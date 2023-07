Binter firma il finanziamento di sei nuovi Embraer E195-E2

Binter ha concluso un accordo di finanziamento con un consorzio bancario composto dai principali istituti di credito spagnoli, Santander, Caixabank e BBVA, con la consulenza di Deloitte e KPMG, per continuare lo sviluppo del suo programma di espansione della flotta.

Il presidente di Binter, Rodolfo Núñez, e il vicepresidente, Alfredo Morales, hanno firmato l’accordo con le tre banche a Gran Canaria. Con questa operazione, la compagnia aerea investirà oltre 467 milioni di dollari nell’acquisto di sei aeromobili E195-E2, che saranno consegnati nel 2024 e nel 2025 e porteranno il totale di aerei di questo modello a 16 per la compagnia aerea.

Il presidente di Binter, Rodolfo Núñez, ha sottolineato lo sforzo che l’azienda sta facendo per ampliare e mantenere una flotta moderna: “In breve tempo, passeremo da cinque a 16 aerei e ciò ci offrirà molte opzioni per migliorare in modo significativo la connettività delle Canarie con destinazioni nazionali e internazionali”, ha affermato.

“La crescita del numero di aeromobili renderà anche necessario un aumento del personale aziendale, che continuerà a svolgere un ruolo di traino nell’economia dell’arcipelago”, ha aggiunto Núñez.

Il vicepresidente della compagnia aerea, Alfredo Morales, ha sottolineato: “La fiducia delle banche firmatarie, basata sulla solidità finanziaria di Binter, ha reso possibile affrontare questa importante operazione”.

“Il rinnovo della flotta di Binter è stato una costante fin dal momento in cui la compagnia è stata acquisita da imprenditori delle Canarie nel 2002. Da allora, la compagnia aerea ha acquistato 42 aeromobili dal produttore ATR, in successivi accordi il cui importo supera i 900 milioni di dollari, e 16 jet dal produttore Embraer, che hanno comportato un investimento di oltre 1.190 milioni di dollari.

Grazie a questo importante sforzo di investimento, Binter si è affermata come la compagnia aerea con una delle flotte più moderne e giovani d’Europa, come riconosce il fornitore svizzero di servizi di intelligence per le compagnie aeree Ch-Aviation“, afferma Binter.

“L’E195-E2 è il più grande aeromobile della famiglia E-Jet E2, ed è stato ordinato con la configurazione speciale da 132 posti, in classe unica, che consente un comodo spazio di 79 centimetri tra i sedili.

L’interno dell’E2 è un punto di riferimento nell’industria aeronautica grazie alla sua configurazione 2+2, senza posto centrale, e il suo vano superiore può essere adattato per contenere fino a una valigia a mano per passeggero.

Gli E-Jets E2 sono aeromobili a corridoio singolo che si distinguono per la riduzione del rumore e per essere puliti ed efficienti, offrendo significativi miglioramenti non solo in termini di consumo di carburante, ma anche in termini di costi di manutenzione”, conclude Binter.

(Ufficio Stampa Binter – Photo Credits: Binter)