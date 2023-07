Il Governo del Canada ordina 4 nuovi Airbus A330 MRTT

Il Governo del Canada ha assegnato ad Airbus Defence and Space un contratto per quattro Airbus A330 Multi Role Tanker Transport (MRTT) di nuova costruzione e per la conversione di cinque A330-200 usati, per rafforzare le capacità di difesa del Canada. L’attuale contratto ha un valore dell’ordine di circa 3 miliardi di dollari canadesi o 2,1 miliardi di euro (tasse escluse).

Conosciuta come Strategic Tanker Transport Capability (STTC), questa nuova flotta di aeromobili sostituirà il vecchio CC-150 Polaris (A310 MRTT), operato dalla Royal Canadian Air Force (RCAF). La flotta A310 esistente viene utilizzata per eseguire air-to-air refuelling operations, military and personnel and cargo airlift, medical evacuations, nonché trasporto strategico di funzionari del governo del Canada.

“Essendo il multirole tanker aircraft più avanzato al mondo, l’A330 MRTT soddisfa perfettamente le esigenze del Canada di proteggere la propria sovranità e di migliorare le operazioni sia nel North American Aerospace Defense Command (NORAD) che nella NATO”, ha affermato Mike Schoellhorn, Chief Executive Officer of Airbus Defence and Space. “Il Canada ottiene questo miglioramento delle operazioni non solo migliorando l’interoperabilità con altre nazioni alleate clienti dell’A330 MRTT, ma anche grazie al primato tecnologico dell’aeromobile rispetto alla concorrenza globale”.

“Gli A330-200 di nuova costruzione saranno assemblati presso la A330 aircraft Final Assembly Line in Toulouse, France. Programmato per entrare in conversione presso le A330 MRTT facilities in Getafe, Spain, a metà del 2025, il primo MRTT sarà consegnato alla RCAF nel 2027.

In base all’accordo, gli A330 MRTT saranno dotati di hose and drogue e boom come refuelling options, cybersecurity solutions and countermeasures. Tutti possono essere installati con l’inclusa Airbus Medical Evacuation kit solution, composta da 2 Intensive Care Units e barelle aggiuntive.

Il contratto copre una suite completa di servizi di addestramento, compresi i training devices più avanzati come il Full Flight Simulator per preparare e mantenere la prontezza degli equipaggi, come parte della modernizzazione delle air operational training infrastructure delle forze armate canadesi”, afferma Airbus.

“A seguito di una procedura di appalto aperta, nell’aprile 2021, Airbus è stata selezionata come unico supplier qualificato per la sostituzione del CC-150 tanker. Con 76 ordini da 15 clienti e in grado di trasportare fino a 300 persone, l’A330 MRTT accumula una quota di mercato del 90% al di fuori degli Stati Uniti e oltre 270.000 ore di volo.

Come piattaforma matura, il velivolo è stato dimostrato in teatri di operazioni come il Medio Oriente e il fianco orientale in Europa, con interoperability, mission success and availability rates come punti salienti delle sue performance.

Airbus è un attore industriale di primo piano nel settore aerospaziale canadese da quasi 40 anni. L’azienda impiega oltre 4.000 persone a livello locale e si rifornisce da aziende canadesi per circa 2 miliardi di dollari canadesi”, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)