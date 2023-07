Lufthansa Group investe in una nuova tecnologia per trasmettere flight trajectory information in tempo reale

Lufthansa Group informa: “Un optimized flight path fa risparmiare carburante e riduce le emissioni di CO2. Con l’installazione standard di una nuova tecnologia innovativa per la trasmissione di flight profile information nei suoi nuovi aeromobili A320neo/A321neo, Lufthansa Group mira a migliorare ulteriormente l’airspace management in Europa, a evitare deviazioni inutili e quindi volare in modo più sostenibile.

A partire dal 2024, Lufthansa Group riceverà più di 65 aeromobili Airbus A320neo/A321neo in ordine, equipaggiati con la nuova ADS-C EPP (Automatic Dependent Surveillance – Contract Extended Projected Profile) flight profile information technology. In qualità di pioniere, il Gruppo sta quindi investendo nella nuova tecnologia in una fase iniziale e promuovendo la sua introduzione più rapida possibile in tutta Europa. Dal 2028 la nuova tecnologia dovrà essere installata di serie in tutti gli aeromobili di nuova consegna e ATC ground systems nell’UE”.

“La nuova tecnologia per la trasmissione in tempo reale delle flight path information in real time in futuro trasmetterà automaticamente all’air traffic control in qualsiasi momento le 4D flight path information generate dall’aircraft’s flight management system. Questa 4D flight trajectory descrive l’ulteriore corso di un volo nelle tre dimensioni spaziali (lunghezza, larghezza, altezza) e nel tempo come quarta dimensione. Sulla base delle informazioni più precise sull’ulteriore flight path di un aeromobile, l’air traffic control può controllare l’airspace in modo più efficiente e ottimizzare la rotta dell’aeromobile”, prosegue Lufthansa Group.

“Quando si tratta di utilizzare nuove tecnologie per un volo più sostenibile, Lufthansa Group svolge un ruolo pionieristico. Ecco perché abbiamo preso la decisione consapevole di utilizzare la nuova tecnologia per la trasmissione di flight path information in real time come standard sui nostri nuovi Airbus A320neo /A321neo già nel 2024. Ciò consentirà ai nostri piloti di volare in modo ancora più efficiente sui primi voli in Europa già dal prossimo anno, riducendo così le emissioni di CO2”, afferma il Dr. Detlef Kayser, Member of the Lufthansa Group’s Executive Board responsible for Fleet and Technology.

“La trasmissione automatizzata di flight path information sta contribuendo alla modernizzazione dell’EU airspace. I nuovi velivoli di Lufthansa Group dotati di ADS-C EPP saranno inizialmente in grado di utilizzare la nuova tecnologia nel Maastricht airspace (MUAC), che è il primo airspace in Europa a soddisfare tutti i requisiti. Lufthansa Group sta collaborando con altri air navigation service providers per garantire che sia possibile volare in modo ancora più efficiente in termini di consumo di carburante in un numero crescente di European airspaces il più rapidamente possibile. La nuova tecnologia è attualmente certificata per i velivoli della Airbus A320 Family e Airbus A330neo.

Lufthansa Group si è prefissato obiettivi ambiziosi di protezione del clima e mira a raggiungere un neutral CO2 balance entro il 2050. Già entro il 2030, Lufthansa Group vuole dimezzare le proprie emissioni nette di CO2 rispetto al 2019 attraverso misure di riduzione e compensazione. L’obiettivo di riduzione fino al 2030 è stato convalidato dall’independent Science Based Targets initiative (SBTi) nell’agosto 2022. Lufthansa Group è stato il primo gruppo di compagnie aeree in Europa con un obiettivo di riduzione di CO2 su base scientifica in linea con i 2015 Paris Climate Agreement. Per un’efficace protezione del clima, Lufthansa Group si sta concentrando in particolare sulla modernizzazione accelerata della flotta, sull’uso di SAF, sulla continua ottimizzazione delle flight operations e offre ai suoi private travelers and corporate customers l’opportunità di rendere più sostenibile un volo o il trasporto di merci. Inoltre, Lufthansa Group sostiene attivamente da molti anni la ricerca climatica e meteorologica globale”, conclude Lufthansa Group.

(Ufficio Stampa Lufthansa Group – Photo Credits: Oliver Roesler – Lufthansa Group)