Emirates celebra 30 anni in Oman

Emirates celebra i 30 anni di attività a Muscat, Oman. “Dal volo inaugurale del 1993, Emirates ha trasportato 4,8 milioni di passeggeri da e per il Sultanato su oltre 37.200 voli, collegando i viaggiatori da e verso 140 destinazioni globali.

Emirates ha iniziato le operazioni in Oman con un Boeing 777-200, con quattro servizi settimanali. Nel 2019 Emirates ha lanciato lo scheduled A380 flight più breve al mondo, percorrendo una distanza di 340 chilometri a tratta da Dubai a Muscat, offrendo ai viaggiatori la possibilità di provare i prodotti e i servizi iconici di Emirates, definiti da comfort, lusso e flessibilità.

Nel corso degli anni Emirates SkyCargo ha svolto il ruolo di facilitatore per il commercio globale, trasportando oltre 155.000 tonnellate di merci verso i mercati internazionali. Emirates SkyCargo sostiene le imprese dell’Oman esportando merci locali chiave come fili per indumenti ad Amman, Nairobi e Pakistan, nonché prodotti freschi verso varie destinazioni in Europa, Stati Uniti e Giappone”, afferma Emirates.

“Creando ulteriori opportunità di carriera all’interno dell’Oman, Emirates Group impiega oltre 40 omaniti, in molteplici ruoli tra cui equipaggio di cabina, piloti e altre parti dell’azienda come Emirates Engineering, Emirates Airport Services e Airport Operations. La metà di questi dipendenti lavora con Emirates Group da oltre 10 anni, a dimostrazione dell’impegno della compagnia aerea nel coltivare i talenti e fornendo un’ampia gamma di prospettive di sviluppo che consentono ai dipendenti di acquisire competenze di livello mondiale”, conclude Emirates.

Fahad Al Hassawi, Country Manager Oman di Emirates, ha dichiarato: “L’Oman è stato un mercato importante per Emirates sin dall’inizio delle operazioni, fornendo collegamenti flessibili attraverso Dubai verso il resto del mondo, sia per i passeggeri che per l’air freight. Negli ultimi tre decenni siamo orgogliosi di aver offerto più scelta, comfort e lusso a oltre 4,8 milioni di viaggiatori da e per il Sultanato, tra cui l’implementazione del volo A380 più breve al mondo. Siamo impegnati nel Paese e attendiamo con impazienza i prossimi 30 anni”.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)