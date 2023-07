News Brevi – 19.07.2023

ITA AIRWAYS: PRECISAZIONE SUI VOLI IN CONTINUITA’ TERRITORIALE, LA COMPAGNIA CONFERMA LA SUA ATTENZIONE NEI CONFRONTI DELLA SARDEGNA – ITA Airways informa: “ITA Airways in merito alle dichiarazioni diffuse a mezzo stampa sui voli in continuità territoriale con la Regione Sardegna, precisa che attualmente, tenuto conto del dimensionamento dell’offerta contenuto nel Decreto ministeriale, opera giornalmente: 7 frequenze sulla Cagliari – Roma Fiumicino, come previsto dal Decreto; 6 frequenze sulla Cagliari – Milano Linate, 2 in più rispetto al Decreto; 3 frequenze sulla Alghero – Milano Linate, 1 in più rispetto al Decreto. La Compagnia attua un continuo monitoraggio, insieme alle competenti strutture della Regione Sardegna, sulla capacità disponibile. Nel caso in cui sulla singola tratta la domanda dei posti fosse superiore al 91% dell’offerta complessiva giornaliera, ITA Airways, nel rispetto del Decreto, valuta tempestivamente incrementi dell’offerta tramite utilizzo di aeromobili più capienti o introduzione di voli aggiuntivi, tenendo in debita considerazione la disponibilità della flotta. In aggiunta, ITA Airways ha messo a disposizione circa 1.000 posti addizionali rispetto alla capacità minima indicata dal bando grazie all’impiego di aeromobili a maggiore capacità unitaria. La Compagnia, impegnata in questi giorni a fronteggiare gli impatti dello sciopero degli operatori aeroportuali dello scorso 15 luglio, nonché l’emergenza causata dall’incendio presso l’aeroporto di Catania, conferma la propria attenzione nei confronti della Sardegna e della mobilità dei suoi cittadini”.

AEROPORTO DI TRAPANI: 24 NUOVI PULLMAN DALLA REGIONE SICILIA PER RIPORTARE I PASSEGGERI A CATANIA – Sono arrivati, nella notte, all’aeroporto Vincenzo Florio di Trapani Birgi, ben 24 pullman nuovi, targati appositamente ieri e concessi da Ast, per decisione della task force voluta dal presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani e coordinata dall’assessore ai Trasporti, Alessandro Aricò. Si aggiungono a quelli già precedentemente forniti per far fronte all’emergenza causata dall’incendio dell’aeroporto Fontanarossa. Anche l’Aeronautica militare e il 6° Reggimento dei Bersaglieri dell’Esercito hanno messo a disposizione i propri mezzi e la Protezione civile ha fornito, e continua a farlo, supporto e ristoro ai passeggeri in attesa di tornare a destinazione. La Prefettura è in contatto continuo con il presidente di Airgest, Salvatore Ombra e ogni volo viene coordinato con la compagnia aerea Ryanair. I voli, oggi, in transito dall’aeroporto Vincenzo Florio di Trapani Birgi sono 49 tutti operati da Ryanair di cui 31 riprotetti da Catania. Sono Cracovia, Bologna (4 voli), Malta (3 voli), Pantelleria (2 voli operati da Dat), Milano Malpensa (4 voli), Tolosa, Milano Bergamo (3 voli), Pisa (3 voli), Siviglia, Londra Stansted, Roma Fiumicino (7 voli), Napoli, Villafranca, Venezia (3 voli), Genova, Torino (2 voli), Ancona, Billund, Napoli, Dusseldorf-Weeze, Bruxelles Charleroi, Treviso, Trieste, Bari, Pescara, Eindhoven, Cagliari. Saranno impiegati 130 bus per trasportare circa 6000 persone a Catania. Ieri, i 106 voli che hanno raggiunto Trapani non hanno avuto alcun ritardo imputabile allo scalo. Il ringraziamento del presidente Ombra a chi si sta spendendo per l’emergenza: “Grazie a questo lavoro di squadra tra la politica e i principali attori del trasporto siciliano è stato e sarà possibile, fino alla fine di questa emergenza, poter accompagnare i passeggeri, dirottati a Trapani Birgi, alla loro destinazione originaria, Catania, e limitare i disagi all’utenza. In questa occasione è stata scritta una bella pagina della Sicilia che funziona. Auguriamo a Sac di poter tornare perfettamente operativa nel più breve tempo possibile”.

