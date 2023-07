FAA sfrutta i Loft Dynamics VR Flight Simulators per promuovere gli obiettivi dell’aviazione

Loft Dynamics (ex VRM Switzerland), leader in virtual reality (VR) flight simulation devices per piloti di tutto il mondo, ha annunciato una partnership senza precedenti con la Federal Aviation Administration (FAA).

“I simulatori di Loft Dynamics, i primi e unici VR flight simulators con approvazione regolamentare in Europa, sono ora in fase di valutazione negli Stati Uniti da parte della FAA. La FAA ha selezionato i simulatori Airbus H125 e Robinson R22 di Loft Dynamics per esplorare, per la prima volta, l’uso della VR flight simulation technology per addestrare i piloti. Entrambi i simulatori sono stati installati presso il William J. Hughes Technical Center (WHTC), l’hub di innovazione della FAA, dove verranno utilizzati per far progredire i national aviation safety, efficiency, capacity, and environmental sustainability goals e per guidare l’evoluzione del National Airspace System (NAS) verso il Next Generation Air Transportation System (NextGen)“, afferma Loft Dynamics AG.

“L’adozione di VR flight simulators da parte di international safety agencies come EASA e FAA è cruciale dato il panorama attuale. Il mondo ha bisogno di più di 600.000 nuovi piloti nei prossimi 20 anni e l’emergere di electric vertical takeoff and landing vehicles (eVTOL) aumenterà in modo significativo tale domanda. Le opzioni di formazione tradizionali non possono assolutamente tenere il passo. Abbiamo bisogno di innovazione per risolvere rapidamente questo problema, ed è quello che ci impegniamo a fare”, ha affermato Fabi Riesen, fondatore e CEO di Loft Dynamics. “Ricevere l’approvazione dall’EASA e ora presentare la nostra tecnologia alla FAA è una pietra miliare entusiasmante e importante. Siamo entusiasti di dare il via a questa partnership e forgiare collettivamente un futuro più sicuro, più scalabile e sostenibile per l’aviazione statunitense”.

“Le caratteristiche e le capacità uniche dei simulatori di Loft Dynamics consentono alla FAA di eseguire la ricerca e lo sviluppo necessari per migliorare la vertical flight safety, perseguire la qualificazione ai sensi del 14 CFR part 60, e promuovere gli obiettivi NextGen. I simulatori Robinson R22 (EASA-qualified FNPT) e Airbus H125 (EASA-qualified FTD Level 3) appena installati presentano:

– Full-scale replica cockpit and 360-degree view per segnali visivi precisi all’interno e all’esterno dell’aeromobile.

– -Modello di volo realistico per studi accurati di nominal and off-nominal events e sviluppo di safety metrics dipendenti da rotorcraft aerodynamics.

– Six-degrees-of-freedom motion platform che replica le sensazioni tattili, inclusi sling loads, runway texture, force feedback from flight controls.

– Software adattabile per scenari di addestramento personalizzabili che rispecchiano qualsiasi terreno del mondo reale e manovra, senza rischi.

– Dimensioni compatte, 10 volte più piccole dei tradizionali simulatori full-motion.

Fin dalla sua fondazione, Loft Dynamics ha svolto un ruolo chiave nella modernizzazione dell’industria aeronautica globale. I loro simulatori all’avanguardia hanno ridotto efficacemente l’air time training tra gli operatori europei, migliorato la sicurezza dell’addestramento, colmato il divario di competenze dei piloti e contribuito a ridurre le emissioni di carbonio in volo per le aziende di tutto il mondo, tra cui Airbus Helicopters, Air Zermatt e Mountainflyers. Nel dicembre 2022 la società ha ricevuto il suo primo institutional round, raccogliendo 20 milioni di dollari da investitori tecnologici statunitensi per accelerare l’espansione internazionale”, proseuge Loft Dynamics AG.

Il simulatore Airbus H125 di Loft Dynamics sarà esposto all’APSCON 2023 a Orlando, Florida, il 20 e 21 luglio. Per sperimentare il FAA-used simulator, i partecipanti possono prenotare una demo o visitare lo stand 613 per saperne di più su Loft Dynamics e le sue innovazioni future, tra cui l’Airbus H145 simulator.

“Loft Dynamics AG (ex VRM Switzerland) è un’azienda leader di mercato specializzata in VR training devices for helicopter pilots. Fondata nel 2016, la sua missione è rivoluzionare l’aviazione globale con VR flight simulators all’avanguardia. Dotati di 3D high-resolution panoramic view, dynamic six-degrees-of-motion platform, full-scale replica cockpit con un esclusivo pose tracking system, offrono una training experience coinvolgente, realistica, personalizzabile e priva di rischi. Offrendo una soluzione di addestramento 10 volte più piccola e 20 volte meno costosa rispetto ai simulatori tradizionali, migliorano l’accessibilità e la scalabilità dell’addestramento, consentendo ai piloti altamente qualificati di soddisfare la domanda globale.

In qualità di primo e unico VR flight simulation training device (FSTD) qualificato al mondo, ottenendo la FTD Level 3 qualification dall’EASA, serve i principali produttori, compagnie aeree, operatori, scuole e organizzazioni in tutto il mondo. Con sede a Zurigo, in Svizzera, il team comprende ingegneri appassionati, sviluppatori ed esperti di aviazione. Maggiori informazioni su www.loftdynamics.com“, conclude Loft Dynamics AG.

(Ufficio Stampa Loft Dynamics AG – Photo Credits: Loft Dynamics AG)