibili e ben visibili, i passeggeri hanno anche un’opzione di ricarica wireless.

– I passeggeri possono riporre i propri effetti personali in uno scomparto chiudibile a chiave, che dispone anche di uno specchio incorporato. Il sedile è dotato di un portabottiglie incassato, in modo che i passeggeri possano tranquillamente lasciare una bottiglia d’acqua sul piano del tavolo, anche durante le turbolenze.

Gli altri servizi di World Business Class, inclusi il concetto di ristorazione e SkyPriority, rimangono invariati”, afferma KLM.

“Sulla base di un’ampia ricerca sui clienti e sulla concorrenza, abbiamo migliorato i nostri posti in World Business Class per garantire ai passeggeri maggiore privacy e comfort durante il volo. I nuovi sedili sono migliori in termini di design, tecnologia e caratteristiche di sostenibilità. KLM soddisfa un’ampia gamma di desideri dei suoi passeggeri con i nuovi posti in World Business Class, Premium Comfort, Economy Comfort ed Economy Class. Siamo lieti di offrire questi nuovi prodotti e i servizi correlati ai nostri clienti in tutto il mondo”, afferma Boet Kreiken, EVP Customer Experience

“Per la sua nuova World Business Class, KLM ha scelto di installare Jamco Venture seats in una configurazione 1-2-1, dando a tutti i passeggeri della WBC l’accesso diretto al corridoio. Questi Jamco Venture seats erano stati precedentemente installati nella World Business Class a bordo della flotta Boeing 787 di KLM. A seguito di un’ampia ricerca sui clienti, KLM ha collaborato con il produttore per migliorare ulteriormente il sedile. Il full JAMCO design, concepito in collaborazione con KLM, in particolare il personal cabin layout, è più leggero rispetto alla configurazione precedente, senza nulla togliere alla qualità. I sedili più leggeri contribuiscono agli obiettivi di sostenibilità di KLM.

L’intera flotta Boeing 777-300 e 200 di KLM sarà dotata dei nuovi sedili World Business Class. Questa flotta sarà inoltre dotata dell’ultima Premium Comfort cabin. Il full revamp sarà completato nel corso del prossimo anno”, conclude KLM.

(Ufficio Stampa KLM – Photo Credits: KLM)