LA DIREZIONE DI IMPIEGO DEL PERSONALE DELL’AERONAUTICA MILITARE COMPIE 25 ANNI – Venerdì 14 luglio, presso l’Auditorium di Palazzo Aeronautica, è stato celebrato il 25° Anniversario della costituzione della Direzione di Impiego del Personale Militare dell’Aeronautica (DIPMA). La Direzione nacque il 14 luglio 1998 come strumento di impiego, a seguito delle riforma legislativa introdotta dalla L. 25/1997. La celebrazione ha avuto inizio con il saluto del Generale di Divisione Aerea Fabio Sardone, Direttore della DIPMA che, nel ringraziare gli ospiti e il personale presente, ha ricordato come dietro il termine “impiego” si nascondano accezioni ben più complesse, tra le quali l’orientamento professionale, l’avvio ai corsi, il conferimento degli incarichi, i trasferimenti d’autorità e quelli ad istanze di parte, la verifica delle attribuzioni specifiche nonché i pareri della Forza Armata per il collocamento in congedo. Un lavoro articolato, reso ancor più complesso dal particolare momento storico, sociale e geopolitico in cui, a fronte della crescita delle tutele sociali, della sensibilità giuridica, del numero di accessi agli atti, dei ricorsi e degli impegni operativi nazionali ed internazionali, assistiamo ad una sensibile riduzione dei reclutamenti nelle Forze Armate e ad un’importante contrazione delle risorse umane disponibili per la F.A.. La Direzione, tuttavia, è riuscita a preservare la propria dinamicità e la sua reattività, adattandosi alle nuove sfide attraverso la revisione e l’ottimizzazione dei propri processi di lavoro e realizzando, in sinergia con il Comando Logistico, una nuova banca dati più completa ed efficace che permetterà l’efficientamento dei processi. A seguire, il Generale di Squadra Aerea Roberto Comelli, ex Direttore della DIPMA ed attualmente Comandante Logistico, è intervenuto in rappresentanza del Capo di Stato Maggiore dell’AM, omaggiando il personale della Direzione, i Direttori che si sono succeduti negli anni, tra cui l’antesignano per eccellenza e compianto Generale Tei, per il decisivo apporto reso, la solerzia, la dedizione, l’abnegazione e il senso del dovere costantemente messi in campo. Il Generale Comelli, inoltre, ha evidenziato che i ricorsi amministrativi registrati negli anni avverso i provvedimenti d’impiego si sono conclusi in larghissima parte a favore dell’Amministrazione, a testimonianza di un lavoro compiuto in modo serio e leale, nel delicato sforzo di coniugare, per quanto possibile, le aspettative dei singoli con le prioritarie esigenze di Forza Armata. L’evento si è concluso con gli auguri formulati dal Vicario episcopale, Mons. Antonio Coppola che, nel porgere il plauso alla Direzione per il delicato lavoro svolto, ha auspicato una sempre maggiore attenzione ai bisogni del personale militare (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AIRLINK INTRODUCE I VOLI MPUMALANGA – VICTORIA FALLS – Airlink, la principale compagnia aerea dell’Africa meridionale, opererà voli tra Mbombela (Nelspruit) e Victoria Falls, Zimbabwe, a partire dal 28 novembre 2023. La nuova rotta completerà il servizio già esistente tra l’aeroporto internazionale Kruger Mpumalanga di Mbombela (KMIA) e Livingstone sul lato zambiano delle cascate famose in tutto il mondo. Il nuovo servizio per Victoria Falls espande i collegamenti diretti tra le principali attrazioni turistiche dell’Africa meridionale, vale a dire il Kruger National Park e dintorni, Victoria Falls, Città del Capo e la Garden Route. La nuova rotta offre ai viaggiatori una scelta più ampia di itinerari grazie all’utilizzo dei voli diretti Airlink e senza dover transitare via Johannesburg. Per facilitare il nuovo servizio, Airlink adeguerà i suoi voli KMIA-Livingstone portandoli a quattro a settimana.

