Kilo Charlie Aviation sceglie Tecnam per la sua flotta

Tecnam ha annunciato che Kilo Charlie Aviation ha effettuato ordini per un totale di 30 velivoli Tecnam nei prossimi due anni.

“Kilo Charlie Aviation si trova vicino a Kansas City, presso il New Century Air Center, precedentemente noto come Naval Air Station Olathe, un joint civil-military general aviation airport. La scuola ha 96 studenti ed è stata fondata nel 2020 da Robert Renfro e Drew Konicek, piloti esperti.

La soluzione Tecnam scelta da Kilo Charlie Aviation si basa sul full IFR P-Mentor e sul twin-engine P2006T. Gli studenti iniziano la loro formazione in un P-Mentor con un moderno glass cockpit Garmin G3x. Oltre a una piattaforma già molto stabile, il velivolo sarà equipaggiato con optional BRS ballistic parachute. Dopo aver completato il loro instrument rating (IFR) nel P-Mentor, gli studenti possono passare al twin-engine P2006T per il loro MEP (Multi Engine Propeller).

La prima delle 15 consegne sarà di 3 velivoli P2006T e 15 P-Mentor: P2006T x1 già consegnato; P2006T x1 consegna programmata nel terzo trimestre 2023; P2006T x1 consegna programmata nel primo trimestre 2024; P-Mentor x12, 4 programmati in consegna nel quarto trimestre 2023, 4 nel primo trimestre 2024 e 4 nel secondo trimestre 2024.

La fase II di 30 velivoli seguirà dopo che l’ultimo di questi primi 15 aeromobili sarà stato consegnato”, afferma Tecnam.

“Siamo molto lieti che così tante scuole di volo americane scelgano Tecnam per sostituire o aggiornare la loro flotta. Gli studenti di oggi sono molto esigenti e meritano un aereo nuovo di zecca con la tecnologia più recente. Ringraziamo e diamo il benvenuto a Kilo Charlie per la loro scelta”, afferma Walter Da Costa, Chief Sales Officer, Tecnam.

“Abbiamo lavorato per due anni cercando di trovare il partner giusto per la nostra career flight training school. Una volta che Tecnam ha presentato il P-Mentor, sapevamo che tutto il lavoro degli ultimi due anni doveva essere rivalutato e confrontato con questo velivolo. La sicurezza e la tecnologia sono le nostre due massime priorità qui e dopo aver confrontato tutto, è stata senza dubbio l’opzione migliore per la nostra scuola e i nostri studenti”, afferma Robert Renfro, Chief Operating Officer, Kilo Charlie Aviation.

“Quando abbiamo incontrato Tecnam per la prima volta non conoscevamo la loro organizzazione e il loro aereo. Immediatamente abbiamo capito di aver trovato un vero partner. Il pluripremiato velivolo, combinato con l’esperienza di un leader internazionale nel settore dell’aviazione, ha reso una scelta facile trasferire la flotta di Kilo Charlie Aviation a Tecnam”, ha detto Drew Konicek, Chief Business Officer, Kilo Charlie Aviation.

“Con l’ambizione condivisa di sviluppare grandi piloti, siamo entusiasti di collaborare con Kilo Charlie Aviation in questa impresa. È grazie alle scuole di volo come la loro che questo settore ha un futuro così promettente. Il programma di formazione di Kilo Charlie offre agli studenti un vantaggio competitivo per le opportunità di assunzione una volta che si sono graduati e non riesco a pensare a un posto migliore per la nostra ultima Tecnam training fleet”, afferma Derek Riddle, Director of Aircraft Fleet Sales for Volare Air.

(Ufficio Stampa Tecnam – Photo Credits: Tecnam)