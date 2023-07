News Brevi – 25.07.2023

AERONAUTICA MILITARE: ELICOTTERO DEL 15° STORMO RECUPERA UN SUBACQUEO DISPERSO A LARGO DI TOR PATERNO (RM) – Nel pomeriggio di ieri, intorno alle ore 16:30, un elicottero HH-139A dell’85° Centro SAR (Search and Rescue – Ricerca e Soccorso) dell’Aeronautica Militare, di stanza sulla base di Pratica di Mare (RM), ha recuperato un subacqueo di 68 anni che, a causa del mare mosso e del forte vento, era disperso in acqua a qualche miglio dalla costa di Tor Paterno. L’equipaggio dell’Aeronautica Militare – un team specializzato composto da piloti, operatori di bordo ed aerosoccorritore – era decollato circa due ore prima dalla base di Pratica di Mare per una missione addestrativa, quando al termine della stessa ha individuato il subacqueo in difficoltà. Dopo aver ricevuto l’autorizzazione ad intervenire dal Maritime Rescue Cordination Center di Roma attraverso il Rescue Coordination Center del Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico (FE), l’operazione di soccorso è diventata reale e l’aerosoccorritore si è calato con il verricello eseguendo con successo il recupero dell’uomo. L’elicottero è poi atterrato all’aeroporto militare di Pratica di Mare, dove un’equipe medica della locale Infermeria militare si è immediatamente accertata delle condizioni di salute del sessantottenne. Il 15° Stormo dell’Aeronautica Militare garantisce, 24 ore su 24, 365 giorni l’anno, senza soluzione di continuità, la ricerca ed il soccorso degli equipaggi di volo in difficoltà, concorrendo, inoltre, ad attività di pubblica utilità quali la ricerca di dispersi in mare o in montagna, il trasporto sanitario d’urgenza di pazienti in imminente pericolo di vita ed il soccorso di traumatizzati gravi, operando anche in condizioni meteorologiche estreme. Dalla sua costituzione ad oggi, gli equipaggi del 15° Stormo hanno salvato circa 7.800 persone in pericolo di vita. Dal 2018 il Reparto ha acquisito la capacità AIB (Antincendio Boschivo) contribuendo alla prevenzione e la lotta agli incendi su tutto il territorio nazionale nell’ambito del dispositivo interforze messo in campo dalla Difesa (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AERONAUTICA MILITARE: TRASPORTO SANITARIO URGENTE DA CAGLIARI A MILANO LINATE – Si è concluso ieri notte, intorno alle ore 1:30, il trasporto sanitario d’urgenza effettuato da un Falcon 50 del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare, decollato dall’aeroporto militare di Cagliari ed atterrato in quello di Linate (MI), con a bordo un neonato di un giorno in imminente pericolo di vita. La richiesta di un immediato trasferimento all’ Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico-Policlinico di San Donato Milanese è stata avanzata dalla Prefettura di Cagliari alla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, la sala operativa dell’Aeronautica Militare che ha tra i propri compiti anche quello di organizzare e gestire questo genere di trasporti su tutto il territorio nazionale. A bordo del velivolo militare il piccolo paziente è stato imbarcato in culla termica, accompagnato da un’equipe medica e dal padre. Atterrati all’aeroporto di Linate, li attendeva l’autombulanza per completare il trasferimento verso il policlinico di San Donato Milanese. Attraverso i suoi Reparti di Volo l’Aeronautica Militare mette a disposizione mezzi ed equipaggi pronti a decollare in qualunque momento e in grado di operare anche in condizioni meteorologiche complesse per assicurare il trasporto urgente non solo di persone in imminente pericolo di vita, come accaduto oggi, ma anche di organi ed equipe mediche per trapianti. Sono centinaia ogni anno le ore di volo effettuate per questo genere di interventi dagli aerei del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare, della 46ª Brigata Aerea di Pisa e dagli elicotteri del 15° Stormo di Cervia (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AUMENTANO AEREI, ELICOTTERI E DRONI NELLA LOTTA ALLE FIAMME: ALLA FIERA “REAS” NUOVE TECNOLOGIE PER INDIVIDUARE E SPEGNERE I ROGHI – Aumenta il numero di aerei, elicotteri e anche droni impiegati in Italia per la lotta agli incendi boschivi. Quest’estate la campagna estiva antincendio può infatti contare su ben 34 velivoli, coordinati dal Centro Operativo Aereo Unificato (COAU) del Dipartimento della Protezione Civile. Questa flotta è composta da quattordici “Canadair CL-415”, due aerei anfibi “AT-802 Fire Boss”, cinque elicotteri “S-64 Skycrane” e altri tredici elicotteri di vari modelli. Nell’estate del 2022, il COAU ha effettuato 1.102 missioni antincendio, con un totale di 5.849 ore di volo per il lancio di oltre 176 milioni di litri di estinguente. Ad aerei e elicotteri si affiancano anche i droni, sempre più spesso utilizzati dai Carabinieri Forestali, dai Vigili del Fuoco e anche dalle organizzazioni regionali di Protezione Civile per controllare il territorio, individuare precocemente i roghi e magari cogliere sul fatto eventuali piromani. Le ultime novità tecnologiche sul fronte dell’impiego dei mezzi aerei nella lotta agli incendi boschivi saranno tra i temi al centro di “REAS 2023”, ventiduesima edizione del grande salone internazionale su emergenza, protezione civile, primo soccorso e antincendio, che si svolgerà dal 6 all’8 ottobre presso il Centro Fiera di Montichiari (Brescia). Durante “REAS 2023”, saranno presentati in anteprima due nuovissimi droni “made in Italy” ad ala fissa e a propulsione solare, capaci di volare di giorno per molte ore di seguito anche a lunga distanza: si tratta del “FireHound Zero LTE”, un drone dotato di un sofisticato sensore all’infrarosso per individuare gli incendi e capace di trasmettere le coordinate precise anche di un piccolo falò, e del “Fire Responder”, un drone a decollo e atterraggio verticali capace di trasportare sei chilogrammi di materiale estinguente da far cadere direttamente sulle fiamme. Sempre nell’ambito della fiera, sarà anche distribuita la nuova mappa aeronautica “Air Rescue Network Aeronautical Chart”, che presenterà per la prima volta lo scenario dell’intera rete italiana di oltre 1.500 aeroporti, aviosuperfici, campi volo ed eliporti utilizzabili come basi logistiche per le operazioni di protezione civile, vigilanza antincendio e soccorso aereo. Nel programma del salone, sono anche previsti una tavola rotonda sulla campagna estiva antincendio 2023, organizzata dalla rivista “La Protezione Civile Italiana” e dai gruppi “AIB Antincendio Boschivo”, un convegno su “Droni in missioni antincendio”, promosso da Roma Drone Conference, e un workshop formativo per volontari sulle tecniche di elicooperazione, organizzato da Aifos Protezione Civile e da SicurScuola. Ulteriori informazioni sono disponibili su www.reasonline.it.