VUELING COLLEGA L’ITALIA ALLE ISOLE LEGGENDARIE – Vueling informa: “Ci sono alcuni luoghi che affondano le loro radici tra mito e realtà, tra storia e leggenda: un connubio che accresce ancor di più il loro fascino. Come nel caso di alcune isole in Europa che antichi racconti fanno nascere all’epoca delle saghe di eroi e divinità o che sono permeate da storie che sfumano nel mito. Tra queste vi sono isole dalla bellezza leggendaria, come le Cicladi Santorini e Mykonos, con i miti dell’antica Grecia giunti fino a noi, Ibiza, che prende il nome da una divinità egizia, Maiorca, legata a doppio filo con i Templari, e Lampedusa, popolata all’inizio da due coppie di innamorati. Destinazioni dove i confini del tempo si dissolvono in un eterno presente, che Vueling, parte del gruppo IAG, propone per una fuga insulare all’insegna di mare cristallino, calette nascoste raggiungibili solo in barca e scoperte culturali. Dall’Italia Santorini è raggiungibile grazie a 4 voli settimanali nei mesi estivi di Vueling da Roma Fiumicino. Vueling collega Roma Fiumicino all’aeroporto di Mykonos con 5 voli settimanali nei mesi estivi. L’isola di Ibiza è collegata da Vueling da Roma Fiumicino con 11 voli settimanali e da Milano Malpensa con 8 voli settimanali nei mesi estivi. Vueling collega Roma Fiumicino all’aeroporto di Palma di Maiorca con 2 voli settimanali nei mesi estivi. Dall’Italia, nei mesi estivi Lampedusa è raggiungibile con Vueling grazie a 1 volo settimanale da Roma Fiumicino.

PIPISTREL ESPANDE IL PROPRIO US DISRIBUTION NETWORK CON L’US WEST COAST DISTRIBUTOR ELEMENTAL AVIATION – Pipistrel, una società di Textron Inc., ha ampliato la propria rete di distribuzione negli Stati Uniti con la nomina di un terzo distributore regionale, Elemental Aviation, per la costa occidentale. Dedicato al progresso dell’aviazione attraverso soluzioni sostenibili e innovative, Elemental Aviation sarà responsabile per sales, service support and training for Pipistrel’s ultralight, light sport and type certified aircraft. Elemental Aviation supervisionerà le vendite e l’assistenza in California, Nevada, Oregon, Washington, Idaho, Arizona, Montana, Colorado, Wyoming e New Mexico. Stephen Mckenna, director of sales and marketing, Pipistrel, afferma: “Collaborando con Elemental Aviation, stiamo rafforzando le nostre capacità di distribuzione e assicurando che le scuole di volo e i centri di addestramento in tutta la costa occidentale abbiano un comodo accesso agli aerei Pipistrel, incluso l’Alpha Trainer, che è tra le migliori opzioni per i piloti in formazione negli Stati Uniti. L’Alpha Trainer configurato con l’avionica Garmin G3X può realizzare una varietà di missioni di addestramento offrendo bassi costi di acquisizione, operativi e di manutenzione. Ora con Elemental Aviation, le scuole di volo possono contare su un accesso tempestivo alle parti e al supporto, garantendo operazioni di addestramento ininterrotte e la massima disponibilità degli aeromobili. Siamo orgogliosi di dare il benvenuto al team di Elemental Aviation nella famiglia Pipistrel”. Jason Talley, fondatore e CEO di Elemental Aviation, afferma: “In Elemental Aviation crediamo fermamente che il futuro dell’aviazione risieda nell’accesso a soluzioni di formazione convenienti e sostenibili. La collaborazione con Pipistrel ci consente di unire le nostre competenze e presentare ai piloti di nuova generazione l’incredibile potenziale dell’aviazione elettrica e la straordinaria gamma di velivoli sostenibili di Pipistrel”. La nomina di Elemental Aviation rafforza l’attuale rete di distribuzione statunitense di Pipistrel, dopo le nomine di Lanier Flight Center e Lincoln Park Aviation (LPA) nel primo trimestre 2023.

