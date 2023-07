Pratt & Whitney annuncia oltre 400 consegne della PT6 E-Series™ Engine Family, superando le 100.000 ore di volo

Pratt & Whitney Canada, una business unit di Pratt & Whitney, ha annunciato oggi di aver consegnato oltre 400 motori PT6 E-Series™, con la flotta che ora ha volato per più di 100.000 ore in tutto il mondo. “Basandosi sull’eredità dell’iconica famiglia di motori PT6, che quest’anno celebra il suo 60° anniversario, la PT6 E-Series ha alzato il livello di engine performance, control systems, data intelligence and service solutions. Il PT6E-67XP equipaggia il Pilatus PC-12 NGX e il PT6E-66XT il TBM 960 di Daher: entrambi sono single-engine turboprops”, afferma Pratt & Whitney Canada.

“La PT6 E-Series incarna il nostro impegno a promuovere l’innovazione e migliorare la nostra tecnologia, per offrire maggiore valore ai nostri clienti e supportare il loro continuo successo”, ha affermato Nicholas Kanellias, vice president, General Aviation, Pratt & Whitney Canada. “Con la sua combinazione ottimale di precisione, performance ed efficienza, offre un’esperienza di volo elevata e stabilisce un nuovo standard per l’aviazione generale, supportato da una comprehensive engine maintenance coverage attraverso i nostri premium maintenance plans”.

“La PT6 E-Series è la prima famiglia di motori nel general aviation turboprop market con un dual-channel integrated electronic propeller and engine control system. Le digital capabilities della PT6 E-Series consentono il single-power lever engine control, portando a un’esperienza di pilotaggio più intuitiva.

Il control system aiuta a ottimizzare la potenza e l’efficienza in tutte le fasi del volo, rivedendo costantemente tutti i parametri del motore, così come molti parametri del velivolo, apportando le necessarie modifiche a fuel flow and propeller blade angle. I dati vengono utilizzati per fornire performance costanti del motore a tutte le altitudini e temperature. La PT6 E-Series offre anche miglioramenti delle performance come maggiore engine take-off, climb and thermodynamic power.

Gli operatori dei velivoli PC-12 NGX possono garantire la massima tranquillità e la massima disponibilità grazie alla platinum-level coverage del P&WC Eagle Service™ Plan. Questo pay-per-hour program è una soluzione completa che include scheduled engine maintenance, foreign object damage and environmental damage repair, predictive and pro-active support e molto altro. Coloro che volano con l’aeromobile TBM 960 beneficiano dell’all-new P&WC Service Guarantee Program, che offre agli operatori il vantaggio di un supporto proattivo durante tutto il periodo di proprietà del nuovo motore”, prosegue Pratt & Whitney Canada.

“Dalla sua fondazione nel 1928, i motori Pratt & Whitney Canada hanno volato per 1 miliardo di ore. La metà di quelle ore – 500 milioni – sono sulla famiglia PT6“, conclude Pratt & Whitney Canada.

(Ufficio Stampa Pratt & Whitney – Photo Credits: Pratt & Whitney)