Pratt & Whitney: finanziamento di $66 milioni per l’F135 Engine Core Upgrade work

Pratt & Whitney si è aggiudicata una $66 million definitized contract modification per i continui sforzi relativi all’F135 Engine Core Upgrade preliminary design, che si tradurrà in un totale di $180 milioni garantiti dalla Connecticut congressional delegation per questo lavoro di modernizzazione del motore.

“Il finanziamento sosterrà ulteriormente design engineering, program management support, technology maturation, risk reduction, long lead material and hardware purchase, weapons system integration”, afferma Pratt & Whitney.

“Siamo estremamente grati per il supporto incessante che riceviamo dall’intera Connecticut delegation”, afferma Jen Latka, Pratt & Whitney’s vice president for the F135 program. “Utilizzeremo questo finanziamento per compiere rapidi progressi sugli sforzi di progettazione preliminare del nostro Engine Core Upgrade e questo ci manterrà sulla buona strada per fornire questa importante capacità a partire dal 2028”.

“Nel marzo 2023, U.S. Air Force, U.S. Marine Corps e U.S. Navy hanno scelto l’upgrade dell’F135 anziché sostituirlo con un motore completamente nuovo. La decisione è stata annunciata come parte della proposta di bilancio 2024 del presidente Biden”, prosegue Pratt & Whitney.

“Un F-35 modernizzato ha bisogno di un motore modernizzato per supportarlo. I 66 milioni di dollari aggiuntivi per l’F135 Engine Core Upgrade che ci siamo assicurati ci aiuteranno a mantenere una forza lavoro qualificata nel Connecticut e in tutto il paese per fornire questa capacità tanto necessaria”, ha dichiarato la Rep. Rosa DeLauro, ranking member of the House Appropriations Committee. “L’upgrade dell’F135 è la decisione giusta per supportare le nostre priorità di difesa nazionale e la nostra base industriale di difesa, e continuerò a garantire che questo programma ottenga il supporto e i finanziamenti di cui ha bisogno”.

“L’F135 ECU è il percorso più veloce, più economico e con il minor rischio per le Block 4 capability per tutti gli operatori F-35 globali. È ottimizzato per tutte e tre le varianti dell’F-35 e produrrà 40 miliardi di dollari di risparmi sui costi del ciclo di vita, evitando modifiche dirompenti e costose dell’air vehicle e sfruttando l’attuale global sustainment infrastructure.

Il 30 giugno 2023, Lockheed Martin ha pubblicato il proprio sostegno all’F135 ECU, sollecitando il proprio impegno a sostenere la decisione del governo degli Stati Uniti”, conclude Pratt & Whitney.

Pratt & Whitney firma una modifica per l’F117 Engine Sustainment Support Contract per i C-17 Globemaster III

Pratt & Whitney ha annunciato oggi di aver firmato una modifica da 5,5 miliardi di dollari all’F117 Engine Sustainment Support contract precedentemente assegnato con la United States Air Force. Il contratto fornisce engine services per i C-17 operati dall’USAF e da otto partner internazionali. Il lavoro di sostegno sarà fornito tra oggi e la seconda metà del 2027 e sarà condotto presso la Tinker Air Force Base in Oklahoma, nonché presso le strutture di San Francisco e Columbus, Georgia.

“La modifica supporta ulteriormente gli U.S. Air Force readiness, affordability and sustainability objectives e include un engine performance improvement package che eliminerà più di 20 shop visits all’anno grazie all’extended time on wing e farà risparmiare al cliente circa 29 milioni di dollari all’anno in fuel costs. Il pacchetto migliorerà la fuel efficiency del motore F117, risparmiando fino a 6,5 milioni di litri di carburante all’anno e riducendo le emissioni di CO2 fino a 140 milioni di libbre all’anno”, afferma Pratt & Whitney.

“La flotta globale di motori F117 è un punto di riferimento per una propulsione sicura e affidabile”, ha affermato Jill Albertelli, president of Military Engines at Pratt & Whitney. “In qualità di partner fidato dell’Air Force, intendiamo mantenere la forza di questa relazione e portare nuovi vantaggi all’Air Force e agli otto operatori internazionali dell’F117”.

“Quest’ultimo upgrade, che fa parte della sustainment support contract modification, coinvolge tecnologie che sono state dimostrate, incorporate e sono operative in altri modelli di motore. L’upgraded hardware verrà incorporato durante la routine planned engine maintenance al completamento di tutte le modifiche tecniche, della Service Bulletin pubblication e dell’industrializzazione di tutte le parti.

Pratt & Whitney collabora con l’Air Force da oltre 30 anni nello sviluppo, produzione e supporto del motore F117, l’esclusivo propulsore per il Globemaster III transport aircraft. I motori F117 di Pratt & Whitney hanno accumulato più di 17 milioni di ore di volo a sostegno di missioni militari e umanitarie in tutto il mondo.

Certificato a 40.440 libbre di spinta, il motore F117 è stato sottoposto a continui miglioramenti del prodotto che gli hanno consentito di superare gli obiettivi stabiliti per time on-wing, in-flight shutdowns and reduced turnaround time”, prosegue Pratt & Whitney.

“Uno specifico miglioramento del prodotto che stiamo cercando di incorporare nell’ambito di questo contratto è una compressor blade coating technology, che secondo le stime dell’Air Force Research Laboratory può prolungare il time on wing fino al 16% e ridurre il consumo di carburante di oltre l’1%”, ha spiegato Chris Johnson, vice president of Fighter and Mobility Programs at Pratt & Whitney. “Se riusciamo a migliorare la durabilità riducendo al contempo l’impatto sull’ambiente, allora questo è un vantaggio per tutti”.

