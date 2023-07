Rolls-Royce ed Ethiopian Airlines firmano un accordo TotalCare per i motori Trent XWB

Rolls-Royce annuncia di aver firmato un TotalCare® service agreement con Ethiopian Airlines per i motori Rolls-Royce Trent XWB-97 che equipaggeranno quattro nuovi aeromobili Airbus A350-1000.

L’accordo fornirà alla compagnia aerea prevedibilità e un costo noto per i servizi e la manutenzione.

“TotalCare è progettato per fornire certezza operativa ai clienti, trasferendo time on wing and maintenance cost risk a Rolls-Royce. Questa offerta di servizi premium leader del settore è supportata dai dati forniti attraverso il sistema avanzato di monitoraggio dello stato del motore di Rolls-Royce, che aiuta a fornire ai clienti una maggiore disponibilità operativa, affidabilità ed efficienza.

Il Trent XWB è il più efficiente large aero engine oggi in servizio e il Trent XWB-84 equipaggia già 20 aeromobili A350-900 di Ethiopian Airlines in servizio.

Il contratto è stato firmato durante una visita della compagnia aerea al Rolls-Royce’s Civil Aerospace headquarters a Derby, Regno Unito. Ethiopian Airlines celebra il 50° anniversario del suo primo volo per il Regno Unito nell’aprile 1973″, afferma Rolls-Royce.

Ewen McDonald, Chief Customer Officer, Rolls-Royce, ha dichiarato: “Siamo lieti di firmare questo accordo di servizio a lungo termine con Ethiopian Airlines per il loro aereo Airbus A350-1000 con motore Trent XWB-97. Ethiopian Airlines ha aperto la strada in Africa come primo operatore dell’A350-900 e sarà il primo a introdurre l’A350-1000 in servizio. Non vediamo l’ora di fornire un servizio TotalCare che massimizzi le performance sia per il Trent XWB-84 che per il Trent XWB-97″.

Mesfin Tasew, Chief Executive Officer, Ethiopian Airlines, ha dichiarato: “Apprezziamo la solida relazione che abbiamo costruito nel corso degli anni con Rolls-Royce e mentre celebriamo i 50 anni di voli per il Regno Unito, continuiamo ad attendere con impazienza l’attuazione di questo accordo TotalCare per l’ultima aggiunta alla nostra flotta, con l’introduzione del moderno aereo A350-1000. Abbiamo esperienza nell’utilizzo del servizio Rolls-Royce TotalCare per garantire la disponibilità e l’affidabilità dei motori Trent 1000 e Trent XWB-84 e siamo lieti di estendere questo servizio al modello Trent XWB-97, che equipaggia l’aeromobile A350-1000”.

“Oltre ad equipaggiare gli aerei A350-900 e A350-1000, il Rolls-Royce Trent 1000 equipaggia anche dieci aerei Boeing 787 Dreamliner di Ethiopian Airlines, tutti supportati da TotalCare“, conclude Rolls-Royce.

(Ufficio Stampa Rolls-Royce)