KUWAIT: IL CAPO DI STATO MAGGIORE DELL’AERONAUTICA MILITARE VISITA IL CONTINGENTE ITALIANO – II Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, Generale di Squadra Aerea Luca Goretti, ha concluso lunedì 17 luglio una visita ufficiale di tre giorni in Kuwait, nel corso della quale ha incontrato le autorità diplomatiche italiane, i vertici della Difesa kuwaitiana e il personale militare del contingente italiano di stanza nel Paese. Accolto all’arrivo, presso la base aerea di Alì Al Salem, dal Comandante dell’Italian National Contingent Air e Task Force Air – Kuwait (IT NCC AIR / TFA-K), Colonnello Tommaso Tuccillo, e dall’Addetto Militare in Kuwait, Colonnello Salvatore Ferrara, dopo un aggiornamento sulla situazione operativa nell’area, il Generale ha avuto modo di apprezzare direttamente l’output capacitivo che gli uomini e le donne dell’Arma Azzurra, in sinergia con i colleghi delle altre Forze Armate e dei Paesi partner, esprimono quotidianamente nelle diverse missioni che vedono gli assetti italiani giocare un ruolo di primaria e sempre crescente importanza nell’area. L’Aeronautica Militare, in particolare, contribuisce alla missione attraverso differenti assetti aerei inquadrati nei diversi Task Group, quali il Task Group Typhoon – con i moderni caccia multiruolo Eurofighter F2000 – e il Task Group Araba Fenice – con i velivoli Predator MQ9A, entrambi impegnati nell’attività d’Intelligence, Surveillance and Reconnaissance (ISR), i cui prodotti sono integrati e fusi dal Task Group Italian Integrated Multisensor Exploitation Capability (I2MEC), nonché con i velivoli del Task Group Albatros rischierato in Iraq, del Task Group Medal: ai C-130J sono affidati i traporti strategici dalla madrepatria e i trasporti tattici intra teatro, e il Task Group Breus – con il KC 767-A, rifornitore versatile e flessibile e assetto fondamentale per il trasporto strategico di personale, mezzi e materiali. Nelle giornate seguenti, il Capo di Stato Maggiore, accompagnato anche dall’Ambasciatore d’Italia, Carlo Baldocci, ha visitato la nuova base di Salem Al Sabah, sede del reparto kuwaitiano equipaggiato con velivolo Eurofighter, dove ha incontrato il viceministro e Sottosegretario alla Difesa, Sceicco Abdallah Meshal Mubarak Al Sabah, e il vertice della Kuwait Air Force, con il Comandante, Maggior General Bander Al Muzayan. Durante la visita il Generale Goretti ha potuto apprezzare i recenti sviluppi del Programma che comprendono una base completamente operante, così come una flotta disponibile altamente operativa (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

