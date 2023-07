Il Beechcraft Denali fa il suo debutto all’EAA AirVenture

Textron Aviation ha annunciato oggi che il suo nuovo single-engine turboprop attualmente in fase di sviluppo, il Beechcraft Denali, ha fatto il suo debutto all’Experimental Aircraft Association (EAA) AirVenture di Oshkosh, Wisconsin. La presenza dell’aereo offre ai membri dei media e agli appassionati di aviazione un primo sguardo all’ultimo velivolo della società.

L’aereo Beechcraft Denali è progettato e sarà prodotto da Textron Aviation Inc., una società Textron Inc.

“Il clean-sheet and high-performance design del Denali sta rivoluzionando il single engine turboprop market”, afferma Lannie O’Bannion, senior vice president, Sales & Flight Operations. “I Beechcraft turboprops sono rinomati per la loro versatilità e affidabilità e sono entusiasta di presentare al mondo il nuovo membro della leggendaria famiglia di prodotti”.

Textron Aviation ha recentemente annunciato che porterà sul Denali il rivoluzionario Garmin Emergency Autoland system (leggi anche qui). Questa nuova funzionalità è in fase di implementazione nel programma di sviluppo e test di volo del velivolo e sarà disponibile come funzionalità standard al momento dell’entrata in servizio.

I partecipanti allo show possono vedere il Beechcraft Denali da lunedì 24 luglio a domenica 30 luglio, presso lo stand n. 78 di Textron Aviation EAA AirVenture.

Textron Aviation annuncia l’ultimo Garmin Avionics Software per la 2024 Cessna Caravan Family

Textron Aviation ha annunciato oggi miglioramenti avionici alla famiglia di turboelica Cessna Caravan: il Cessna Caravan e il Cessna Grand Caravan EX. In arrivo nel 2024, il turboelica utility più popolare al mondo offrirà l’ultima suite avionica Garmin per offrire ai piloti prestazioni superiori e una migliore esperienza utente.

“Ci sforziamo di fornire esperienze di volo eccellenti per i piloti e questo aggiornamento per il Caravan dimostra il nostro impegno nell’incorporare la tecnologia e l’innovazione più recenti basate sul feedback dei clienti”, ha dichiarato Lannie O’Bannion, vicepresidente senior, Sales & Flight Operations. “Siamo impegnati nel futuro di questo leggendario turboelica e nel futuro del volo”.

Equipaggiati con la Garmin G1000 NXi avionics suite, i Caravan operators sperimenteranno una serie di nuove funzionalità e tecnologie avanzate di Garmin. Le aggiunte degne di nota che verranno fornite di serie includono GDL 60 datalink, GTX 345DR diversity transponder e GI 275 electronic standby.

Il GDL 60 offrirà opzioni di scambio dati e connettività ad alta larghezza di banda, incluse reti Bluetooth, Wi-Fi e LTE. Il GDL 60 fornisce cockpit and personal electronic device connectivity. Il GTX 345DR offrirà lo standard ADS-B Out/In e includerà anche la copertura dell’antenna diversity. Le applicazioni ADS-B In disponibili sono state ampliate con il GTX 345DR per includere CAVS (CDTI Assisted Visual Separation) e ROA (Runway Occupancy Awareness). Il GI 275 electrinic standby offre un display touchscreen in vetro moderno ed elegante.

Gli operatori avranno a disposizione nuove funzionalità opzionali, tra cui il radar meteorologico Garmin GWX 8000, che aggiunge Automode e Lightning and Hail Prediction. Avranno anche il Taxiway Routing opzionale, che fornisce una guida visiva per gli operatori durante le manovre nell’ambiente aeroportuale.