DELTA HA PORTATO I VETERANI IN NORMANDIA PER IL 79° ANNIVERSARIO DEL D-DAY – Per il secondo anno consecutivo, più di 40 veterani della seconda guerra mondiale si sono imbarcati su un volo charter di Delta per la Normandia, Francia, dove hanno trascorso la settimana visitando memoriali, partecipando a cerimonie in loro onore e condividendo storie di 79 anni fa. Mentre il programma inaugurale dello scorso anno ha gettato solide basi per il successo di quest’anno, la missione ha assunto un compito significativamente più ampio, riportando più di 40 veterani della seconda guerra mondiale, rispetto ai 29 del 2022. Questa grande impresa è stata resa possibile dalla forza delle partnership aziendali di Delta, in particolare con Best Defense Foundation, fondata nel 2018 da Donnie e Kathryn Edwards, e Michelin. Lo storico viaggio è iniziato il 31 maggio ad Atlanta, città natale di Delta, con una parata attraverso l’Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport international terminal. Ovunque in Normandia, i veterani erano circondati da migliaia di fan di tutte le età provenienti da ogni angolo del mondo. Bob Somers, Delta S.V.P. of Global Sales, si è unito al programma di quest’anno per vedere in prima persona l’esperienza indimenticabile creata da questa partnership tra Delta, la Best Defense Foundation e i Corporate Customers. Delta, la Best Defense Foundation e Michelin condividono lo stesso impegno per la leadership al servizio e la comunità di veterani militari e sono onorati di mettere in contatto i veterani della seconda guerra mondiale con le persone e i luoghi che continuano ad avere un impatto 79 anni dopo. Dopo due missioni charter di successo in Normandia, i team sono a buon punto con i preparativi per il programma del prossimo anno per l’80° anniversario del D-Day.

GULFSTREAM ESPANDE IL CUSTOMER SUPPORT IN ASIA – Gulfstream Aerospace Corp. ha annunciato l’aggiunta di tre authorized warranty facilities in Cina al suo worldwide Customer Support network. Deer Jet a Pechino, Business Aviation Asia Limited a Shenzhen ed ExecuJet Haite Aviation Services China a Tianjin sono ora autorizzate da Gulfstream a fornire warranty repairs and maintenance services. Queste nuove strutture si uniscono alle altre authorized warranty facilities del Gulfstream Customer Support nella regione, tra cui Metrojet Limited a Hong Kong e Shanghai Hawker Pacific a Shanghai. I regional factory authorized service centers includono le sedi di Jet Aviation a Hong Kong e Singapore. “L’aggiunta di queste authorized warranty facilities aumenta l’accesso a warranty service, maintenance and parts per i Gulfstream customers basati o in viaggio in tutta la regione”, ha affermato Derek Zimmerman, president, Gulfstream Customer Support. “Shenzhen, Pechino e Tianjin sono hub strategici per la business aviation e siamo lieti di offrire ai nostri clienti queste nuove opzioni di servizio”. Le tre nuove authorized warranty facilities sostituiranno le Gulfstream service operations a Beijing Capital Airport.