DELTA APRE IL SECONDO DELTA SKY CLUB A NEW YORK JFK – Delta Sky Club apre la sua seconda lounge presso New York-JFK, situato al Terminal 4 vicino al Gate A7. Il Club di quasi 14.000 piedi quadrati, che può ospitare più di 250 ospiti e comprende uno Sky Deck coperto, opererà insieme al Club al Terminal 4, Concourse B. Insieme, i due Club avranno una capacità di oltre 800 ospiti contemporaneamente al JFK. Il design della lounge si ispira alla stessa New York City. “Questo nuovo club è splendidamente progettato e ricco di dettagli speciali che riflettono la magia di New York City”, ha affermato Claude Roussel, Managing Director – Delta Sky Club. “Ma cosa ancora più importante, è un luogo in cui il nostro personale può offrire l’ospitalità tipica del Delta Sky Club, facendo sentire ogni ospite accolto e curato dal momento in cui entra”. Quest’estate Delta offre più di 230 partenze giornaliere verso 95 destinazioni dal JFK, operando il suo più grande programma transatlantico mai realizzato dall’aeroporto, con oltre 230 partenze settimanali verso destinazioni come Ginevra e London Gatwick (due rotte non operate da prima della pandemia). Entro la fine dell’anno, Delta lancerà un nuovo servizio stagionale per Buenos Aires, ampliando ulteriormente l’offerta ai clienti Delta a New York che viaggiano in Sud America. Il nuovo servizio stagionale per Rio de Janeiro inizierà il prossimo inverno. come parte della partnership joint venture di Delta con LATAM. Dal 2010 Delta ha investito oltre 7 miliardi di dollari in infrastrutture nei suoi aeroporti di New York, tra cui un progetto di espansione da 1,5 miliardi di dollari al JFK, avviato alla fine del 2021. Nel gennaio 2023, Delta ha consolidato tutte le operazioni al Terminal 4, aprendo 10 nuovi gate nel moderno e spazioso Concourse A e apportando miglioramenti tecnologici progettati per massimizzare l’efficienza.

NUOVA NOMINA PER JETBLUE UNIVERSITY – JetBlue ha annunciato la nomina di Susan Pfingstler come vice president, JetBlue University. In questo ruolo, Pfingstler supervisionerà i pluripremiati programmi e le strutture di formazione del vettore. Riporterà a Warren Christie, JetBlue’s head of safety, security, fleet operations and JetBlue University. Dalle sedi di Orlando, New York e Salt Lake City, la JetBlue University offre nuove assunzioni e formazione periodica per JetBlue’s airports, customer support (reservations), flight operations, inflight, system operations, technical operations (maintenance) crewmembers, così come pilot training services per una varietà di altre compagnie aeree in tutto il mondo.

QANTAS: NUOVA CAMPAGNA PER RICORDARE AI CLIENTI L’UTILIZZO DEI CREDITI – Qantas sta intraprendendo un’altra campagna per ricordare agli australiani di utilizzare circa 400 milioni di dollari di rimanenti crediti di viaggio dell’era COVID detenuti dalla compagnia aerea. A giugno il vettore ha lanciato un online Find My Credit tool per aiutare i clienti con prenotazioni risalenti al 2020 che sono state cancellate a causa di chiusure improvvise e ripetute delle frontiere. Ha anche offerto un’offerta Double Qantas Points sulle prenotazioni effettuate con crediti di viaggio prima della fine di questo mese. Qantas ha anche semplificato il processo per i clienti per ottenere un rimborso prima della scadenza dei crediti il 31 dicembre 2023. Più di 1 miliardo di dollari è già stato richiesto tra Qantas e Jetstar. Dalla fine di giugno, migliaia di clienti si sono registrati per ricevere punti doppi utilizzando un credito COVID, un’offerta che terminerà a breve. Oltre 20.000 hanno utilizzato il Find My Credit tool per ricongiungersi con la loro prenotazione e le chiamate per i rimborsi sono raddoppiate, ma rimangono centinaia di milioni di dollari in crediti. Qantas ha lanciato una campagna pubblicitaria su radio e annunci sui giornali a tutta pagina per ricordare ai clienti i crediti e le opzioni per riscattare o rimborsare. Questo è in aggiunta alle normali e-mail a coloro che detengono crediti. I viaggi prenotati entro la fine di dicembre possono essere effettuati fino a dicembre 2024.

