US-Bangla Airlines aumenta la disponibilità della flotta ATR con il Global Maintenance Agreement

Il più grande vettore privato del Bangladesh, US-Bangla Airlines, e il produttore di aeromobili regionali ATR hanno annunciato la firma di un Global Maintenance Agreement (GMA) per ottimizzare ulteriormente i costi di manutenzione della compagnia aerea e aumentare l’affidabilità della sua flotta di otto ATR 72-600. Il five-year pay-by-the-hour contract copre repair, overhaul and pooling services of Line Replaceable Units, oltre alla disponibilità e alla manutenzione di propellers and leading edges.

Mohammed Abdullah Al Mamun, Managing Director of US-Bangla Airlines, ha dichiarato: “Affidabilità, puntualità, esperienza del cliente e sicurezza sono di fondamentale importanza per US-Bangla. Mentre US-Bangla celebra il suo 9° anniversario, non c’è momento migliore per annunciare che stiamo rafforzando la nostra cooperazione con ATR attraverso questo Global Maintenance Agreement. Ci auguriamo che questa partnership ottimizzi ulteriormente l’affidabilità della nostra flotta ATR riducendo i costi operativi, creando una partnership vantaggiosa per tutti. Entrambi i nostri team hanno lavorato incessantemente per innovare un modello commerciale che speriamo resista alla prova del tempo e diventi un nuovo punto di riferimento nel settore dell’aviazione”.

“Ci sforziamo costantemente di trovare soluzioni innovative ed economiche per supportare i nostri clienti e l’ATR GMA è il nostro modo di collaborare con US-Bangla Airlines nelle loro operazioni quotidiane. Mentre condividiamo la nostra esperienza e cerchiamo efficienze nei components maintenance and reliability improvement processes, loro possono concentrarsi sul loro core business: offrire la migliore esperienza di viaggio alle comunità del Bangladesh nel modo più responsabile e sostenibile”, ha commentato Stefano Marazzani, ATR’s Senior Vice-President Customer Support and Services.

Da oltre 25 anni, l’ATR GMA ha potenziato in modo significativo le operazioni delle compagnie aeree regionali e ridotto i costi di manutenzione attraverso una migliore disponibilità delle parti, consigli su maintenance practices, troubleshooting e analisi ingegneristiche approfondite.

(Ufficio Stampa ATR – Photo Credits: ATR)