ETHIOPIAN AIRLNES, BOEING E THINKYOUNG INAUGURANO LA STEM SCHOOL IN ETIOPIA – Ethiopian Airlines, Boeing e ThinkYoung hanno lanciato la STEM School, un’iniziativa progettata per fornire ai giovani e agli insegnanti in Etiopia le competenze necessarie per ottenere migliori opportunità di lavoro. Il programma si concentra sui giovani africani svantaggiati, in particolare sulle donne, incoraggiandoli a perseguire un’istruzione superiore in ambito STEM, con particolare attenzione all’aviazione. La STEM School sarà ospitata presso l’Ethiopian Airlines Aviation University, sfruttando l’esperienza della compagnia di bandiera dell’Etiopia. Questa collaborazione garantisce a studenti e insegnanti di beneficiare delle vaste conoscenze e delle risorse della compagnia aerea in più rapida crescita in Africa, migliorando la loro esperienza educativa e fornendo loro conoscenze reali. Mesfin Tasew, Chief Executive Officer di Ethiopian Airlines Group, ha commentato il programma: “Siamo lieti della nostra collaborazione con Boeing e ThinkYoung per lanciare l’iniziativa STEM School, che aiuta i giovani etiopi ad avere successo nell’istruzione e nelle loro future carriere, principalmente nel settore dell’aviazione, e a diventare la prossima generazione di innovatori. Crediamo nella necessità di andare al passo con la velocità della tecnologia e di essere preparati alle esigenze future. Questa cooperazione e iniziativa svilupperà i giovani per soddisfare le esigenze future dell’industria aeronautica etiope in rapida crescita”. Un programma completo e coinvolgente della durata di sei settimane, la STEM School offrirà oltre 300 ore di lezioni e formazione pratica. Il programma accoglierà 24 studenti tra gli 11 e i 12 anni provenienti da diverse regioni dell’Etiopia. Il 50% degli studenti saranno ragazze. Gli studenti impareranno le basi di STEM, il coding e la programmazione, oltre a competenze trasversali come il lavoro di squadra e la risoluzione dei problemi. Il job shadowing presso Ethiopian Airlines consentirà agli studenti di sperimentare vari ruoli legati alle STEM e di migliorare le competenze acquisite durante il programma. Gli studenti avranno l’opportunità di incontrare i professionisti di Ethiopian Airlines che faranno loro da tutor durante i loro progetti individuali. Questo stage ha anche il vantaggio di fornire raccomandazioni professionali, esperienze degne di un curriculum e opportunità di networking.

AIR CANADA INTRODUCE ULTERIORI MIGLIORAMENTI DEL SUO PRODOTTO – Air Canada ha annunciato oggi nuove funzionalità per i suoi prodotti e servizi, aggiungendo ancora più comfort e convenienza alla sua esperienza di viaggio a bordo. Gli aggiornamenti includono offerte ampliate di cibo e bevande a bordo per soddisfare una varietà di esigenze e gusti, opzioni più adatte alle famiglie nella libreria di intrattenimento a bordo della compagnia aerea, nonché ulteriori miglioramenti all’app Air Canada. Questi aggiornamenti sono gli ultimi apportati dalla compagnia aerea nell’ambito della sua iniziativa “More to Travel”, una serie di continui miglioramenti in corso nei suoi prodotti e servizi di viaggio. “In Air Canada, sappiamo che un’esperienza a bordo confortevole e piacevole è una parte importante del viaggio dei nostri clienti”, ha affermato Jacqueline Harkness, Managing Director, Products and Services at Air Canada. “Siamo lieti di offrire più opzioni di cibi e bevande per una varietà di gusti e preferenze, inclusi prodotti non disponibili oggi su nessuna compagnia aerea canadese, mentre continuiamo a migliorare l’esperienza complessiva a bordo di Air Canada”. Il mese scorso, Skytrax ha nominato Air Canada Most Family Friendly Airline for 2023. Ora, sarà l’unica compagnia aerea canadese a offrire alcuni dei cortometraggi per bambini più popolari per l’intrattenimento in volo attraverso un’ampia partnership con Mattel. Gli ultimi aggiornamenti dell’app Air Canada, disponibili gratuitamente tramite l’Apple App Store o Google Play, consentono un accesso rapido e semplice a importanti informazioni di viaggio durante il viaggio. “I nostri clienti desiderano informazioni e strumenti digitali che soddisfino le loro esigenze in tempo reale durante la navigazione in aeroporti affollati. Il nostro obiettivo è fornire informazioni di viaggio contestuali direttamente ai dispositivi dei nostri clienti tramite la nostra premiata app Air Canada, con ulteriori miglioramenti in arrivo”, ha affermato Derek Whitworth, Managing Director, Customer Digital Technology at Air Canada.

