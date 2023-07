Boeing riporta i risultati del secondo trimestre 2023

The Boeing Company ha registrato nel secondo trimestre un fatturato di 19,8 miliardi di dollari, una perdita GAAP per azione di (0,25 dollari) e una perdita core per azione (non GAAP) di (0,82 dollari).

“I risultati del secondo trimestre riflettono un commercial volume più elevato e defense margins inferiori. Boeing ha generato un operating cash flow di 2,9 miliardi di dollari e un free cash flow di 2,6 miliardi di dollari (non GAAP)”, afferma Boeing.

“Abbiamo avuto un solido secondo trimestre con consegne migliorate e una forte generazione di free cash flow. Siamo ben posizionati per raggiungere gli obiettivi operativi e finanziari che ci siamo prefissati per quest’anno e per il lungo termine”, ha dichiarato Dave Calhoun, Boeing president and chief executive officer. “Anche se abbiamo ancora più lavoro da fare, stiamo facendo progressi nella nostra ripresa e guidando la stabilità nelle nostre fabbriche e nella supply chain per soddisfare gli impegni dei nostri clienti. Con una forte domanda, stiamo costantemente aumentando i nostri tassi di produzione attraverso programmi chiave e crescenti investimenti nelle nostre persone, in prodotti e tecnologie”.

“La liquidità e gli investimenti in titoli negoziabili ammontavano a 13,8 miliardi di dollari, rispetto ai 14,8 miliardi di dollari all’inizio del trimestre. Il debito è di 52,3 miliardi di dollari, in calo rispetto ai 55,4 miliardi di dollari dell’inizio del trimestre a causa del rimborso del debito in scadenza. La società mantiene l’accesso a linee di credito per 12,0 miliardi di dollari, che rimangono non utilizzate.

Il portafoglio ordini totale dell’azienda alla fine del trimestre era di 440 miliardi di dollari”, prosegue Boeing.

“I ricavi nel secondo trimestre di Commercial Airplanes sono aumentati a 8,8 miliardi di dollari, guidati da un aumento delle consegne del 787. Il margine operativo del (4,3)% riflette anche i costi anormali e le spese del periodo, inclusa la ricerca e lo sviluppo.

Il programma 737 sta portando la produzione a 38 aerei al mese e prevede di raggiungere i 50 al mese nel periodo 2025/2026. Il programma prevede ancora di consegnare 400-450 aerei quest’anno.

Il programma 787 ha aumentato la produzione a quattro al mese, con l’intenzione di aumentare a cinque al mese alla fine del 2023 e 10 al mese nel periodo 2025/2026. Il programma prevede ancora di consegnare 70-80 aeroplani quest’anno.

Durante il trimestre, Commercial Airplanes ha registrato 460 ordini netti, di cui 220 per Air India e 39 per Riyadh Air, e si è assicurata un impegno da Ryanair per un massimo di 300 aerei 737 MAX. Commercial Airplanes ha consegnato 136 aerei durante il trimestre e il portafoglio ordini comprendeva oltre 4.800 aerei, per un valore di 363 miliardi di dollari.

Il fatturato nel secondo trimestre di Defense, Space & Security è stato di 6,2 miliardi di dollari. Il margine operativo nel secondo trimestre è stato pari all'(8,5)%, principalmente a causa delle perdite su alcuni programmi di sviluppo a prezzo fisso, nonché dei continui impatti operativi dell’instabilità del lavoro e dell’interruzione della supply chain su altri programmi.

Il Commercial Crew program ha registrato una perdita di 257 milioni di dollari principalmente a causa degli impatti del ritardo del lancio precedentemente annunciato. Il T-7A program ha registrato una perdita di 189 milioni di dollari principalmente a causa dei maggiori costi stimati sui contratti di produzione. Anche il MQ-25 program ha registrato una perdita di 68 milioni di dollari principalmente a causa di ritardi nella pianificazione dell’Engineering and Manufacturing Development contract.

Durante il trimestre, Defence, Space & Security ha completato l’U.S. Air Force first flight del T-7A Red Hawk, ha iniziato la costruzione dell’Advanced Coatings Center di St. Louis e ha ottenuto un contratto dall’esercito americano per 19 CH-47 Chinook. Il backlog di Defence, Space & Security è stato di 58 miliardi di dollari, di cui il 31% rappresenta ordini da clienti al di fuori degli Stati Uniti”, continua il costruttore.

“I ricavi nel secondo trimestre di Global Services pari a 4,7 miliardi di dollari e il margine operativo del 18,0% riflettono un volume commerciale più elevato e un mix favorevole.

Durante il trimestre, Global Services ha annunciato l’espansione in Polonia con un nuovo sito di distribuzione di parti, la collaborazione con CAE per migliorare ed espandere le soluzioni di addestramento. Japan Airlines ha adottato Boeing Insight Accelerator per la sua flotta 787“, conclude Boeing.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)