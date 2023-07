Accordo di collaborazione Aeronautica Militare-Politecnico di Milano: al via progetto di ricerca applicata per la Pianificazione Avanzata della Flotta AM

Il 13 luglio scorso è stato firmato un accordo di collaborazione tra l’Aeronautica Militare ed il Politecnico di Milano per la realizzazione di un progetto di ricerca applicata per la “Pianificazione Avanzata Flotta AM (PAFAM)”.

L’accordo, siglato digitalmente dal Col. Cristiano Realacci, Comandante del 1° Reparto Manutenzione Velivoli di Cameri, e dalla Prof.ssa Mara Tanelli, Professoressa Ordinaria di Automatica del Politecnico di Milano, prevede una collaborazione tra la 2ª Divisione del Comando Logistico dell’Aeronautica Militare ed il Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria dell’Ateneo milanese teso a sviluppare metodologie e approcci basati su ottimizzazione dinamica e machine-learning per la pianificazione della manutenzione e dell’attività di volo delle flotte aeree dell’Aeronautica Militare.

Mettendo a fattor comune il know-how del personale dei Reparti Manutenzione Velivoli della Forza Armata e l’expertise accademico-scientifica del Politecnico di Milano, l’obiettivo è realizzare una gestione delle flotte ancora più agile, capace di adattarsi alle differenti esigenze operative che spaziano da sistemi legacy a quelli di 4ª e 5ª generazione, con uno sguardo alla 6ª generazione, tramite l’ottimizzazione dell’utilizzo delle flotte, il supporto alle decisioni degli organi responsabili della pianificazione delle attività di flotta (Stormi e Reparti Manutenzione Velivoli) ed infine studi esplorativi e parametrici su diversi scenari.

Sarà istituito, al riguardo, un Comitato Tecnico di Progetto congiunto A.M.-POLIMI, formato da responsabili delle due istituzioni e da team di specialisti ed esperti di settore di tutti i Reparti Manutenzione Velivoli della Forza Armata.

Il progetto, selezionato ed approvato dallo Stato Maggiore Difesa nell’ambito delle iniziative Emerging and Disruptive Technologies, conferma la stretta collaborazione tra le due istituzioni, già sancita nel 2020 con la sottoscrizione di un primo accordo quadro di collaborazione per lo sviluppo congiunto di attività di ricerca e formazione, e che si rinnova con questo progetto, dimostrazione concreta della capacità e dell’interesse congiunto delle due Istituzioni a lavorare insieme al servizio del Paese in un’ottica di innovazione ed impiego di nuove tecnologie.

Il 1° R.M.V. è stato costituito sul sedime Aeroportuale di Cameri il 1° novembre 1981 e posto alle dipendenze della 2ª Divisione del Comando Logistico AM. Esso rappresenta il principale polo ingegneristico-manutentivo e logistico dell’A.M. per velivoli di elevate prestazioni “fast jet”.

(Ufficio Stampa Aeronautica Militare – Photo Credits: Aeronautica Militare)