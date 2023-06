News Brevi – 30.06.2023

VIRGIN GALACTIC COMPLETA CON SUCCESSO IL PRIMO VOLO SPAZIALE CON AERONAUTICA MILITARE E CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE – Si è completato con successo il primo volo spaziale commerciale di Virgin Galactic, realizzato insieme ad Aeronautica Militare e al Consiglio Nazionale delle Ricerche (leggi anche qui). Si tratta della seconda missione completata con successo da Virgin Galactic in meno di due mesi. Grazie a questo storico traguardo, Virgin Galactic conferma che per agosto è previsto il lancio della seconda missione Galactic 02, un volo spaziale commerciale per astronauti privati. In seguito, con cadenza mensile, l’azienda avvierà ulteriori voli commerciali nello spazio. È iniziata l’era dei viaggi nello spazio. “Oggi il nostro team è riuscito a portare nello spazio sei persone e più di una dozzina di esperimenti con VSS Unity, il nostro laboratorio scientifico suborbitale. Questo storico volo è stato il nostro primo volo commerciale e la nostra prima missione di ricerca, inaugurando una nuova era di accesso ripetibile e affidabile allo spazio per passeggeri e ricercatori privati. Galactic 02, il nostro primo volo spaziale con astronauti privati, è previsto per agosto e ci aspettiamo che VSS Unity continui con missioni spaziali mensili mentre lavoriamo contemporaneamente per accrescere la nostra futura flotta di astronavi per un pubblico globale”, commenta Michael Colglazier, CEO di Virgin Galactic. “Sono molto orgoglioso di aver partecipato a questa storica missione. Galactic 01 è il primo volo suborbitale commerciale di ricerca in Italia, un risultato straordinario reso possibile grazie alla lunga collaborazione tra l’Aeronautica Militare e il Consiglio Nazionale delle Ricerche. Nell’anno del centenario di entrambe le istituzioni italiane, voliamo verso il punto più alto della nostra storia. Questa collaborazione innovativa proietta l’Italia nella nuova era del volo spaziale commerciale come apripista, promuovendo l’innovazione e aprendo la strada a ulteriori miglioramenti tecnologici in questo dominio strategico. Insieme, e in collaborazione con Virgin Galactic, abbiamo creato un precedente per le imprese future e le infinite possibilità che ci attendono. Oggi onoriamo non solo tutte le persone che hanno reso possibile questo volo straordinario, ma anche tutti coloro che hanno dedicato la loro vita alle nostre convinzioni in questi 100 anni. Virtute Siderum Tenus”, commenta il Colonnello Walter Villadei dell’Aeronautica Militare, comandante della missione.

DASSAULT AVIATION: STUDENT AEROSPACE CHALLENGE, CONCLUSA LA 17° EDIZIONE – L’8 giugno 2023 si è tenuto presso il Musée de l’Air et de l’Espace il tradizionale “Suborbital Day” dello Student Aerospace Challenge. Questo evento di chiusura del 17° anno del Challenge ha permesso ai 13 team che hanno presentato le loro relazioni finali di presentare i loro progetti relativi ai manned suborbital vehicles, alla presenza dell’astronauta Jean-Pierre Haigneré. Dopo le presentazioni, le aziende partner hanno premiato i team che hanno presentato il miglior lavoro. “Quest’anno, il premio Dassault Aviation è stato assegnato dallo Space Program Director e dallo School Relations Manager al team “SpaceTOurists” del Politecnico di Torino. Questi studenti hanno lavorato per migliorare la forma di un winged suborbital vehicle. Questo studio faceva parte dell’“Aerodynamics and Flight Quality” work package, uno dei 13 temi proposti per questo esercizio. Creata nel 2006, la Student Aerospace Challenge è organizzata e supportata da European Space Agency (ESA), European Astronaut Club (ACE), ArianeGroup, Dassault Aviation e Musée de l’Air et de l’Espace (MAE). Dal 2016, con il sostegno rafforzato dell’ESA, questo concorso studentesco è diventato più europeizzato. Quest’anno, studenti di scuole e università belghe, bulgare, francesi e italiane hanno preso parte al Challenge in un contesto che è diventato molto vivace, con la realizzazione dei primi commercial manned suborbital flights”, afferma Dassault Aviation. “Congratulazioni ancora al team “SpaceTOurists” del Politecnico di Torino, e una menzione speciale ai 3 team francesi partecipanti “ENSMenergetics” e “ENSMAch3.5” di ISAE-ENSMA, e “Aurora” di ESME. Ci vediamo il prossimo ottobre per la 18a edizione”, conclude Dassault Aviation.