IATA: DICHIARAZIONE SULL’ATC NEGLI STATI UNITI E IN CANADA – L’International Air Transport Association (IATA) ha rilasciato la seguente dichiarazione del suo direttore generale, Willie Walsh, sulle performance delle United States and Canadian air traffic control (ATC) organizations. “Negli ultimi 12-18 mesi le compagnie aeree hanno risposto alla fortissima domanda di viaggi post-pandemia aggiungendo decine di migliaia di dipendenti alla loro forza lavoro. Ad esempio, l’occupazione delle compagnie aeree passeggeri statunitensi è ora al livello più alto da oltre due decenni. Al contrario, la carenza di personale ATC in Nord America continua a produrre ritardi e interruzioni inaccettabili per il pubblico in viaggio su entrambi i lati del confine. All’inizio di quest’anno, le compagnie aeree hanno ridotto i loro orari fino al 10% negli aeroporti dell’area di New York su richiesta della FAA, che aveva riconosciuto di non poter soddisfare l’attuale livello di operazioni con la forza lavoro dei controllori esistente. Le scarse prestazioni ATC si aggiungono alla FAA e al DOT che richiedono alle compagnie aeree di investire oltre 630 milioni di dollari per aggiornare o sostituire le apparecchiature avioniche di bordo completamente certificate su migliaia di aeromobili per mitigare i rischi del lancio del 5G vicino agli aeroporti. Questo è unico negli Stati Uniti. Il rollout del 5G in altre parti del mondo non ha richiesto nulla di simile alle compagnie aeree. Questo doppio colpo di scarsa pianificazione è deludente. Recenti rapporti di stampa evidenziano come NAV Canada, il fornitore canadese di servizi di navigazione aerea (ANSP), stia deludendo anche le compagnie aeree e il pubblico in viaggio, con centinaia di voli cancellati a causa della carenza di controllori. Ciò avviene mentre il governo canadese sta rivedendo la legislazione sui diritti dei passeggeri, attribuendo esclusivamente l’onere dell’assistenza e del risarcimento alle compagnie aeree, indipendentemente dalla causa principale di interruzioni e ritardi. Siamo d’accordo con il governo sulla necessità di una responsabilità condivisa lungo l’intera catena del valore, cosa che non può essere raggiunta individuando le compagnie aeree. Ottawa e Washington, DC devono assumersi la responsabilità dei problemi sotto il loro diretto controllo e guidare la loro risoluzione”, ha affermato Walsh.

INCONTRO TRA IL DIRETTORE GENERALE ENAC E IL SINDACO DI CAPUA – La promozione e lo sviluppo dell’aeroporto di Capua al centro dell’incontro che si è svolto oggi in Enac tra il Direttore Generale Alessio Quaranta e il Sindaco di Capua Adolfo Villani. Sono stati avviati i lavori propedeutici per la realizzazione di una seconda pista in erba e sono in corso indagini topografiche e geologiche per il progetto della seconda pista che consentirà di non interrompere le attività aeroportuali durante i lavori di pavimentazione della pista principale. Questo progetto si inserisce come perizia di variante al progetto principale che la cui approvazione è in programma entro il prossimo settembre. La pista in erba dovrebbe essere ultimata entro ottobre e rappresenterà il via ibera per il rifacimento del fondo della pista principale. Secondo gli accordi contrattuali i lavori dovranno essere conclusi entro 4 mesi dal loro inizio, tempi che però potrebbero allungarsi in caso di meteo avverso.

TORINO AIRPORT: LIMITAZIONI AL TRAFFICO AEREO PER DISINNESCO ORDIGNO BELLICO – Torino Airport informa: “Torino Airport informa che la chiusura dello spazio aereo dalle ore 05:45 fino alle ore 08:45 di domenica 23 luglio 2023 sopra l’area oggetto delle operazioni di disinnesco dell’ordigno bellico rinvenuto in Frazione Pratoregio a Chivasso (TO) comporterà la sospensione delle operazioni di avvicinamento e atterraggio degli aeromobili presso l’Aeroporto di Torino. Si precisa che nella data sopraindicata lo scalo rimane aperto. La chiusura dello spazio aereo non implica l’interruzione dei servizi aeroportuali. Potranno verificarsi ritardi o cancellazioni dei voli in arrivo e in partenza nella fascia oraria indicata. Torino Airport ha provveduto a comunicare le limitazioni alle compagnie aeree, che a loro volta daranno comunicazione ai passeggeri interessati in merito allo stato dei voli. Si ricorda che la scelta operativa di cancellare o riprogrammare i voli nella suddetta fascia oraria resta in capo alle singole compagnie aeree. Per informazioni dettagliate sui propri voli, i passeggeri possono quindi rivolgersi alla compagnia aerea o agenzia di viaggio, oppure contattare il servizio Informazioni Voli di Torino Airport al numero 011 5676361-2”.