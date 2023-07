United: nuovo domestic first class seat con Wireless Charging

United ha presentato oggi un nuovo domestic first class seat che include una wireless charging station in ogni bracciolo.

“Il nuovo United First® seat, che presenta anche rivestimenti in pelle vegana, schermi per schienale da 13 pollici e tavolini da 18 pollici, connettività Bluetooth, privacy screens e un cuscino progettato da un ergonomista, debutta sul suo primo 737 questo mese e proseguirà il roll-out quest’estate. La compagnia aerea prevede che il nuovo posto sarà su 200 aerei domestici entro il 2026, inclusi 737 NG, A321neo e 737 MAX”, afferma United.

“Questo nuovo United First seat è progettato attorno al viaggiatore moderno: più opzioni di ricarica, spazi più ampi per dispositivi, cibo, bevande e oggetti personali e maggiore privacy”, ha affermato Mark Muren, United Managing Director of Identity, Product and Loyalty. “Mentre evolviamo l’esperienza a bordo, stiamo ribaltando le vecchie norme del settore e anticipando le esigenze future, per soddisfare i nuovi modi in cui le persone vivono e viaggiano”.

“In ogni nuovo United First seat, i clienti possono usufruire delle seguenti funzionalità.

I passeggeri possono ricaricare rapidamente più dispositivi elettronici contemporaneamente con tre tipi di dock di ricarica in ogni sedile: wireless, presa AC e USB-C. Il caricabatterie wireless si trova in un vano del bracciolo.

Un numero crescente di clienti preferisce un’esperienza a due schermi in cui utilizzano contemporaneamente un dispositivo personale e uno schermo sullo schienale, quindi United sta migliorando l’esperienza. Gli schermi da 13 pollici ad alta definizione sono compatibili con Bluetooth e includono un telecomando per chi non è in grado di raggiungere il touch screen.

Lo spazio designato per dispositivi, cibo, bevande e altro rende più facile per i passeggeri godersi l’esperienza completa. Un tray table da 18 x 8,5 pollici presenta un supporto per tablet integrato e spazio sufficiente per la maggior parte dei laptop standard. Con autentici tavolini da cocktail in quarzite italiana e portabottiglie tra ogni sedile, i passeggeri non devono bilanciare gadget, bevande e snack su un tavolino.

Negli ampi sedili rivestiti in pelle vegana, i passeggeri sperimenteranno una maggiore privacy con un divisorio di 11 x 19 pollici tra i vicini, winged headrests e tray tables che si aprono dai braccioli esterni per ridurre il contatto con i passeggeri. Il sedile è dotato di un 5-inch recline range, adjustable aisle arm rest che si abbassa completamente e un cuscino del sedile progettato ergonomicamente che si trova più in basso di 1 pollice per adattarsi a una più ampia varietà di altezze”, prosegue United.

“Oltre a installare i nuovi sedili, entro il 2025 United aggiornerà i domestic first class seats esistenti su oltre 200 aerei. L’annuncio segna il primo domestic first class seat design update dal 2015.

Il nuovo United First seat è stato realizzato con un team di esperti, tra cui gli engineering and inflight teams di United, l’University of Michigan biomechanics researcher Dr. Matthew Reed e lo studio di design Priestman Goode”, conclude United.

(Ufficio Stampa United Airlines – Photo Credits: United Airlines)