La nuova high-performance propeller di McCauley per la Beechcraft King Air B300 series ottiene la certificazione FAA

Textron aviation informa: “McCauley Propeller Systems ha annunciato che la nuova C780 propeller per la Beechcraft King Air B300 series, dotata di quattro pale in alluminio e un diametro di 105 pollici, ha ottenuto con successo la certificazione dalla Federal Aviation Amministrazione (FAA).

McCauley Propeller Systems è una divisione di Textron Aviation Inc., una società di Textron Inc.

La nuova elica ad alte prestazioni offre agli operatori del King Air B300 un payload aggiuntivo, maggiori takeoff and climb performance, rumore ridotto in cabina e in cockpit, maggiore time between overhauls”.

“La McCauley C780 è una nuova lightweight, scimitar blade design propeller che migliora la già leggendaria esperienza di volo del King Air”, ha affermato Heidi McNary, vice president and general manager, McCauley Propeller Systems. “Siamo orgogliosi di continuare a offrire ai clienti la qualità e l’artigianalità che gli aviatori si aspettano da McCauley da 85 anni”.

“Con la nuova C780 propeller, i proprietari e gli operatori del King Air B300 sperimenteranno:

– Un risparmio di peso dell’elica di oltre 50 libbre.

– Un aumento delle takeoff and climb performance.

– Rumore ridotto in cabina e in cockpit.

– Extended Time Between Overhaul (TBO) di 5.000 ore o 72 mesi.

– 4.000 ore o 36 mesi limited propeller warranty.

I clienti del King Air B300 possono far installare l’elica sul proprio aereo presso un Textron Aviation Service Center o una Authorized McCauley Service Facility senza che siano necessarie ulteriori modifiche. Per ulteriori informazioni, visitare https://mccauley.txtav.com/en/products-overview“, conclude Textron Aviation.

(Ufficio Stampa Textron Aviation – Photo Credits: Business Wire – Textron Aviation)