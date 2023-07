ANA e The Pokémon Company presentano l’”Eevee Jet NH”

Le giapponesi All Nippon Airways (ANA) e Pokémon Company stanno ampliando la loro collaborazione sotto il nome di “Pokémon Air Adventures” lanciando un secondo aereo personalizzato, l’“Eevee Jet NH”. “L’aeromobile entrerà in servizio il 31 agosto 2023 e offrirà una serie di prodotti e servizi speciali, tra cui merchandise e intrattenimento in volo.

Il Gruppo ANA e The Pokémon Company hanno già collaborato alla realizzazione del primo Pikachu Jet NH, che ha effettuato il suo primo volo lo scorso 4 giugno 2023 (leggi anche qui).

Il Pokemon Eevee ha la possibilità di evolversi in varie forme. Eevee e le sue evoluzioni, come Vaporeon, Jolteon e Flareon, sono raffigurati mentre si muovono verso il futuro insieme a Pikachu e con grande fiducia partono per un viaggio nei cieli insieme alle persone che volano verso nuove destinazioni.

Questo approccio progettuale sottolinea l’impegno di ANA nell’ispirare i propri dipendenti, i viaggiatori e la società ad esplorare infinite possibilità con interconnessioni diverse che iniziano nei cieli”, afferma All Nippon Airways.

“L’aeromobile personalizzato “Eevee Jet NH” entrerà in servizio sulle rotte internazionali a partire dal 31 agosto 2023, ed è un Boeing 777-300ER (JA784A). L’operatività sarà di circa 5 anni a partire dal 31 agosto 2023.

Possibili rotte operate dal 31 agosto al 28 ottobre 2023 (le rotte sono soggette a modifiche a causa di cambiamenti nelle operazioni): Tokyo Haneda – Londra (NH211/NH212), Tokyo Haneda – New York (NH110/NH109/NH160/NH159), Tokyo Haneda – San Francisco (NH108/NH107).

La cabina dell’“Eevee Jet NH”, come quella del “Pikachu Jet NH”, presenta disegni in edizione limitata sui grembiuli degli assistenti di cabina, sui bicchieri di carta, sui tovaglioli e sulle fodere dei poggiatesta.

Al momento di salire a bordo, i passeggeri saranno accolti con una musica pensata per far rivivere loro il mondo dei Pokémon e riceveranno un certificato d’imbarco commemorativo con il design originale di “Eevee Jet NH”.

Per dettagli e aggiornamenti visitare il sito dedicato: https://www.ana.co.jp/en/jp/international/theme/pikachujet/“, conclude All Nippon Airways.

(Ufficio Stampa All Nippon Airways – Photo Credits: All Nippon Airways)