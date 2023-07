Boeing passa alla nuova CH-47 Chinook Production con il Final Block I Contract

Nell’ambito di una U.S. Department of Defense Foreign Military Sale (FMS), Boeing ha ricevuto un contratto per la produzione di 18 CH-47F Block I Chinook per la Corea del Sud e un ulteriore velivolo per la Spagna. Mentre Boeing continua la transizione verso la advanced Block II configuration, l’accordo del valore fino a 793 milioni di dollari rappresenta gli ultimi velivoli ordinati sul current CH-47F Block I FMS contract con il governo degli Stati Uniti.

“Il CH-47F Block I Chinook continua ad essere il preminente heavy-lift helicopter al mondo per una buona ragione”, ha affermato Heather McBryan, H-47 vice president and program manager, Boeing Vertical Lift. “Mentre questo contratto conclude i Block I orders e proseguiamo i nostri sforzi di modernizzazione, continueremo a supportare gli aeromobili dei nostri clienti, poiché svolgano un ruolo vitale per gli anni a venire”.

“Sebbene la produzione e le consegne del CH-47F Block I si concluderanno con questo ordine nel 2027, gli sforzi di modernizzazione del Chinook continueranno con il programma H-47 Block II già in corso. Block II offre maggiore lift and range grazie a una trasmissione migliorata, un airframe rinforzato e fuel tanks ridisegnati. Attualmente, sei velivoli Block II sono sotto contratto con l’U.S. Army, 36 con l’U.S. Army Special Operations Command (SOCOM) e 14 con il Regno Unito. SOCOM riceve velivoli Block II da diversi anni e l’esercito americano riceverà il suo primo CH-47F Block II all’inizio del 2024″, afferma Boeing.

“Il programma Block II è il naturale successore di un velivolo già eccezionale”, ha aggiunto McBryan. “Fornirà all’esercito americano e agli alleati internazionali ancora più capacità in un campo di battaglia complesso e in evoluzione”.

“I Block I and Block II aircraft coesisteranno nell’ heavy-lift space. Con questa ultima acquisizione di aeromobili Chinook Block I, la Spagna aumenterà la sua flotta a 18 aeromobili e la Corea del Sud si unirà ad altri 15 operatori che beneficiano di digital cockpit and advanced cargo handling ability”, conclude Boeing.

“La Corea del Sud si aggiunge a un elenco crescente di operatori in tutto il mondo che riconoscono il valore che il Chinook CH-47F modernizzato porta sul tavolo”, ha affermato Vince Logsdon, vice president, Global Business Development and Strategic Marketing for Boeing Defense, Space & Security. “Mentre la Spagna sta già raccogliendo i frutti dell’aeromobile in Europa, siamo onorati di supportare la South Korea heavy-lift helicopter modernization con un prodotto versatile in grado di soddisfare i severi requisiti di missione in Asia – Pacifico”.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)