APRE FREE2PARK, IL NUOVO PARCHEGGIO DELL’AEROPORTO DI CAGLIARI CON DUE ORE DI SOSTA GRATUITA – Da lunedì 3 luglio all’Aeroporto di Cagliari sarà possibile parcheggiare gratuitamente per due ore nell’area attrezzata da SOGAER per soddisfare l’esigenza sempre crescente di posti auto di chi accompagna o viene ad accogliere i passeggeri in aeroporto. Il nuovo parcheggio denominato Free2Park si trova a lato della zona Arrivi dell’aerostazione, è comodamente raggiungibile a piedi dalla stessa e può accogliere contemporaneamente fino a 150 autovetture. Per favorire la fruizione del servizio da parte del maggior numero di persone, il parcheggio Free2Park potrà essere utilizzato per un tempo massimo di due ore, oltre le quali le auto verranno necessariamente rimosse e posizionate in altri parcheggi a pagamento SOGAER. L’iniziativa Free2Park fa parte di un insieme di iniziative SOGAER che mirano a rendere migliore l’esperienza del viaggio.

LOCKHEED MARTIN COLLABORA CON LE PICCOLE IMPRESE PER L’NGI PROGRAM – Lockheed Martin, attraverso il suo Next Generation Interceptor (NGI) program, sta lavorando con tre piccole imprese per rafforzare la base industriale della difesa. Questo fa parte del Department of Defense (DoD) Mentor-Protégé Program, che incoraggia gli appaltatori principali a fungere da mentori nello sviluppo delle capacità tecniche e commerciali delle piccole imprese. Attraverso il programma, la Missile Defense Agency ha assegnato a Lockheed Martin tre contratti che dureranno fino a due anni. Lockheed Martin lavorerà con Marotta Controls, Space Information Labs (SIL) e Valley Tech Systems (VTS) per supportare la maturazione di capacità ingegneristiche e tecnologiche avanzate, come model-based engineering and digital thread. Far parte del programma fornisce loro informazioni su come far crescere le loro attività. “Il Mentor-Protégé Program ci consente di ridurre le barriere per le piccole imprese. Quando le piccole imprese vincono, vinciamo tutti”, ha affermato Sarah Reeves, vice president of NGI at Lockheed Martin. “Lockheed Martin crede nella forza di questo programma, quindi stiamo facendo da mentore a tre diverse aziende e le supporteremo durante tutto il nostro NGI development”. Lockheed Martin sta già lavorando con queste aziende come subappaltatori per sviluppare, maturare e mettere in campo hardware a supporto del NGI program. NGI farà parte dell’attuale Ground-based Midcourse Defense (GMD) Weapon System. Il programma NGI di Lockheed Martin ha riunito un team strategico, agile e innovativo, comprese le piccole imprese, per fornire questa capacità critica per la sicurezza nazionale.