KENYA AIRWAYS SIGLA UN CONTRATTO CON LUFTHANSA TECHNIK PER TOTAL COMPONENT SUPORT – Kenya Airways Ltd. e Lufthansa Technik AG hanno recentemente siglato un contratto a lungo termine per la fornitura di aircraft components per la flotta di lungo raggio della compagnia di bandiera keniota. Di conseguenza, i nove Boeing 787-8 di Kenya Airways riceveranno il collaudato Total Component Support (TCS) dal maintenance, repair and overhaul (MRO) specialist fino al 2028. L’accesso al pool mondiale di ricambi di Lufthansa Technik consentirà alla compagnia aerea con sede a Nairobi di aumentare in modo significativo la disponibilità di pezzi di ricambio per i suoi Dreamliner, e di farlo in modo molto conveniente. Il contratto, per il quale Lufthansa Technik ha dovuto sottoporsi a un rigoroso processo di gara d’appalto, copre non solo il classico MRO e la fornitura di componenti, ma anche un supporto AOG (Aircraft On Ground), vari parts-pooling and logistics services. La stretta collaborazione tra le due società consentirà alla compagnia aerea di massimizzare l’efficienza nelle sue operazioni tecniche e garantire la migliore disponibilità possibile dei pezzi di ricambio di cui ha bisogno. I primi servizi sono iniziati già a maggio. “A causa dell’aumento della domanda di viaggi aerei, Kenya Airways ha intrapreso il ritorno in servizio degli aeromobili parcheggiati durante la pandemia. Ciò ha comportato un aumento della domanda di parti per rendere gli aerei pronti per il volo. C’è stata una carenza mondiale di alcune materie prime che ha influito negativamente sulla disponibilità di alcune parti di aeromobili”, afferma Allan Kilavuka, Group Managing Director and Chief Executive Officer of Kenya Airways. “Pertanto, non vediamo l’ora di lavorare con Lufthansa Technik, che ci renderà meno dipendenti dall’attuale situazione della supply chain globale”. “Con l’accesso al nostro worldwide network of material and parts pools, il nostro stimato cliente sarà davvero in grado di mitigare in modo significativo le incertezze nella supply chain globale di componenti per aeromobili”, afferma Kai-Stefan Roepke, Vice President Corporate Sales Europe, Middle East and Africa at Lufthansa Technik. “Non vediamo l’ora di supportare Kenya Airways nel miglior modo possibile attraverso il nostro Total Component Support. Questo vale per la fase di accelerazione post-pandemia e per i prossimi anni della nostra cooperazione”.

NUOVI PARTNER STRATEGICI PER IL SUSTAINABLE FLIGHT FUND DI UNITED – Lo United Airlines Ventures Sustainable Flight Fund, un modo per le aziende e i consumatori di riunirsi e aumentare la fornitura di Sustainable Aviation Fuel (SAF) attraverso il supporto delle start-up, ha aumentato il suo potere di investimento a quasi 200 milioni di dollari e ha aggiunto otto nuovi partner aziendali, cinque mesi dopo il suo lancio iniziale. American Express Global Business Travel, Aramco Ventures, Aviation Capital Group, Bank of America, Boston Consulting Group, Groupe ADP, Hawaiian Airlines e JetBlue Ventures, si uniranno agli inaugural fund partners Air Canada, Boeing, GE Aerospace, JPMorgan Chase e Honeywell. I clienti United hanno anche la possibilità di contribuire a integrare l’investimento della compagnia aerea nell’UAV Sustainable Flight FundSM quando prenotano i voli. Dal lancio del fondo, più di 60.000 clienti United hanno contribuito per un totale di oltre $200.000. Il SAF è un’alternativa al carburante per aerei convenzionale che, in base al ciclo di vita, riduce le emissioni di gas serra (GHG) associate ai viaggi aerei rispetto al solo jet fuel convenzionale. Ad oggi, United ha investito nella produzione futura di oltre cinque miliardi di galloni di SAF, il massimo di qualsiasi compagnia aerea al mondo. “Sebbene United non possa decarbonizzare da sola l’industria aerea, possiamo usare la nostra leadership e credibilità in questo spazio per convincere altri a unirsi a noi”, ha dichiarato il presidente di United Airlines Ventures, Michael Leskinen. “I nostri nuovi e inaugurali partecipanti dimostrano l’impressionante impegno all’interno dell’aviazione e oltre per ridurre la nostra impronta di carbonio e combattere la minaccia del cambiamento climatico. Poiché le aziende di tutto il mondo sono sempre più alla ricerca di modi per ridurre il loro impatto ambientale dal volo, l’UAV Sustainable Flight Fund rappresenta un’opportunità unica: stiamo lavorando in collaborazione per aiutare a ridimensionare il settore SAF stesso e per ottenere una partecipazione azionaria nella tecnologia rivoluzionaria”.

