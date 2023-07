Textron Aviation riceve un ordine per cinque Beechcraft King Air a sostegno della Kingdom Of Saudi Arabia Weather Modification Mission

Textron Aviation ha annunciato di essersi aggiudicata un contratto da AvMet International LLC (AvMet), con sede a Fargo, North Dakota, per un Beechcraft King Air 360CHW (cargo door, heavy weight) e quattro Beechcraft King Air 260. La flotta Beechcraft King Air supporterà il Kingdom of Saudi Arabia’s National Center for Meteorology program for cloud seeding.

Il Beechcraft King Air è progettato e prodotto da Textron Aviation Inc., una società Textron Inc.

“Siamo onorati che AvMet abbia scelto una flotta di velivoli Beechcraft King Air per supportare il Kingdom of Saudi Arabia’s National Center for Meteorology cloud seeding program”, afferma Bob Gibbs, vice president, Special Mission Sales for Textron Aviation. “I King Air continuano essere selezionati per un’ampia gamma di special mission roles in tutto il mondo grazie alle capacità e all’affidabilità del velivolo”.

“AvMet e i suoi partner Weather Modification International (WMI) e Fargo Jet Center (FJC) lavoreranno in collaborazione per dotare i quattro velivoli King Air 260 di Cloud Water Inertial Probe (CWIP), Data Logger with aircraft tracking, cloud seeding equipment. Il King Air 360CHW sarà equipaggiato con research laboratory and instrument package per lo studio della fisica delle nuvole e degli aerosol.

L’aereo sarà modificato presso la sede di WMI a Fargo con la consociata Fargo Jet Center LLC (FJC). La Part 145 Repair Station di FJC, che è una struttura di servizio autorizzata per la famiglia di aeromobili Beechcraft King Air, ha collaborato con WMI per certificare le Federal Aviation Administration approved Supplemental Type Certificate modifications”, afferma Textron Aviation.

“Quando i clienti governativi, militari e commerciali desiderano soluzioni per missioni critiche, si rivolgono a Textron Aviation. Le soluzioni dell’azienda forniscono le elevate prestazioni e le caratteristiche di volo necessarie per affrontare le sfide uniche delle special mission operations. Con qualità, versatilità e bassi costi operativi senza pari, i prodotti Textron Aviation sono preferiti per air ambulance, ISR, utility transport, aerial survey, flight inspection, training e una serie di altre operazioni speciali.

Più di 7.700 Beechcraft King Air turboprop sono stati consegnati ai clienti di tutto il mondo dal 1964, rendendola la best-selling business turboprop family al mondo. La flotta mondiale ha superato 62 milioni di ore di volo nei suoi 58 anni, svolgendo ruoli in tutti i rami delle forze armate statunitensi e ricoprendo commercial and special mission roles in tutto il mondo”, conclude Textron Aviation.

(Ufficio Stampa Textron Aviation – Photo Credits: Textron Aviation)