BRITISH AIRWAYS E HEATHROW COLLABORANO CON LONDON WILDLIFE TRUST PER AIUTARE A PROTEGGERE LA FAUNA DI HILLINGDON – British Airways e Heathrow hanno annunciato una nuova partnership con il London Wildlife Trust per aiutare a proteggere la fauna selvatica locale e garantire che i residenti di Hillingdon possano godere dell’abbondanza di fauna selvatica che li circonda. British Airways e Heathrow stanno investendo congiuntamente nel progetto, chiamato “Connecting with Nature in Hillingdon”, che contribuirà a proteggere e migliorare sette riserve naturali e parchi nazionali nell’area di Hillingdon. Includono Minet Country Park, Cranford Country Park, Huckerby’s Meadows, Yeading Brook Meadows, Ten Acre Wood, Gutteridge Woods e Ickenham Marsh. Il progetto creerà anche opportunità di volontariato nella comunità e si baserà sull’lavoro che il Consiglio di Hillingdon e il Trust stanno facendo per garantire che tutti gli angoli della comunità possano accedere e godere degli spazi verdi nella loro area locale. Mary Brew, Head of Community Investment and Responsible Business, British Airways, ha dichiarato: “In British Airways siamo incredibilmente orgogliosi del nostro BA Better World Community Fund, che nell’ultimo anno ha sostenuto più di 170 enti di beneficenza e organizzazioni in tutto il Regno Unito. Quest’ultima partnership con il London Wildlife Trust è un altro brillante progetto che siamo lieti di sostenere attraverso il Community Fund. Non vediamo l’ora di vedere “Connecting with Nature in Hillingdon” offrire il suo programma di attività di coinvolgimento della comunità e opportunità di volontariato in tutto il distretto”.

DELTA APRIRA’ UNA NUOVA PILOT TRAINING FACILITY A SALT LAKE CITY – Delta ha inaugurato giovedì una nuova pilot training facility nel suo key Mountain West hub, Salt Lake City. La SLC training facility integrerà la Delta Atlanta training facility, che dispone di 34 full flight simulators, 13 Flight Training Devices (FTDs) e 20 Procedure Trainers (PTs). Situata vicino al Salt Lake City International Airport (SLC), questa struttura di 47.000 piedi quadrati segna il prossimo capitolo dell’investimento di Delta nei suoi 5.400 dipendenti e clienti nello Utah. Questo è il primo investimento significativo in una struttura di addestramento di Delta al di fuori della sua sede centrale di Atlanta, dove ha aperto la sua prima pilot training facility nel 1968. L’SLC Pilot Training Facility di Delta rappresenta il suo investimento continuo in un hub di rete vitale, a supporto della crescita e dell’espansione operativa. “Questa state-of-the-art training facility rappresenta la nostra dedizione alla gestione della migliore compagnia aerea del mondo, con i migliori piloti del mondo, garantendo piena capacità e performance senza pari”, ha affermato John Laughter, E.V.P. and Chief of Operations. “Mentre espandiamo le nostre operazioni, Salt Lake City svolge un ruolo fondamentale come hub principale all’interno della nostra rete”. L’apertura della struttura è prevista per il 2025. Al termine, la nuova struttura avrà una capacità di 10 simulatori, a partire da quattro simulatori alla sua apertura. La nuova struttura aumenta la capacità di formazione di Delta, avvicinandola ai piloti negli hub occidentali, consentendo un’integrazione più rapida ed efficiente nella forza lavoro, senza compromettere il suo impegno per la sicurezza. Delta mantiene anche training facilities for flight attendants in SLC, supportando migliaia di eventi di addestramento ogni anno. Delta è il più grande vettore premium globale di SLC, operando più voli da SLC rispetto a tutti gli altri vettori messi insieme, con 240 voli nei giorni di punta verso quasi 90 destinazioni in tutto il mondo, tra cui Amsterdam, Londra e Parigi.