GE: LIGHTWEIGHT ENCLOSURE PER LM2500 GAS TURBINE ENGINES IN TURCHIA – GE Marine ha firmato un accordo con TAIS OG-STM a Istanbul, Turchia, per fornire l’LM2500 marine gas turbine engine in un nuovo lightweight composite enclosure per le fregate di classe Istif, numeri 6, 7 e 8 nel progetto MILGEM turco. Il lightweight enclosure ha debuttato sulla USS Santa Barbara della Marina degli Stati Uniti ad aprile. La Türkiye’s Navy si è convertita dallo steel engine enclosure per le fregate ridisegnate, per beneficiare delle numerose caratteristiche dell’one-piece composite enclosure. Il GE Marine gas turbine business fa parte di GE Aerospace e ha sede a Cincinnati, Ohio. GE è uno dei principali produttori mondiali di propulsion products, comprese le turbine a gas aeroderivate da 6.100 a 70.656 shp/da 4,6 a 52,7 megawatt.

RTX RIPORTA I RISULTATI DEL SECONDO TRIMESTRE 2023 – RTX ha riportato i risultati del secondo trimestre 2023. Vendite pari a 18,3 miliardi di dollari, in aumento del 12% rispetto all’anno precedente, inclusa una crescita organica del 13%. GAAP EPS from continuing operations di $0,90, in aumento del 2% rispetto all’anno precedente. Adjusted EPS di $1,29, in aumento dell’11% rispetto all’anno precedente. Operating cash flow from continuing operations di 719 milioni di dollari. Free cash flow di 193 milioni di dollari. Company backlog di 185 miliardi di dollari, inclusi 73 miliardi di dollari in defense e 112 miliardi di dollari in commercial. “L’accelerazione della domanda nel settore aerospaziale commerciale globale e la forte spesa per la difesa ci hanno permesso di ottenere una crescita delle vendite del 12% e un aumento dell’utile operativo anno su anno, con una crescita di alto livello in tutte le unità aziendali di RTX”, ha affermato il presidente e CEO di RTX, Greg Hayes. “Sulla base della forte performance dall’inizio dell’anno, stiamo aumentando le nostre previsioni di vendita per l’intero anno e restringendo il nostro adjusted EPS outlook. Tuttavia, stiamo abbassando il nostro free cash flow outlook per riflettere l’impatto di un problema che è venuto alla luce di recente, che richiederà a Pratt & Whitney di rimuovere alcuni motori dal servizio per l’ispezione prima del previsto. Il continuo funzionamento sicuro della nostra flotta rimarrà sempre la nostra priorità numero uno”. “Indipendentemente dai risultati degli utili del secondo trimestre della società, Pratt & Whitney ha stabilito che una condizione rara nella powder metal utilizzata per produrre alcune parti del motore richiederà un’ispezione accelerata della flotta. Ciò non influisce sui motori attualmente in produzione. Di conseguenza, l’azienda prevede che una parte significativa della flotta di motori PW1100G-JM, che equipaggia l’A320neo, richiederà rimozioni e ispezioni accelerate entro i prossimi nove-dodici mesi, comprese circa 200 rimozioni accelerate entro la metà di settembre di quest’anno. L’azienda sta lavorando per ridurre al minimo gli impatti operativi e supportare i propri clienti”, afferma Pratt & Whitney. Pratt & Whitney ha registrato vendite nel secondo trimestre 2023 pari a 5,701 miliardi di dollari, in aumento del 15% rispetto all’anno precedente. Pratt & Whitney ha registrato un utile operativo di 230 milioni di dollari, in calo del 24% rispetto all’anno precedente.