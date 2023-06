L’Airbus Helicopters H160 ottiene la FAA certification

Airbus Helicopters ha ricevuto la certificazione dalla Federal Aviation Administration (FAA) per l’elicottero H160, segnando una pietra miliare significativa nello sviluppo del velivolo e posizionandolo per l’ingresso nel mercato statunitense.

“Siamo lieti di ricevere la FAA certification per l’H160, che testimonia molti anni di duro lavoro e impegno da parte dei nostri team per consegnare questo elicottero multiruolo ai clienti in Nord America che hanno già riposto la loro fiducia nell’H160”, ha affermato Bruno Even, CEO di Airbus Helicopters. “Questo aereomobile presenta il più alto livello di innovazione e siamo fiduciosi che le sue capacità avanzate, insieme alla nostra solida rete di assistenza clienti, consolideranno la sua posizione come la scelta preferita per i clienti negli Stati Uniti”.

“L’H160 è un rivoluzionario medium-class rotorcraft che stabilisce un nuovo punto di riferimento in termini di sicurezza, comfort e performance ambientali. È dotato di tecnologie all’avanguardia, tra cui noise-reducing Blue Edge rotor blades, un rotore di coda Fenestron inclinato per un maggiore carico utile e la Airbus Helicopters Helionix avionics suite per ridurre il carico di lavoro del pilota.

L’H160 aveva già ricevuto la certificazione dall’European Union Aviation Safety Agency (EASA) nel luglio 2020 e ha dimostrato di essere una scelta popolare per i clienti di tutto il mondo. Airbus Helicopters ha ricevuto ordini per oltre 100 H160 da clienti di tutto il mondo, tra cui più di una dozzina da clienti statunitensi. L’H160 è entrato in servizio in Giappone, Brasile, Arabia Saudita ed Europa e la flotta ha accumulato più di 1.700 ore di volo”, afferma Airbus.

“L’H160 è un multi-role helicopter ideale per svolgere una varietà di missioni, tra cui trasporto offshore per l’industria energetica, private and business aviation, emergency medical services, commercial passenger transport, public services, Search and Rescue, law enforcement. Con range, velocità ed efficienza eccezionali, l’H160 offre agli operatori un livello superiore di performance e flessibilità”, prosegue Airbus.

“I piani sono in corso da diversi anni per garantire un’entrata in servizio agevole dell’H160, inclusa l’aggiunta precedentemente annunciata del primo H160 level D full flight simulator (FFS) del Nord America. L’FFS dovrebbe essere pronto per l’uso già nella seconda metà del 2025 e sarà situato presso l’Helisim Simulation Center all’interno della Airbus Helicopters, Inc. facility in Grand Prairie, Texas”, conclude Airbus.

(NdR: per saperne di più sull’H160, leggi il nostro report a questo link).

(Ufficio Stampa Airbus Helicopters – Photo Credits: Airbus Helicopters)