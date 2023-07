Saab: riconoscimento per il display del Gripen E al RIAT

Domenica 16 luglio, il Saab test pilot André Brännström ha vinto il Paul Bowen Trophy per la Best Solo Jet Demonstration al Royal International Air Tattoo (RIAT) in Inghilterra. “Il vincitore dell’ambito premio viene scelto tra i display di air force and test pilots di tutto il mondo, con la partecipazione di alcuni dei più avanzati military fast jets.

Questa è stata la prima volta per il Gripen E al RIAT e Saab ne ha portati due, con il display aircraft che sfoggiava il suo popolare dark splinter camouflage pattern, mentre un secondo jet era nel più tipico grey colour scheme allo static display di Saab“, afferma Saab.

“È stato un vero piacere mostrare agli appassionati di aviazione al RIAT di cosa è capace il Gripen E in volo e, come team Saab, abbiamo davvero apprezzato l’interesse e l’entusiasmo del pubblico che abbiamo incontrato ogni giorno al nostro display statico. Volevamo mostrare loro che questo all-new Gripen E fighter è tutto ciò che amavano prima del Gripen, ma ora a un livello ancora più alto. Questo premio dimostra che, si spera, l’abbiamo raggiunto e che possiamo tornare in Svezia felici”, afferma il Saab’s test pilot André Brännström.

“Il Paul Bowen Trophy for the Best Solo Jet Demonstration è intitolato alla memoria di uno dei co-fondatori del RIAT. Nel 2022, il capitano David Szentendrei dell’Hungarian Air Force ha vinto lo stesso premio pilotando un Gripen C, segnando due anni consecutivi che un pilota che vola un Gripen fighter ha vinto il Paul Bowen Trophy per la Best Solo Jet Demonstration.

Il Gripen E è l’ultima versione del Gripen fighter jet di Saab, ordinato da Svezia e Brasile. Il Gripen E incorpora tecnologie all’avanguardia, i sistemi, i sensori, le armi e i pod più recenti per garantire un combat advantage, offrendo superiorità aerea in ambienti altamente contestati”, prosegue Saab.

“Oltre 200 velivoli hanno partecipato al RIAT, uno degli air show più famosi al mondo, che si è svolto lo scorso fine settimana nel Gloucestershire, in Inghilterra. Le Air Forces e altri hanno portato una vasta gamma di velivoli come fighter jets, ma anche velivoli più grandi come il bombardiere B-52 e air refuelling tankers”, conclude Saab.

(Ufficio Stampa Saab – Photo Credits: Saab)