RYANAIR ACCOGLIE CON FAVORE LA DECISIONE DEL SINDACO DI BRINDISI SULLO STOP ALL’AUMENTO DELL’ADDIZIONALE COMUNALE – Ryanair ha favorevolmente accolto (30 giugno) la decisione del Sindaco di Brindisi di non aumentare l’addizionale comunale di Brindisi di 1 euro a passeggero. Il Country Manager di Ryanair per l’Italia, Mauro Bolla, ha dichiarato: “Ryanair accoglie con favore la decisione Sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna, di stoppare l’aumento l’addizionale comunale di 1 euro per passeggero a Brindisi, salvaguardando la connettività locale ed posti di lavoro. Il sindaco Giuseppe Marchionna ha ben compreso la necessità di stimolare il traffico ed il fragile settore turistico che si sta ancora riprendendo dalla pandemia. Ryanair è impegnata con Aeroporti di Puglia a sviluppare un’ulteriore crescita e connettività a lungo termine per Brindisi e per la Regione Puglia. Chiediamo al Comune di Venezia di seguire l’esempio del Comune di Brindisi e di eliminare urgentemente questo eccessivo aumento delle tasse del 38% e rendere Venezia nuovamente competitiva a vantaggio del proprio settore turistico e, in ultima analisi, della popolazione locale”.

SAAB RICEVE UN ORDINE PER LO SVILUPPO E IL SUPPORTO OPERATIVO DEL GRIPEN – Saab ha ricevuto un ordine dalla Swedish Defence Material Administration (FMV) per la manutenzione e la fornitura di risorse per lo sviluppo e il supporto operativo del Gripen. Il valore totale dell’ordine è di 345 milioni di corone svedesi. L’ordine da FMV comprende principalmente operazioni relative a rigs, simulators and test aircraft, per la verifica e la validazione del Gripen fighter aircraft system, versioni C/D ed E, oltre al supporto operativo per Gripen C/D. “Non vediamo l’ora di continuare a supportare i nostri clienti fornendo il supporto di cui hanno bisogno per condurre in modo ottimale le loro operazioni”, afferma Lars Tossman, Head of the Aeronautics business area at Saab. Il lavoro sarà svolto principalmente presso gli stabilimenti Saab di Linköping, Göteborg, Järfälla e Arboga.

EASYJET APRE 15 NUOVE ROTTE A BIRMINGHAM – easyJet e easyJet holidays hanno annunciato oggi che lanceranno 15 nuove rotte per la prossima estate da Birmingham, con migliaia di pacchetti vacanza in vendita verso la gamma di nuove destinazioni. “I vacanzieri da Birmingham alla ricerca di una rilassante vacanza al mare o di un’emozionante fuga dalla città, ora hanno migliaia di pacchetti tra cui scegliere con easyJet holidays e possono sfruttare al meglio le nuove rotte per Barcellona, Tenerife, Antalya, Berlino, Jersey, Malaga, Sharm El Sheikh, Rodi, Alicante, Dalaman, Corfù, Heraklion, Larnaca, Tunisia e Kos. easyJet serve già 13 collegamenti domestici chiave e rotte internazionali da Birmingham verso destinazioni balneari e cittadine tra cui Amsterdam, Ginevra, Milano, Napoli, Lisbona, Faro e Palma di Maiorca. L’apertura della base con l’aggiunta di tre aeromobili in aeroporto ha consentito alla compagnia aerea di espandere ulteriormente il suo network da Birmingham con 15 nuove rotte che si dimostreranno popolari tra i viaggiatori d’affari e di piacere che volano dalla seconda città più grande del Regno Unito”, afferma easyJet. Ali Gayward, Country Manager per il Regno Unito di easyJet, ha dichiarato: “Siamo lieti di annunciare l’espansione della nostra rete nella nostra nuova base a Birmingham, che creerà circa 100 posti di lavoro diretti per piloti ed equipaggio e oltre 1.200 posti di lavoro indiretti. Investire in una nona base a Birmingham rafforza ulteriormente la rete di easyJet posizionandola come vettore preferito per servire i consumatori del Regno Unito e catturare la continua domanda di viaggi, aumentando ulteriormente la sua quota di mercato nel Regno Unito, sia per la compagnia aerea che per easyJet holidays”.